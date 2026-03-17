Robert Fico: Slovacia vrea să taxeze șoferii străini la pompă. Prețuri mai mari la motorină și restricții la alimentare

Data publicării:
Premierul slovac Robert Fico
Premierul slovac Robert Fico. Foto: Profimedia Images

Guvernul Slovaciei vrea să introducă măsuri care ar putea duce la creșterea prețurilor la motorină pentru șoferii străini sau la limitarea alimentării acestora. Anunțul a fost făcut marți de premierul Robert Fico, care a invocat creșterea cererii în zonele de graniță, unde prețurile mai mici atrag tot mai mulți șoferi din țările vecine, scrie Reuters.

Fico a afirmat că reprezentanții rafinăriei Slovnaft, parte a grupului ungar de petrol și gaze MOL, au informat Guvernul că, în unele districte din nord, situate la granița cu Polonia, prețurile mai mici la motorină pe partea slovacă au dus la o creștere a achizițiilor.

În unele cazuri, a spus Fico, „benzinăriile au rămas literalmente fără combustibil”.

Guvernele din întreaga lume se tem de o creștere a prețurilor la carburanți, declanșată de războiul cu Iranul.

Ungaria a plafonat prețurile la combustibili, în timp ce principalul rafinator din Polonia, Orlen, și-a redus marjele pentru a limita impactul asupra consumatorilor. Slovacia a evitat până acum astfel de măsuri, bazându-se pe autoreglementarea vânzătorilor, care pot, de asemenea, să limiteze volumele.

Fico a declarat că Guvernul își dorește prețuri comparabile cu cele din majoritatea țărilor vecine, precum Polonia, și mai mici decât în Austria.

Editor : Ș.A.

