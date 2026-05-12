Rod Stewart îl laudă pe regele Charles pentru că l-a „pus la punct pe micul nemernic” în timpul vizitei în SUA

În cadrul unui eveniment organizat la Londra pentru a marca cea de-a 50-a aniversare a fundației caritabile The King’s Trust, veteranul rocker Rod Steward i-a spus regelui Charles: „Îmi permit să vă spun: bravo pentru vizita din America. Ați fost superb. Absolut superb. L-ați pus pe micul nemernic la locul lui”, potrivit unui clip video al conversației. Luna trecută, Charles a fost în SUA și a ținut un discurs în fața Congresului, în care a ripostat la atacurile lui Donald Trump asupra Marii Britanii și NATO, scrie POLITICO.

Într-un discurs la o cină de stat, regele a glumit spunând că „dacă nu eram noi, britanicii, ați vorbi franceza!”, amintește sursa citată.

Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentarii pe marginea acestui subiect, precizează POLITICO.

Într-un interviu din 2025 pentru Radio Times, Stewart a spus că el și președintele SUA erau prieteni, dar că nu mai este cazul.

„Nu sunt un mare fan al lui Trump”, a spus el. „L-am cunoscut foarte, foarte bine. Obișnuiam să merg la el acasă. Locuiesc literalmente la jumătate de milă distanță, în Florida… Amândoi suntem pe plajă. Obișnuiam să merg la petrecerile lui de Crăciun. A fost întotdeauna un bărbat adevărat. Îmi plăcea pentru asta. Dar, din punctul meu de vedere, nu trata femeile foarte bine. Însă de când a devenit președinte, s-a transformat într-un alt om. Cineva pe care nu-l cunoșteam.”

După ce Trump a criticat trupele britanice și ale NATO — spunând că „au stat puțin în spate, puțin departe de linia frontului” în Afganistan — Stewart a postat un videoclip pe Instagram în care a spus: „Poate că sunt doar un umil star rock. Sunt și cavaler al regatului și am propriile mele opinii. M-am născut imediat după război (Al Doilea Război Mondial) și am un mare respect pentru forțele noastre armate care au luptat și ne-au oferit libertatea. Așadar, mă doare foarte tare, profund, când citesc că Trump, cel care a evitat serviciul militar, a criticat trupele noastre din Afganistan pentru că nu se află pe linia frontului.”

Stewart nu se abține să-și exprime opiniile politice. Anul trecut, chiar înainte de apariția sa la Festivalul Glastonbury, Stewart i-a îndemnat pe alegătorii britanici să-l susțină pe Nigel Farage. El a declarat pentru Times: „Ne-am săturat de conservatori. Trebuie să-i dăm o șansă lui Farage. Face o impresie bună… Cunosc o parte din familia lui. Îl cunosc pe fratele lui și îmi place destul de mult de el.”

Iar în 2017, Stewart și-a cerut scuze după ce a fost filmat aparent mimând o execuție în stilul Statului Islamic împreună cu prietenii în deșertul de lângă Abu Dhabi. Într-un clip video șters rapid, Stewart părea să-l pună pe un prieten să îngenuncheze, l-a ținut de păr și a făcut ceea ce părea a fi o mișcare de tăiere peste gâtul acestuia.

