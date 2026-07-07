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Româncă acuzată că a torturat o rusoaică în Grecia. Faptele au fost descoperite după ce agresoarea și-a pierdut telefonul

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violenta domestica
Foto: Getty Images
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O româncă este acuzată că a torturat timp de o lună o rusoaică în vârstă de 55 ani. Totul ar fi avut loc în Grecia. Umilințele ar fi fost filmate și descoperite când presupusa agresoare a apelat la poliție, după ce și-a pierdut telefonul. În dispozitiv procurorii au găsit filmările cu femeia sechestrată, bătută și umilită, transmite presa elenă.

Cazul a fost deschis pe 1 iulie, în urma unei plângeri privind furtul unui telefon mobil. În timpul anchetei, poliția a descoperit o serie de videoclipuri care înregistrau abuzuri extreme, ceea ce a dus la mobilizarea imediată pentru localizarea victimei. Victima a fost găsită după două zile de la descoperirea filmărilor.

Anchetatorii au stabilit că femeia agresată este o rusoaică de 55 ani. Victima a fost găsită cu răni grave pe corp, după ce ar fi fost torturată cel puțin o lună, scrie presa elenă.

Femeia a fost dusă la secția de poliție din Heraklion, unde a povestit ce ar fi trăit timp de aproximativ 30 de zile, cât a locuit cu românca. Ea s-a plâns că a fost chiar legată cu un cablu, adăugând că a reușit să se elibereze în timp ce femeia de 42 de ani dormea și să fugă din casă.

Victima ar fi trecut prin violențe de nedescris. Presupusa agresoare în vârstă de 42 ani a făcut cel puțin 11 înregistrări video în care s-ar fi văzut cum o bătea pe rusoaică. Într-unul dintre clipuri, se poate vedera cum românca o lovește pe femeia de 55 de ani cu o bâtă. Într-un alt videoclip, femeia este văzută legată de podea, vizibil epuizată de la tortură. Bărbatul de 42 de ani se apropie de ea, o lovește din nou cu forță și apoi o apucă de păr, pe care îl taie cu un satâr.

Presa elenă mai transmite că totul ar fi avut loc din gelozie. Femeia din Rusia locuia cu românca și partenerul acesteia, iar una dintre ipotezele anchetatorilor este că presupusa agresoare ar fi bănuind-o că avea o relație cu iubitul ei.

Românca în vârstă de 42 de ani, cât și iubitul ei în vârstă de 61 de ani, proprietarul locuinței din zona Agia Triada unde ar fi avut loc tortura, se află în arest.

Editor : A.P.

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