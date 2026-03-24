România ajută cu energie electrică și apă potabilă Republica Moldova, afectată de acțiunile rușilor în Ucraina

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Facebook/Ambsada României în Republica Moldova

Republica Moldova a instituit o stare de urgență de 60 de zile în sectorul energetic, începând cu 25 martie. Autoritățile leagă în mod direct această măsură de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei — sistemul regional funcționează la limita capacității. Starea de urgență în sectorul energetic a fost aprobată, marți, de Cabinetul de Miniștri. „România a acţionat din nou rapid şi hotărât pentru a proteja viaţa de zi cu zi a cetăţenilor Republicii Moldova”, notează Ambasada României la Chișinău, într-o postare pe Facebook, în care precizează că țara noastră a sărit în ajutorul populației de peste Prut.

Măsura instituirii stării de urgență vine în contextul atacurilor cu drone rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au scos din funcțiune principala linie electrică ce alimentează țara, linia de 400 kV Vulcănești-Isaccea, care asigura între 60 și 70% din consumul Republicii Moldova, transmite Radio Chișinău.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina reprezintă o crimă de război și un atac direct la adresa Republicii Moldova, subliniind că în ultimele două săptămâni țara a fost lovită de două ori - prin poluarea Nistrului și prin deconectarea liniei Isaccea-Vulcănești, principala sursă de import a energiei electrice.

Acţiunile Rusiei nu sunt abstracte sau îndepărtate, ci afectează concret viaţa de zi cu zi a cetăţenilor Republicii Moldova - de la lumină şi căldură, până la accesul la apă sigură, a transmis, marţi, Ambasada României în Republica Moldova.

În ultimele 24 de ore, a precizat, pe Facebook, misiunea diplomatică, România a acţionat din nou rapid şi hotărât pentru a proteja viaţa de zi cu zi a cetăţenilor Republicii Moldova.

„Am ajutat concret în două domenii vitale - asigurarea cu energie electrică şi apă potabilă - într-un moment în care acţiunile agresive ale Rusiei în Ucraina au avut din nou un impact direct asupra populaţiei de pe acest mal al Prutului. Atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice din Ucraina au scos din funcţiune linia electrică Isaccea - Vulcăneşti, pe unde vine electricitate sigură din România şi Uniunea Europeană. În acest moment de criză, am intervenit pentru stabilitatea sistemului energetic al Republicii Moldova, astfel încât fiecare cetăţean de pe acest mal al Prutului să aibă lumină în casă”, a explicat Ambasada României.

Potrivit misiunii diplomatice, au fost activate cele patru linii electrice de 110 kV cu România pregătite din anul 2025, care şi-au demonstrat eficienţa, la fel ca în timpul blackoutului parţial din 31 ianuarie anul acesta.

„Într-un context în care energia devine un instrument de presiune şi destabilizare, reacţia rapidă a României a însemnat continuitate şi siguranţă pentru cetăţeni.Tot în aceste zile, acţiunile Rusiei au dus la poluarea râului Nistru şi au pus în pericol accesul la apă potabilă pentru numeroase comunităţi. Şi aici, România a răspuns fără întârziere, oferind expertiză, echipamente şi soluţii tehnice pentru monitorizarea şi limitarea efectelor contaminării, contribuind direct la protejarea sănătăţii oamenilor”, a completat misiunea diplomatică.

Conform ambasadei, în faţa acestor provocări, România este solidară şi demonstrează prin fapte că intervine „rapid” şi „eficient” atunci când este nevoie, „un sprijin real, care face diferenţa în momente critice”. 

Președinta Maia Sandu susține că Rusia desfășoară acțiuni deliberate pentru a destabiliza Republica Moldova, punând în pericol securitatea și bunăstarea cetățenilor.

Într-o declarație recentă, Maia Sandu a afirmat că aceste acțiuni au depășit formele clasice de presiune, precum șantajul energetic, propaganda sau implicarea în procese electorale, și au ajuns să afecteze direct infrastructura regională și condițiile de trai ale populației.

Editor : M.C

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
Scumpire caburanti
4
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
5
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
A fost martoră la ”răzbunarea” Venezuelei în fața SUA și a cucerit lumea cu doar câteva cuvinte
Digi Sport
A fost martoră la ”răzbunarea” Venezuelei în fața SUA și a cucerit lumea cu doar câteva cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iran Rescuers Search Bombed Buildings After US-Israeli Strike
Război în Orientul Mijlociu, ziua 25. SUA au inițiat contacte cu Iranul privind încetarea războiului, Teheranul fiind dispus să asculte
US-Israeli-Iranian conflict - LNG facility in Qatar
QatarEnergy invocă forța majoră în cazul contractelor de GNL cu mai multe țări. Atacurile de la Ras Laffan au provocat pagube grave
botgros
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Rețea de transport de energie electrică
„Suntem într-o criză profundă de energie de trei ani”. Specialist: Exportăm aproape pe nimic și importăm la prețuri mari
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski cere din nou garanţii de securitate de la SUA după negocierile de la Miami: „Securitatea este cheia păcii”
Recomandările redacţiei
mineri si jandarmi se imbrancesc in pta victoriei
Minerii din Gorj s-au îmbrâncit cu jandarmii în Piața Victoriei...
Carburanți
Guvernul a amânat ședința în care trebuia să adopte limitarea...
bolojn mineri
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru minerii protestatari: „Înțeleg...
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Tensiuni între Bolojan, ministrul Finanțelor și cel al Energiei...
Ultimele știri
Centura Azuga-Buşteni va avea 10 kilometri și va costa 843 de milioane de lei. Autoritățile locale au aprobat documentația
O mare jucătoare de tenis: „Am impresia că nu mai pot controla vocile din mintea mea”. Ce temeri are după ce a coborât în clasament
Suedia vrea să-i expulzeze pe migranţii care nu duc o „viaţă cinstită”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Fanatik.ro
Cine comentează, de fapt, Turcia – România. Decizia luată de conducerea postului Prima TV
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Urmărire ca-n filme pe șoselele din Argeș: focuri de armă, mașini lovite și o descoperire surprinzătoare...
Adevărul
Kovesi, dezvăluiri despre presiunile la șefia EPPO: un oficial UE i-a cerut să tempereze mesajele despre...
Playtech
Actele și pașii esențiali pentru înmatricularea unei mașini din străinătate în România. Ghid complet pentru...
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu a pierdut primul loc în Italia
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Lidera de la Chișinău îndeamnă moldovenii să economisească curentul după atacul Rusiei asupra liniei...
Newsweek
Casa de Pensii schimbă din nou ziua în care virează pensiile pe card. Se întâmplă pentru prima oară...
Digi FM
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat după patru ani de căsnicie. Cântăreața, primele declarații: „Am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Rechini „drogați” în Bahamas: cocaină și cafeină găsite în organismul lor. Poluarea umană ajunge până în...
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...