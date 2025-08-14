Român arestat în Italia după ce a luat ostatici într-o farmacie și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști

Un român de 46 de ani, aflat sub permisie de zi din penitenciarul din Belluno, a fost arestat după ce a încercat să jefuiască o farmacie din centrul orașului. Înarmat cu un cuțit, bărbatul a luat ostatici doi oameni și apoi a încercat să scape de polițiști deghizându-se în angajat.

Incidentul a avut loc în weekend, într-o farmacie din centrul orașului Belluno, Italia. Potrivit presei locale, bărbatul, de origine română, executa o pedeapsă, dar beneficia de permisie de zi, ceea ce îi permitea să părăsească penitenciarul.

Bărbatul a intrat în farmacie înarmat cu un cuțit și l-a obligat pe farmacist să îi înmâneze mai multe analgezice. La scurt timp, un client a intrat în magazin și a fost, la rândul său, luat ostatic. Amândoi au fost ținuți sub amenințarea armei câteva minute, timp în care atacatorul devenea tot mai agitat.

Profitând de un moment de neatenție, farmacistul a reușit să sune la 112 și să alerteze carabinierii, iar o patrulă a sosit rapid la fața locului.

Văzând poliția, bărbatul a încercat să scape îmbrăcând un halat de farmacist, în speranța că se va amesteca printre oameni și va evita controlul, însă carabinierii l-au recunoscut imediat, l-au dezarmat și l-au arestat.

Cuțitul folosit în timpul atacului a fost confiscat, iar pe baza ordinului emis de autoritatea judiciară, românul a fost dus înapoi în penitenciarul din Belluno, fiind acuzat de jaf calificat și răpire de persoane.

