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Român expulzat din Londra după ce a incendiat mai multe locuințe ale fostului premier britanic Keir Starmer. Ce pedeapsă a primit

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London Police At A Demonstration
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Un român condamnat în iunie la doi ani de închisoare la Londra pentru incendii care au vizat proprietăţi legate de fostul prim-ministru Keir Starmer a fost expulzat din Regatul Unit, a anunţat Ministerul de Interne, relatează AFP.

Stanislav Carpiuc, un cetăţean român născut în Ucraina, şi Roman Lavrinovici, un ucrainean, au fost găsiţi vinovaţi pentru implicarea lor în atacuri împotriva bunurilor legate de cel care era atunci şeful guvernului laburist, Keir Starmer, în mai 2025.

Ei au fost condamnaţi la doi şi respectiv şapte ani de închisoare.

Mai multe media britanice au legat aceste incendii de Rusia, deşi judecătorul care răspundea de dosar nu a menţionat acest lucru în verdictul său din iunie.

„Acest individ a fost expulzat de atunci din Regatul Unit”, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al Home Office, referindu-se la Stanislav Carpiuc. El nu a precizat în ce ţară a fost expulzat Carpiuc.

„A fost vorba despre un atac odios. Condamnarea şi încarcerarea acestor bărbaţi trebuie să trimită un mesaj clar oricui se lasă orbit de promisiunea unor bani din partea unor necunoscuţi”, a adăugat purtătorul de cuvânt într-o declaraţie transmisă AFP.

Justiţia a stabilit că Roman Lavrinovici şi Stanislav Carpiuc au acţionat la ordinele unui contact rusofon pe Telegram, prezentat ca „EL” şi înregistrat în telefoanele lor sub numele de „El Money”.

Aceasta a stabilit de asemenea că Stanislav Carpiuc nu a fost „direct” implicat în incendii, dar că rolul său a fost de a fi „omul însărcinat să încerce să recupereze banii oferiţi pentru aceste infracţiuni”.

Potrivit unei anchete a BBC, „EL” este un tânăr diplomat rus, Evgheni Liukşin, apropiat de sferele înalte de putere de la Moscova şi fiul unui înalt funcţionar.

Comanditarul a publicat mesaje pe grupuri Telegram destinate rusofonilor şi vorbitorilor de ucraineană în căutarea unui loc de muncă la Londra, potrivit Financial Times.

Editor : I.B.

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