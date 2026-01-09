România condamnă atacul cu rachetă Oreșnik din Ucraina. „O încălcare flagrantă a dreptului internațional”

România condamnă „cu fermitate recentele atacuri lașe ale Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv loviturile asupra Kievului și regiunii Lviv, care au provocat victime în rândul populației civile, distrugerea zonelor rezidențiale și avarierea infrastructurii critice”, se arată într-un mesaj postat pe X de ministrul de Externe Oana Țoiu.

Aceasta face referire la atacul nocturn rusesc asupra Ucrainei, care a avariat 20 de imobile rezidenţiale şi ambasada Qatarului din Kiev, după cum a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski vineri într-un mesaj postat pe reţelele sociale. Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 19 rănite.

Printre cei ucişi se află şi un angajat al unei ambulanţe, ucis într-un dublu atac asupra unei clădiri rezidenţiale din cartierul Darniţki (sud-estul oraşului), a adăugat ministrul de interne, Igor Klimenko.

Cinci membri ai unei echipe de intervenţie rapidă, patru membri ai personalului medical şi un ofiţer de poliţie au fost răniţi în acelaşi loc, a adăugat el.



O persoană a fost dată dispărută, potrivit ministrului ucrainean care a indicat că atacul s-a soldat cu "cel puţin 25 de răniţi" la Kiev.



În acest nou atac rusesc în noaptea de joi spre vineri, Rusia a utilizat o rachetă balistică hipersonică Oreşnik, care a lovit regiunea Liov (Lviv) (vestul ţării).

Capitala Kiev a fost cea mai afectată, cu un total de 40 de obiective lovite la temperaturi apropiate de minus 10 grade Celsius.



În acelaşi timp, şeful diplomaţiei ucrainene, Andrii Sîbiga, a avertizat vineri asupra ameninţării globale pe care o reprezintă atacul comis noaptea trecută de Rusia împotriva oraşului Liov cu o rachetă hipersonică Oreşnik şi a cerut o reacţie globală.

„Atacarea deliberată a civililor constituie o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar și demonstrează disprețul continuu al Rusiei față de pace, securitate și viața umană.

Utilizarea rachetelor balistice, raportată ca fiind o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în imediata apropiere a frontierelor Uniunii Europene și NATO, agravează și mai mult riscurile de securitate pentru întregul continent european și reprezintă o amenințare gravă la adresa stabilității regionale și internaționale”, mai arată Oana Țoiu în postarea sa.

„România își exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean și transmite condoleanțe familiilor victimelor. Reiterăm sprijinul nostru ferm pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute internațional.

România solicită răspunsuri internaționale puternice și coordonate, o presiune sporită asupra Federației Ruse și asumarea deplină a responsabilității pentru crimele de război, reafirmând în același timp sprijinul său continuu pentru Ucraina, inclusiv asistența umanitară și eforturile de asigurare a justiției.

Aceste noi atacuri, în contrast cu eforturile hotărâte ale SUA, Europei și Ucrainei, arată în mod clar că cel mai mare obstacol în calea păcii rămâne dorința obstinată a Rusiei de a controla, cuceri sau distruge un vecin suveran”, afirmă, în încheiere, șefa diplomației române.

Editor : M.C