Live TV

Rod Stewart îl laudă pe regele Charles pentru că l-a „pus la punct pe micul nemernic” în timpul vizitei în SUA

Data actualizării: Data publicării:
Rod Steward triumphs in his Madrid concert
Rod Steward during his concert at the Christmas by Starlite festival held at Ifema, on December 14, 2023, in Madrid (Spain). MUSIC 12/14/2023,Image: 829591215, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Francisco Guerra / ContactoPhoto / ProfimediaCântărețul rock Rod Steward. Foto: Profimedia

În cadrul unui eveniment organizat la Londra pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a fundației caritabile The King’s Trust, veteranul rocker Rod Steward i-a spus regelui Charles: „Îmi permit să vă spun: bravo pentru vizita din America. Ați fost superb. Absolut superb. L-ați pus pe micul nemernic la locul lui”, potrivit unui clip video al conversației. Luna trecută, Charles a fost în SUA și a ținut un discurs în fața Congresului, în care a ripostat la atacurile lui Donald Trump asupra Marii Britanii și NATO, scrie POLITICO.

Într-un discurs la o cină de stat, regele a glumit spunând că „dacă nu eram noi, britanicii, ați vorbi franceza!”, amintește sursa citată.

Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentarii pe marginea acestui subiect, precizează POLITICO.

Într-un interviu din 2025 pentru Radio Times, Stewart a spus că el și președintele SUA erau prieteni, dar că nu mai este cazul.

„Nu sunt un mare fan al lui Trump”, a spus el. „L-am cunoscut foarte, foarte bine. Obișnuiam să merg la el acasă. Locuiesc literalmente la jumătate de milă distanță, în Florida… Amândoi suntem pe plajă. Obișnuiam să merg la petrecerile lui de Crăciun. A fost întotdeauna un bărbat adevărat. Îmi plăcea pentru asta. Dar, din punctul meu de vedere, nu trata femeile foarte bine. Însă de când a devenit președinte, s-a transformat într-un alt om. Cineva pe care nu-l cunoșteam.”

După ce Trump a criticat trupele britanice și ale NATO — spunând că „au stat puțin în spate, puțin departe de linia frontului” în Afganistan — Stewart a postat un videoclip pe Instagram în care a spus: „Poate că sunt doar un umil star rock. Sunt și cavaler al regatului și am propriile mele opinii. M-am născut imediat după război (Al Doilea Război Mondial) și am un mare respect pentru forțele noastre armate care au luptat și ne-au oferit libertatea. Așadar, mă doare foarte tare, profund, când citesc că Trump, cel care a evitat serviciul militar, a criticat trupele noastre din Afganistan pentru că nu se află pe linia frontului.”

Stewart nu se abține să-și exprime opiniile politice. Anul trecut, chiar înainte de apariția sa la Festivalul Glastonbury, Stewart i-a îndemnat pe alegătorii britanici să-l susțină pe Nigel Farage. El a declarat pentru Times: „Ne-am săturat de conservatori. Trebuie să-i dăm o șansă lui Farage. Face o impresie bună… Cunosc o parte din familia lui. Îl cunosc pe fratele lui și îmi place destul de mult de el.”

Iar în 2017, Stewart și-a cerut scuze după ce a fost filmat aparent mimând o execuție în stilul Statului Islamic împreună cu prietenii în deșertul de lângă Abu Dhabi. Într-un clip video șters rapid, Stewart părea să-l pună pe un prieten să îngenuncheze, l-a ținut de păr și a făcut ceea ce părea a fi o mișcare de tăiere peste gâtul acestuia.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungary Election
1
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
2
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în...
Zelenskyy visit
5
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
Digi Sport
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
trump
„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea”. Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani”
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
Trump spune că ia „serios” în calcul transformarea Venezuelei în cel de-al 51-lea stat american
Trump Hosts Israeli and Lebanese Envoys in the Oval Office
Trump dezvăluie care este, în opinia sa, „echipa de vis” la viitoarele alegeri pentru Casa Albă
trump
De la Nixon la Trump: Vizitele preşedinţilor americani în China în mai bine de o jumătate de secol
Joe Biden
Joe Biden se luptă să împiedice publicarea unor înregistrări ale convorbirilor cu biograful său. Ce au vorbit cei doi
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-05-12 at 15.56.48
Kelemen Hunor a anunțat o variantă „acceptabilă” pentru guvernare...
BUCURESTI - COTROCENI - PRESEDINTE - POLONIA - 12 MAI 2026
Summitul B9. Nicușor Dan l-a primit pe președintele Poloniei, Karol...
photo-collage.png - 2026-05-12T165051.443
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui...
BUCURESTI - AUR - SEMNARE PROTOCOL - PARTIDUL DEMOCRATIA ACASA - dan dungaciu parlament
„AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte”. Criticile lui...
Ultimele știri
Qatarul avertizează Iranul să nu folosească strâmtoarea Ormuz ca mijloc de „șantaj” împotriva țărilor din Golf
O furtună solară puternică ar putea lovi Pământul în această seară. Ce spun specialiștii
Kelemen Hunor spune că revenirea lui Bolojan la Guvern ar fi o umilință pentru PSD: „Tu vrei să spui unui partid cine să fie premier?”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Ce mesaj i-a trimis lui Ion Țiriac soția moștenitorului imperiului Ferrari. Cum a fost numit miliardarul
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Cum funcționa rețeaua Economat Sector 5: produse supraevaluate de 30 de ori, prejudiciu de 120 de milioane...
Adevărul
Misterul navei rusești scufundate în Mediterană. Transporta reactoare nucleare către Coreea de Nord?
Playtech
Ce avere are Călin Popescu-Tăriceanu. Afacerile care l-au îmbogăţit pe fostul premier
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Premiu uriaș: câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea, după ce a învins-o pe Ostapenko la Roma
Pro FM
Când este Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu evoluează în a două semifinală
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Au lăsat salarii de 2.200€ în Olanda pentru a se întoarce definitiv în România. Motivul neașteptat: „Am rămas...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
"M-a pus în pat lângă acest bărbat foarte cunoscut, care era dezbrăcat". Actrița care a trăit un episod...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...