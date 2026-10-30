Live TV

România a condamnat la OSCE atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră (MAE)

Data publicării:
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Navă comercială lovită de drone în Marea Neagră. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

România a condamnat atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră la Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), în cadrul Forumului de Cooperare în domeniul Securităţii de miercuri şi la Consiliul Permanent de joi, la care au luat parte cele 57 de state participante şi Partenerii pentru Cooperare ai Organizaţiei, transmite Ministerul Afacerilor Externe.

„În completarea demersurilor de informare a aliaţilor şi partenerilor din UE şi NATO, România a atras atenţia statelor participante OSCE asupra actului de sabotaj coordonat de Federaţia Rusă, care a provocat incendiul din 14 septembrie 2026 din incinta platformei industriale Carfil din Braşov”, se arată într-un comunicat transmis vineri de Ministerul de Externe.

În acest context, România a prezentat rezultatele investigaţiei autorităţilor române, în cooperare cu statele aliate, şi a atras atenţia asupra gravităţii incidentului. Partea română a subliniat că acesta „se înscrie în seria tot mai amplă şi mai complexă de acţiuni parte a războiului hibrid”.

Totodată, România a condamnat „atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime, atrăgând atenţia că acestea constituie încălcări ale dreptului internaţional şi pun în pericol siguranţa şi libertatea de navigaţie în Marea Neagră”.

De asemenea, au fost expuse și încălcările spaţiului aerian naţional al României, ca urmare a intensificării atacurilor Rusiei asupra infrastructurilor civile din Ucraina.

În reacţie, peste 40 de state participante la OSCE au exprimat solidaritatea cu România, maki precizează MAE.

Alături de celelalte state participante, România a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, în contextul războiului de agresiune al Rusiei, pledând pentru încetarea focului şi crearea unor condiţii favorabile pentru o pace negociată cuprinzătoare, justă şi durabilă.

Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, formată din 57 de state participante, este cea mai mare organizaţie regională de securitate. OSCE a fost creată pentru menţinerea păcii, securităţii şi stabilităţii în Europa, prin prevenirea, gestionarea şi reducerea riscurilor.

Principalele structuri pentru consultări şi decizii la nivelul organizaţiei sunt Consiliul Permanent, care se ocupă de chestiuni politice, şi Forumul de Cooperare în domeniul Securităţii, care gestionează aspecte politico-militare.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
482191782_1036873758300630_938301279193905301_n
1
Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de...
2017 Dubai International Film Festival - Portraits
2
Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean Luc Picard din...
Volodimir Zelenski
3
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
4
Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care...
talibani profimedia
5
Nou transplant interzis de talibanii din Afganistan, deși există un număr mare de...
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
Digi Sport
Câți bani avea, de fapt, MM Stoica în geaca aruncată pe stadion și prinsă de un fan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Imagine cu cale ferată
Un rus a fost reţinut în Polonia după ce a fotografiat infrastructură feroviară. Asupra lui au fost găsite mii de poze și din alte țări
novaia gazeta inchisa rusia
Novaia Gazeta, unul dintre ultimele bastioane ale presei independente din Rusia, îşi încetează activitatea după 30 de ani
Vladimir Putin
Pentagonul le-a cerut oficialilor europeni să nu mai „provoace” Rusia (surse)
coridor umanitar in Oleşki ucraina
După săptămâni de pregătiri, un convoi umanitar a pornit spre oraşul ucrainean Oleşki, controlat de forțele ruse
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Cele cinci aspecte care pot influența un acord de pace în Ucraina. Ce șanse există pentru încheierea războiului
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2026
Guvernul discută astăzi prima rectificare bugetară din 2026...
un om cu umbrela si o femeie in ploaie
Noi alerte de vreme rea: ANM anunță ploi, vânt puternic și ninsori la...
GALATI - COMBINATUL SIDERURGIC LIBERTY - ILUSTRATIE - 2 IUN 2026
Peste o sută de angajați Liberty Galați protestează în fața...
lumanari comemorare colectiv
11 ani de la tragedia Colectiv. ISU încearcă să recupereze...
Ultimele știri
Ministerul Finanțelor: Statul a încasat cu 750 de milioane de lei mai puțin decât estimase din taxele pe jocurile de noroc
Cu ce viteză circula trenul implicat în tragedia feroviară din Spania, în momentul coliziunii. Ce arată raportul preliminar
Anchetatorii au aflat cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați de vameși pe aeroportul Otopeni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurătatea devine amintire pentru aceste 3 zodii din 30 octombrie. Vindecare, iubire, emoție
Cancan
MESAJUL transmis de Mihaela Rădulescu, după ce fiica lui Cosmin Cernat a fost agresată de soțul Monicăi Iagăr
Fanatik.ro
Andrei Cordea, salariu de 1 milion de euro! Ofertă oficială pentru starul lui CFR Cluj
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
Ședință de urgență la FCSB după 0-1 la Bistrița?! „E inadmisibil! Cu Rapid a fost o întâmplare”
Adevărul
Putin spune că Rusia este pregătită de război cu Europa. Amenințarea liderului de la Kremlin: „Nimeni să nu...
Digieconomic
Programul Rabla Auto 2026 se redeschide pe 3 noiembrie. Bugetul disponibil și valoarea ecotichetelor
Digi FM
Melania Trump dezvăluie "anti-dieta" care o ajută să se mențină în formă la 56 de ani. Ce mănâncă în fiecare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cornel Dinu, declarații tulburătoare: "Sunt la pământ! Nu pot să trăiesc din banii ăștia!"
Pro FM
Dua Lipa, departe de ținutele îndrăznețe pe care le poartă pe scenă. A uimit cu eleganța ei la o gală în NYC
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Marele regret al lui Patrick Stewart era relația cu copiii lui: "Întotdeauna mi-am pus munca de actor pe...
Adevarul
Accident în lanț lângă Iași. Momentul impactului, surprins de o cameră de bord. Șase persoane sunt rănite
Newsweek
Pensionarii, îmbătați cu apă rece. S-au alocat 3 miliarde lei la „pensii”. De ce banii nu merg la indexări?
Digi FM
Un român a fost martor la accidentul feroviar din Spania. Cum s-a petrecut tragedia: "A fost o explozie ca o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care o poți face când bei ceai. Un studiu amplu a analizat legătura cu bolile de inimă
Digi Animal World
Reacția hilară a unui câine când stăpâna sa se pregătește să-l spele pe dinți: „Nu sunt sigură dacă îi place...
Film Now
Ian McKellen, devastat de moartea lui Patrick Stewart: "Un om pe care te puteai baza, pe care îl admirai și...
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...