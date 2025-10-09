Live TV

Video Român arestat în Spania pentru tâlhărirea unei bătrâne de 80 de ani, eliberat după două zile. Vecinii sunt revoltați: „Ne este frică”

Data actualizării: Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Imagine care are caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un român arestat în Spania după ce a agresat și jefuit o bătrână de 80 de ani a fost eliberat de un judecător după numai două zile în arest. Vecinii lui sunt speriați de faptul că acesta e liber și nu înțeleg cum a putut fi luată decizia.

Tâlhăria s-a întâmplat la finalul lunii august, într-un orășel de lângă Zaragoza, din centrul Spaniei. O femeie de 80 de ani s-a trezit cu un bărbat străin în casă, care intrase pe fereastră, chiar dacă aceasta stătea la etajul doi. A lovit-o, a legat-o, i-a furat bijuteriile, telefonul mobil și 2.000 euro, apoi s-a făcut nevăzut.

O lună și jumătate a încercat poliția să-l găsească și au făcut acest lucru. Acum două zile au descins în locuința lui și l-au arestat. Au găsit acolo obiectele furate.

Este vorba despre un bărbat de naționalitate română, de 35 de ani, recidivist. Are cel puțin 10 fapte similare.

În trecut, de fiecare dată, judecătorul a considerat că nu trebuie să stea în pușcărie pentru că suma păgubită este minoră. La fel s-a întâmplat și în acest caz.

Este o revoltă printre vecinii acestui individ de naționalitate română, care, ca de obicei, spun că sunt speriați și cer măsuri mai dure. Ei se exprimă mai ales pe internet, spun că nu va dura mult și că acesta va face din nou același lucru, pentru că nu este pedepsit cum se cuvine.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
2
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trupe americane se antrenează la baza Mihail Kogălniceanu
Ce se întâmplă cu trupele americane din România. Oana Țoiu: Românii...
Noii parlamentari au depus jurământul.
Bolojan, despre reducerea numărului de parlamentari: „Nu sunt...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată...
pana de curent
Ce spune Ilie Bolojan despre riscul de blackout în această iarnă și...
Ultimele știri
Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr, vine cu o nouă teorie neverificată și face legătura între circumcizie și autism
O șoferiță a intrat cu mașina în vitrina unui magazin de haine, după ce a încurcat pedalele
Trei jihadiști au fost arestați pentru că pregăteau asasinarea premierului belgian și a altor lideri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mae inquam octav genea
„Pericol extraordinar.” Avertizare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Anunțul MAE
jandarmi pe strada
Jandarmi români trimişi șase luni în misiune, în Tenerife
mae inquam octav genea
Atenţionare MAE pentru românii care vor să călătorească în Spania
Un bărbat din Cluj, de pe lista Most Wanted, a fost adus în România după mai mulți ani de la fuga din țară. Pentru ce a fost condamnat
Eurofighter Typhoon
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană, refuză. „Cam asta trebuie să știți despre NATO”
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
Cum mai poate ajunge România la Campionatul Mondial. Toate calculele calificării după Austria – San Marino...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul...
Adevărul
Românii taie din cheltuieli. Mărturii de criză: „Analizez de trei ori înainte să cumpăr”
Playtech
Venituri pe care nu se poate pune poprire. Lista actualizată: sumele care nu pot fi atinse de ANAF
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
NE-VE-RO-SI-MIL! Scorul serii în preliminarii: în minutul 33, era deja 7-0 VIDEO
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Strategie controversată a UE. Copiii ar putea să aleagă genul cu care se identifică, indiferent de vârstă...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...