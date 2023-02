Roger Waters i-a criticat la ONU pe „provocatorii” invaziei ruse din Ucraina. Cum a reacționat Kievul

Muzicianul Roger Waters, unul dintre fondatorii trupei rock Pink Floyd, invitat de Rusia să se exprime în faţa Consiliului de Securitate al ONU, a denunţat miercuri atât invazia rusă, cât şi pe cei care au provocat-o, însă declaraţiile sale au atras critici ferme din partea Ucrainei, informează AFP.

"Invadarea Ucrainei de Federaţia Rusă a fost ilegală. O condamn în termenii cei mai fermi", a declarat rockerul englez prin videoconferinţă.

Însă "nu este adevărat că invazia rusă din Ucraina nu a fost provocată. De aceea, îi condamn şi pe provocatori în termenii cei mai fermi", a adăugat Roger Waters.

Muzicianul englez, care a stârnit polemici în ultimele luni prin declaraţiile sale despre războiul din Ucraina, a cerut, de asemenea, o încetare imediată a focului, pentru ca "nici măcar o singură viaţă ucraineană sau rusă" să nu mai fie pierdută.

El a ironizat totodată Consiliul de Securitate al ONU despre care a spus că este "fără influenţă". "Această absenţă a eficacităţii poate că reprezintă o veste bună (...), dacă eu pot să vorbesc fără să mă tem că mi se va smulge capul de pe umeri", a adăugat artistul britanic.

Discursul său a fost imediat denunţat de ambasadorul ucrainean, notează Agerpres.

"Cât de trist este pentru foştii lui fani să îl vadă că acceptă să fie doar încă o cărămidă în zid, în zidul dezinformării şi al propagandei ruse", a declarat Serghei Kislitsia, făcând trimitere la versurile unei piese celebre din repertoriul trupei Pink Floyd, "Another Brick in the Wall".

"Sunt surprins că nu a umflat şi un balon în formă de porc în sala Consiliului de astăzi, aşa cum o face în multe dintre concertele sale. Cum ar fi arătat ele de această dată, domnule Waters, ar fi fost porci cu zvastici, seceră şi ciocan?", a adăugat ambasadorul ucrainean, care l-a îndemnat totodată pe muzician să se concentreze asupra chitării "în loc să dea lecţii" Consiliului de Securitate al ONU.

"Recunosc bineînţeles referinţele impresionante ale lui Roger Waters în calitate de artist, însă calificările sale pentru a ne vorbi ca un expert în controlul armelor şi în domeniul chestiunilor de securitate din Europa sunt mai puţin evidente", a ironizat adjunctul ambasadorului american, Richard Mills.

"Persona non grata"

Rusia a solicitat această reuniune a Consiliului de Securitate al ONU pentru o discuţie despre armamentul furnizat Ucrainei de ţările din Occident.

Prin livrarea acestor arme, "foştii noştri parteneri occidentali forţează Ucraina să reziste cât mai mult timp posibil, fără să se gândească la pierderile suferite de forţele armate ucrainene, lăsând totodată morala la o parte", a declarat ambasadorul rus Vasili Nebenzia.

El a salutat intervenţia lui Roger Waters, "unul dintre activiştii cei mai importanţi din mişcarea contemporană împotriva războiului", văzând în declaraţiile sale un semnal al "îngrijorării manifestate de 'intelighenţia' artistică internaţională" faţă de direcţia spre care se îndreaptă omenirea.

Într-o scrisoare deschisă publicată la începutul lunii septembrie 2022, Roger Waters, în vârstă de 79 de ani, a afirmat că Occidentul ar trebui să nu mai furnizeze arme Ucrainei şi l-a acuzat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că a tolerat "un naţionalism extrem", înainte să îi ceară să pună capăt "acestui război ucigaş".

Artistul englez a fost declarat apoi "persona non grata" în oraşul polonez Cracovia, unde concertele sale au fost anulate.

În schimb, trupa Pink Floyd a lansat în aprilie 2022 primul său cântec original de după anul 1994, prin care şi-a manifestat sprijinul faţă de poporul ucrainean.

În urmă cu câteva zile, Polly Samson, una dintre textierele trupei şi totodată partenera de viaţă a solistului şi chitaristului David Gilmour, a scris pe Twitter că Roger Waters este "un antisemit" şi "un apologet al lui Putin". Roger Waters a respins "în întregime" aceste acuzaţii pe contul său de Twitter, în care a denunţat "comentarii incendiare şi total inexacte".

Citește și: Muzicianul Roger Waters, unul dintre fondatorii trupei rock Pink Floyd

Editor : Marco Badea