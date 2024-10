Romanele scriitoarei Han Kang, care a luat Nobelul pentru Literatură, au dispărut de pe rafturile librăriilor din Coreea de Sud

Numeroşi sud-coreeni, iubitori ai literaturii, au luat cu asalt vineri librăriile şi site-urile online de carte în încercarea de a prinde măcar un exemplar al unei cărţi semnate de romanciera Han Kang, după ce aceasta a câştigat în mod surprinzător premiul Nobel pentru Literatură 2024, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

Autoarea însă a decis să stea departe de lumina reflectoarelor.

Cel mai mare lanţ de librării din Coreea de Sud, Kyobo Book Centre, a anunţat că vânzările cărţilor lui Han Kang au înregistrat vineri o creştere uriaşă, stocurile fiind aproape imediat epuizate.

"Este pentru prima dată când un coreean a primit premiul Nobel pentru Literatură, aşa că am fost uluit", a declarat Yoon Ki-heon, clientul în vârstă de 32 de ani al unei librării din centrul Seulului. "Coreea de Sud nu are un palmares strălucit în ceea ce priveşte premiile Nobel, aşa că am fost surprins că un scriitor care nu foloseşte limba engleză ci scrie în coreeană, a câştigat un premiu atât de important", a adăugat el.

La puţin timp după anunţul de joi, unele site-uri ale librăriilor din Coreea de Sud nu au mai putut fi accesate din cauza traficului uriaş, Vineri dimineaţă, dintre cele 10 cărţi cele mai bine vândute de librăriile Kyobo, 9 îi aparţin lui Han Kang, conform site-ului librăriei.

Traducerea în englează a romanului i-a adus recunoașterea internațională

Tată lui Han Kang, cunoscutul autor Han Seung-won, a declarat că traducerea în engleză a romanului ei "The Vegetarian", i-a adus recunoaşterea internaţională şi i-a deschis calea spre câştigarea premiului Man Booker International în 2016 şi acum a premiului Nobel.

"Scriitura fiicei mele este foarte delicată, frumoasă şi tristă", a declarat Han Seung-won said. "Aşa că modul în care este tradusă acea propoziţie tristă într-o limbă străină determină dacă vei câştiga sa nu... Pare că traducătorul a fost persoana potrivită care să surprindă savoarea unică a limbii coreene".

Cărţile lui Han Kang vorbesc despre momente dureroase din istoria Coreii de Sud, aşa cum este "Human Acts" care examinează masacrul a sute de civili de către armata sud-coreeană din 1980, în oraşul Gwangju.

Un alt roman, "We Do Not Part", surprinde urmările masacrului de pe insula Jeju din perioada 1948-1954, când, conform estimărilor, o zecime din populaţia insulei a fost ucisă într-o epurare anticomunistă.

"Sper că sufletele victimelor şi supravieţuitorilor pot fi vindecate de durere şi de traume prin cartea ei", a declarat Kim Chang-beom, şeful unei asociaţii a familiilor îndoliate de masacrul din Jeju.

Park Gang-bae, directorul unei fundaţii în onoarea victimelor, care sprijină familiile îndoliate şi supravieţuitorii masacrului din Gwangju, s-a declarat "fericit şi mişcat" de faptul că Han Kang a câştigat Nobelul pentru Literatură.

"Personajele cărţii sale ("Human Acts") sunt oameni pe care îi întâlnim şi alături de care trăim în fiecare zi (...) şi este profund emoţionant", a declarat Park.

Evită lumina reflectoarelor

Tată lui Han Kang le-a declarat reporterilor vineri că fiica sa ar putea continua să evite lumina reflectoarelor, după ce a refuzat să ofere interviuri sau comentarii şi s-a ferit de atenţia presei după victoria de joi.

"Ea a spus că având în vedere cumplitele războaie dintre Rusia şi Ucraina şi Israel şi Palestina şi oamenii care mor în fiecare zi, cum ar putea ea să se bucure şi să organizeze fericită o conferinţă de presă?", a spus tatăl scriitoarei.

Han Kang a primit vestea că a câştigat premiul Nobel pentru Literatură cu aproximativ 10 - 15 minute înainte de anunţul oficial şi a fost atât de surprinsă încât la un moment dat a crezut că ar putea fi o înşelătorie, a mai povestit tatăl ei.

