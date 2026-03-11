Roman Abramovici, obligat să doneze victimelor războiului din Ucraina doar 987 de milioane de lire sterline din vânzarea Chelsea

Roman Abramovici este obligat să transfere doar veniturile nete de 987 de milioane de lire sterline din vânzarea clubului Chelsea către o fundație caritabilă, în loc de integralitatea sumei de 2,35 miliarde de lire sterline pe care a primit-o de la noii proprietari ai clubului, conform celor mai recente bilanțuri ale companiei sale, potrivit The Times.

Conturile Fordstam Ltd pentru anul care se încheie în iunie 2023 arată că societatea datorează 1,4 miliarde de lire sterline unei companii înregistrate în Jersey, numită Camberley International Investments, sumă care trebuie rambursată din numerarul Chelsea. Aceasta este o companie afiliată care a fost folosită de Abramovici pentru a împrumuta bani clubului Chelsea în timpul celor două decenii în care l-a deținut.

„Proprietarul Fordstam Limited, Roman Abramovici, intenționează să doneze veniturile nete din vânzarea clubului, după luarea în considerare a altor elemente din bilanț, unei fundații caritabile”, se arată în conturi.

Se adaugă că „câștigul net din vânzarea” clubului a fost de 987 de milioane de lire sterline. Toate cele 2,35 miliarde de lire sterline rămân blocate în contul bancar al Fordstam, deoarece Abramovici a fost sancționat de Guvernul britanic în urma invaziei Rusiei în Ucraina, dar a câștigat 63 de milioane de lire sterline în anul care se încheie în iunie 2023.

Abramovici ar putea decide să doneze întreaga sumă din vânzarea Chelsea, dar din punct de vedere financiar, împrumutul de 1,4 miliarde de lire sterline al Fordstam către Camberley trebuie achitat.

La începutul acestei săptămâni, The Times a relatat că avocații lui Abramovici au declarat guvernului că veniturile din vânzarea clubului Chelsea îi aparțin în întregime și că acesta se va opune oricărei tentative legale de confiscare a fondurilor.

Există o dispută cu privire la modul în care ar trebui cheltuiți banii. Abramovici dorește ca banii să ajute toate victimele războiului din Ucraina, în timp ce guvernul insistă că pot fi cheltuiți doar în interiorul Ucrainei.

În decembrie, Keir Starmer a amenințat că va confisca veniturile de 2,35 miliarde de lire sterline dacă Abramovici nu este de acord să elibereze banii până la 17 martie.

Conturile Fordstam confirmă că Blueco 22 Limited, consorțiul care a cumpărat Chelsea, a convenit asupra unui preț de achiziție de 2,5 miliarde de lire sterline, dar a reținut 150 de milioane de lire sterline până în mai 2027 pentru a acoperi eventualele proceduri.

Editor : Ș.R.