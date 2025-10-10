Live TV

Rodrigo Duterte rămâne în arest. Curtea Penala Internațională refuză eliberarea fostului președinte filipinez pe motive medicale

Data publicării:
Rodrigo Duterte
Rodrigo Duterte nu regretă nimic și spune că ar lua-o oricând de la capăt. Foto: Profimedia

Fostul preşedinte filipinez Rodrigo Duterte rămâne în arest la Haga, prin decizia Curţii Penale Internaţionale (CPI), care a anunţat vineri că i-a respins cererea de eliberare din motive medicale, relatează AFP.

„Camera consideră că detenţia dlui Duterte rămâne necesară”, a notat instanţa în decizia sa.

Procurorii CPI l-au inculpat pe Duterte, în vârstă de 80 de ani, pentru trei capete de acuzare de crime împotriva umanităţii, considerându-l implicat în cel puţin 76 de crime legate de „războiul împotriva drogurilor” pe care l-a declanşat în ţara sud-est-asiatică, scrie Agerpres.

Primul capăt de acuzare se referă la presupusul său rol de coautor în 19 crime comise între 2013 şi 2016, când era primar al oraşului Davao. Al doilea se referă la 14 asasinate ale unor „ţinte de mare valoare” în 2016 şi 2017, când Duterte era preşedinte, iar al treilea implică 43 de crime survenite în timpul operaţiunilor de „curăţare” vizând mici consumatori sau suspecţi de mic trafic de droguri.

Aceste operaţiuni au avut loc în întreaga ţară între 2016 şi 2018, potrivit procurorilor CPI.

Acuzaţiile împotriva lui Duterte au la bază îndelungata sa campanie împotriva consumatorilor şi traficanţilor de droguri, despre care organizaţiile pentru drepturile omului susţin că a provocat mii de morţi.

Rodrigo Duterte a fost arestat la Manila pe 11 martie, transferat în Olanda în aceeaşi seară şi de atunci este deţinut în închisoarea CPI din Scheveningen. La prima sa audiere, urmărită prin legătură video, părea ameţit şi fragil, vorbind cu dificultate. Avocatul său, Nicholas Kaufman, a afirmat că clientul său „nu este apt să fie judecat din cauza deficienţelor cognitive în mai multe domenii” şi a solicitat CPI să amâne pe termen nelimitat procedurile împotriva sa.

