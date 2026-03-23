Românca arestată pentru că ar fi încercat să intre într-o bază a submarinelor nucleare britanice din Scoția scapă de urmărirea penală

Un bărbat iranian arestat săptămâna trecută pentru o presupusă tentativă de a intra în baza de submarine nucleare britanice din Scoţia a fost eliberat în aşteptarea unor anchete suplimentare, au anunţat luni procurorii scoţieni, conform Reuters. Românca reținută alături de acesta a scăpat de urmărirea penală.

Bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost arestat joi alături de o româncă în vârstă de 31 de ani, după ce poliţia scoţiană a vorbit despre două persoane care au încercat să intre în Baza Navală HM Clyde, situată pe coasta de vest a Scoţiei.

Poliţia scoţiană a declarat sâmbătă că cei doi urmează să se prezinte luni în instanţă la Dumbarton.

Procuratura publică din Scoţia a precizat într-un comunicat transmis luni că a decis că „nu ar trebui să existe proceduri judiciare” împotriva femeii în vârstă de 31 de ani, dar că îşi rezervă dreptul de a merge mai departe dacă apar dovezi suplimentare, notează Reuters, citată de Agerpres.

Comunicatul a adăugat că bărbatul în vârstă de 34 de ani a fost „eliberat din arest în aşteptarea unor anchete suplimentare şi nu s-a prezentat în instanţă”, cazul împotriva sa fiind încă deschis.

Arestarea lor a avut loc la trei săptămâni de la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului. Deşi Marea Britanie nu a participat la atacurile asupra Iranului, forţele sale militare au doborât rachete şi drone iraniene în regiunea Golfului.

Baza Navală HM Clyde este esenţială pentru securitatea Marii Britanii, găzduind flota de submarine nucleare a ţării, precum şi submarinele sale de atac.

