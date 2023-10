România a ajutat la livrarea tancurilor și a rachetelor pentru Ucraina. Informația a fost confirmată de șeful armatei suedeze, într-un interviu exclusiv pentru Digi24.

Generalul a declarat că Ucraina nu ar fi primit ajutor militar fără Polonia și România.

În același interviu, comandantul armatei suedeze spune că România a trimis echipament militar în Ucraina.

„Este una dintre lucrurile despre care am discutat (n.r. cu generalul Petrescu) și am mulțumit pentru ajutor. Când am donat (n.r. armament) către ucraineni, Polonia și România au fost țările care ne-au ajutat.”, a spus șeful armatei suedeze.

Acesta a mai adăugat că „nu ar fi putut să trimită ajutor în Ucraina fără ajutorul Poloniei și României”.

„Suntem impresionați de ajutorul pe care l-ați dat Ucrainei, ca țară aflată în prima linie. Nu mă refer doar la echipamente militare, ci și la ajutorul dat refugiațiilor”, a mai spus el.