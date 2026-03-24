România ajută cu energie electrică și apă potabilă Republica Moldova, afectată de acțiunile rușilor în Ucraina

Republica Moldova a instituit o stare de urgență de 60 de zile în sectorul energetic, începând cu 25 martie. Autoritățile leagă în mod direct această măsură de atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei — sistemul regional funcționează la limita capacității. Starea de urgență în sectorul energetic a fost aprobată, marți, de Cabinetul de Miniștri. „România a acţionat din nou rapid şi hotărât pentru a proteja viaţa de zi cu zi a cetăţenilor Republicii Moldova”, notează Ambasada României la Chișinău, într-o postare pe Facebook, în care precizează că țara noastră a sărit în ajutorul populației de peste Prut.

Măsura instituirii stării de urgență vine în contextul atacurilor cu drone rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au scos din funcțiune principala linie electrică ce alimentează țara, linia de 400 kV Vulcănești-Isaccea, care asigura între 60 și 70% din consumul Republicii Moldova, transmite Radio Chișinău.

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că atacurile rusești asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina reprezintă o crimă de război și un atac direct la adresa Republicii Moldova, subliniind că în ultimele două săptămâni țara a fost lovită de două ori - prin poluarea Nistrului și prin deconectarea liniei Isaccea-Vulcănești, principala sursă de import a energiei electrice.

Acţiunile Rusiei nu sunt abstracte sau îndepărtate, ci afectează concret viaţa de zi cu zi a cetăţenilor Republicii Moldova - de la lumină şi căldură, până la accesul la apă sigură, a transmis, marţi, Ambasada României în Republica Moldova.



În ultimele 24 de ore, a precizat, pe Facebook, misiunea diplomatică, România a acţionat din nou rapid şi hotărât pentru a proteja viaţa de zi cu zi a cetăţenilor Republicii Moldova.

„Am ajutat concret în două domenii vitale - asigurarea cu energie electrică şi apă potabilă - într-un moment în care acţiunile agresive ale Rusiei în Ucraina au avut din nou un impact direct asupra populaţiei de pe acest mal al Prutului. Atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice din Ucraina au scos din funcţiune linia electrică Isaccea - Vulcăneşti, pe unde vine electricitate sigură din România şi Uniunea Europeană. În acest moment de criză, am intervenit pentru stabilitatea sistemului energetic al Republicii Moldova, astfel încât fiecare cetăţean de pe acest mal al Prutului să aibă lumină în casă”, a explicat Ambasada României.



Potrivit misiunii diplomatice, au fost activate cele patru linii electrice de 110 kV cu România pregătite din anul 2025, care şi-au demonstrat eficienţa, la fel ca în timpul blackoutului parţial din 31 ianuarie anul acesta.



„Într-un context în care energia devine un instrument de presiune şi destabilizare, reacţia rapidă a României a însemnat continuitate şi siguranţă pentru cetăţeni.Tot în aceste zile, acţiunile Rusiei au dus la poluarea râului Nistru şi au pus în pericol accesul la apă potabilă pentru numeroase comunităţi. Şi aici, România a răspuns fără întârziere, oferind expertiză, echipamente şi soluţii tehnice pentru monitorizarea şi limitarea efectelor contaminării, contribuind direct la protejarea sănătăţii oamenilor”, a completat misiunea diplomatică.



Conform ambasadei, în faţa acestor provocări, România este solidară şi demonstrează prin fapte că intervine „rapid” şi „eficient” atunci când este nevoie, „un sprijin real, care face diferenţa în momente critice”.

Președinta Maia Sandu susține că Rusia desfășoară acțiuni deliberate pentru a destabiliza Republica Moldova, punând în pericol securitatea și bunăstarea cetățenilor.

Într-o declarație recentă, Maia Sandu a afirmat că aceste acțiuni au depășit formele clasice de presiune, precum șantajul energetic, propaganda sau implicarea în procese electorale, și au ajuns să afecteze direct infrastructura regională și condițiile de trai ale populației.

