Un român arestat în Spania după ce a agresat și jefuit o bătrână de 80 de ani a fost eliberat de un judecător după numai două zile în arest. Vecinii lui sunt speriați de faptul că acesta e liber și nu înțeleg cum a putut fi luată decizia.

Tâlhăria s-a întâmplat la finalul lunii august, într-un orășel de lângă Zaragoza, din centrul Spaniei. O femeie de 80 de ani s-a trezit cu un bărbat străin în casă, care intrase pe fereastră, chiar dacă aceasta stătea la etajul doi. A lovit-o, a legat-o, i-a furat bijuteriile, telefonul mobil și 2.000 euro, apoi s-a făcut nevăzut.

O lună și jumătate a încercat poliția să-l găsească și au făcut acest lucru. Acum două zile au descins în locuința lui și l-au arestat. Au găsit acolo obiectele furate.

Este vorba despre un bărbat de naționalitate română, de 35 de ani, recidivist. Are cel puțin 10 fapte similare.

În trecut, de fiecare dată, judecătorul a considerat că nu trebuie să stea în pușcărie pentru că suma păgubită este minoră. La fel s-a întâmplat și în acest caz.

Este o revoltă printre vecinii acestui individ de naționalitate română, care, ca de obicei, spun că sunt speriați și cer măsuri mai dure. Ei se exprimă mai ales pe internet, spun că nu va dura mult și că acesta va face din nou același lucru, pentru că nu este pedepsit cum se cuvine.

