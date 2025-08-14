Live TV

Român arestat în Italia după ce a luat ostatici într-o farmacie și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști

Data publicării:
masina de politie italia
Mașină de poliție, Italia. Foto. Profimedia

Un român de 46 de ani, aflat sub permisie de zi din penitenciarul din Belluno, a fost arestat după ce a încercat să jefuiască o farmacie din centrul orașului. Înarmat cu un cuțit, bărbatul a luat ostatici doi oameni și apoi a încercat să scape de polițiști deghizându-se în angajat.

Incidentul a avut loc în weekend, într-o farmacie din centrul orașului Belluno, Italia. Potrivit presei locale, bărbatul, de origine română, executa o pedeapsă, dar beneficia de permisie de zi, ceea ce îi permitea să părăsească penitenciarul.

Bărbatul a intrat în farmacie înarmat cu un cuțit și l-a obligat pe farmacist să îi înmâneze mai multe analgezice. La scurt timp, un client a intrat în magazin și a fost, la rândul său, luat ostatic. Amândoi au fost ținuți sub amenințarea armei câteva minute, timp în care atacatorul devenea tot mai agitat.

Profitând de un moment de neatenție, farmacistul a reușit să sune la 112 și să alerteze carabinierii, iar o patrulă a sosit rapid la fața locului.

Văzând poliția, bărbatul a încercat să scape îmbrăcând un halat de farmacist, în speranța că se va amesteca printre oameni și va evita controlul, însă carabinierii l-au recunoscut imediat, l-au dezarmat și l-au arestat.

Cuțitul folosit în timpul atacului a fost confiscat, iar pe baza ordinului emis de autoritatea judiciară, românul a fost dus înapoi în penitenciarul din Belluno, fiind acuzat de jaf calificat și răpire de persoane.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
2
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
3
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
george simion
4
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
elev
5
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice
Digi Sport
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
donald trump vladimir putin
Anunțul Kremlinului privind întâlnirea Putin - Trump: conversație...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan preia ca interimar funcția de vicepremier după demisia...
Donald Trump arată cu degetul
Condițiile impuse de Donald Trump pentru a oferi garanții de...
mipe
Frână la proiecte finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny...
Ultimele știri
Eurostat: România are cea mai mare creştere economică din UE în trimestrul doi din 2025
Înaintea întâlnirii Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska, Statele Unite au suspendat temporar unele sancţiuni împotriva Rusiei
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
F1 (2025)
Hoții care au devastat vila lui Brad Pitt, legați de o bandă care viza vedete. Patru adolescenți au fost arestați la Los Angeles
bunuri postale
Comoara descoperită de un italian în sertarul secret al unui dulap vechi, cumpărat cu 200 de euro de pe internet
mașină în soare
Anchetă în Italia după moartea copilului român de 4 ani, găsit în șoc termic în mașina părinților aflați în vacanță. Detaliile cazului
Șofer țigară
Țara în care faci închisoare dacă lași gunoiul din mașină pe stradă. Cât de mare e amenda pentru un muc de țigară aruncat pe geam
un bucatar scoate pizza din cuptor si o pune pe farfurie
Scandal în Italia: un restaurant cere bani în plus ca să nu pună un ingredient în pizza. „E de-a dreptul trist şi ruşinos”
Partenerii noștri
Pe Roz
"Nu aveam niciun simptom, dar corpul meu era plin de cancer". O femeie a descoperit întâmplător boala și acum...
Cancan
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Fanatik.ro
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
Adevărul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Playtech
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
marcel ciolacu psd
Ciolacu: „Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, e nevoie de investiții. Cu austeritate oarbă nu...
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm...
Newsweek
Vineri, zi decisivă pentru pensii. Cum ar putea rămâne pensionarii cu pensiile înghețate ani de zile
Digi FM
Cascadorie periculoasă pe Șoseaua Mihai Bravu: motociclist prins mergând pe o singură roată, amendat și lăsat...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
(VIDEO) Râs surprins în Parcul Naţional Semenic Cheile Caraşului. Imagini rare cu prădătorul solitar