Live TV

România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii Moldova. Comandorul Mateiu: „Ar pierde protecția NATO”

Data actualizării: Data publicării:
exercitiu militari romani, bucuresti
Foto. Profimedia

România nu va interveni militar direct pentru a ajuta Republica Moldova, în cazul în care această țară ar fi atacată de Rusia, afirmă comandorul Sandu Valentin Mateiu, ofiţer cu activitate de 20 de ani în informaţiile militare. El a explicat, într-un interviu pentru News.ro, că o astfel de acțiune ar face ca România să piardă dreptul de a fi apărată de NATO.

Întrebat dacă România ar putea interveni militar în cazul unui atac asupra Republicii Moldova, comandorul Sandu Valentin Mateiu a explicat că o astfel de acțiune nu ar fi posibilă, din cauza angajamentelor internaționale asumate de statul român.

„Problema nu se pune în aceşti termeni: România trebuie şi va avea capacitatea militară de a se apăra şi de a participa la apărarea aliaţilor săi din NATO în baza Tratatului de la Washington, conform Articolului 5”, a declarat Mateiu.

El a subliniat că România are mai multe modalități prin care poate sprijini Republica Moldova, inclusiv prin cooperare militară și pregătire comună, dar fără a se implica direct într-un conflict.

„În privinţa Republicii Moldova, România va acţiona: 1) pentru ajutorarea pe timp de pace a Republicii Moldova, inclusiv prin ajutorarea în domeniul apărării, de la pregătirea unor ofiţeri moldoveni în România la cumpărarea de echipament în cadrul ajutorului european; 2) prin pregătirea în comun, exerciţii comune ale armatelor Republicii Moldova şi ale României; 3) în caz de criză sau conflict, dacă Rusia atacă Republica Moldova – scenariu foarte puţin probabil câtă vreme Ucraina rezistă – România va folosi toate mijloacele pentru a-şi apăra cetăţenii din Republica Moldova, mai puţin intervenţia militară directă, deoarece, odată intrată în acest conflict, România ar pierde dreptul de a fi apărată de NATO”, a afirmat comandorul.

Ofițerul a avertizat și asupra intensificării acțiunilor hibride ale Rusiei în regiune, menite să destabilizeze Republica Moldova și să afecteze relațiile cu România.

El a explicat că Moscova continuă să investească în acțiuni de influență și manipulare în spațiul dintre Prut și Nistru.

„Rusia a pierdut o bătălie, nu războiul, urmând să investească mai departe în elementele de război hibrid, respectiv în forţele politice antidemocratice şi proruse”, a spus comandorul.

Potrivit acestuia, Rusia „va folosi și problema transnistreană pentru destabilizarea Republicii Moldova” și pentru deteriorarea relațiilor dintre Chișinău și București.

„Va folosi coloana a 5-a din România, destabilizând nu numai Republica Moldova, dar afectând şi relaţiile dintre Republica Moldova şi România, respectiv compromiţând ideea unirii”, a adăugat el.

Citește și: „Rușii joacă un joc de intimidare cu europenii”. Ce vrea Putin să obțină prin incursiunile cu drone în spațiul aerian european

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
3
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
4
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
5
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
GRAVIDĂ CU MÂNA PE BURTĂ
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei...
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la...
Viktor Orban
Alegerile din Ungaria s-ar putea desfășura în plină „starea de...
FILE PHOTO: A view of Gediminas street in Vilnius
Contrabanda cu țigări în baloane a dus la închiderea celui mai mare...
Ultimele știri
Kremlinul oferă detalii despre pregătirea întâlnirii dintre Putin și Trump care ar putea avea loc la Budapesta
Comisarul rus pentru Drepturile Copiilor a povestit cum a dus la Moscova un băiat din Mariupol. „Cânta non-stop melodii în ucraineană”
Explozia din Rahova. Petre Bulmaga, oficial al FR de Arte Marţiale, se numără printre cei grav afectaţi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-12T180649.501
„Rușii joacă un joc de intimidare cu europenii”. Ce vrea Putin să obțină prin incursiunile cu drone în spațiul aerian european
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova /
Mesajul Maiei Sandu la ședința solemnă de constituire a Legislativului de la Chișinău
Mark Rutte și Donald Trump
Secretarul general al NATO se întâlnește cu Donald Trump pentru discuții privind sprijinul acordat Ucrainei (surse)
Aftermath of a Russian drone strike in Zaporizhzhia
Un bebeluș de doar șase luni și alte cinci persoane au fost ucise de armata lui Putin în ultimul atac asupra Ucrainei
Pompier Kiev
Rachetele ruseşti au provocat incendii în Kiev. Copii printre victime. Ucraina a atacat cu rachete britanice Storm Shadow
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimul Mercur retrograd din 2025 lovește înainte de vreme. Patru zodii care îi simt efectele încă din...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl aducem!”. De ce se luptă pentru...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Oficialul Federației, printre victimele grav afectate de explozia din blocul din Rahova! Anunțul ANS
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum se acordă ajutorul de înmormântare de 8.620 de lei – cine îl poate primi și în cât timp se face plata
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a...
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mai uniți ca niciodată după diagnosticul artistului: „Sunt dedicați...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Diane Lane, după ce Jennifer Lopez a dezvăluit rolul pe care regretă că l-a refuzat: „A fost rândul meu”
UTV
Mădălina Ghenea, mărturisiri emoționante înainte de proces. „Mi-a luat multă energie și liniște sufletească”