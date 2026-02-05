Live TV

Video Români reținuți în Spania, în cadrul operațiunii „Portofel”. Câți bani ar fi furat conaționalii noștri

politisti spanioli in actiune
Șapte români au fost reținuți de poliția din Spania, într-o operațiune la care au participat zeci de agenți. Banda botezată „Potofel” a dat zeci de spargeri în ultimul an, iar prejudiciul se apropie de 400 de mii de euro. 

În această operațiune au fost reținute inițial șapte persoane, toate de naționalitate română. Cinci dintre ele au primit de la judecător arest preventiv, însă două au fost eliberate și sunt sub control judiciar, relatează Alin Petrică, corespondent Digi24 în Spania.

Este o bandă care acționa mai ales în zona de unde sunt ei, în Teruel, centrul Spaniei. Însă sunt și alte regiuni din Spania, unde au făcut zeci de astfel de jafuri, 86 în total, documentate de poliție. Cei păgubiți reclamă o sumă furată în valoare de 400.000 euro.

Este o metodă foarte bine pusă la punct pe care o aveau, spun chiar polițiștii. Intrau întotdeauna cu cagule, întotdeauna între 3:00 și 5:00 dimineața, căutau baruri, cluburi și localuri unde erau bani cash și aveau telefoane mobile de tip vechi pentru a nu fi ascultați. De asmeneau, aceștia aveau mașini puternice pentru a se face nevăzuți foarte rapid.

Este un obicei al poliției de aici de a dea denumiri specifice fiecărei operațiuni. De data aceasta au ales cuvântul românesc „portofel” pentru a sugera naționalitatea infractorilor și faptul că furau în special bani cash.

