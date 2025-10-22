România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii Moldova. Comandorul Mateiu: „Ar pierde protecția NATO”

România nu va interveni militar direct pentru a ajuta Republica Moldova, în cazul în care această țară ar fi atacată de Rusia, afirmă comandorul Sandu Valentin Mateiu, ofiţer cu activitate de 20 de ani în informaţiile militare. El a explicat, într-un interviu pentru News.ro, că o astfel de acțiune ar face ca România să piardă dreptul de a fi apărată de NATO.

Întrebat dacă România ar putea interveni militar în cazul unui atac asupra Republicii Moldova, comandorul Sandu Valentin Mateiu a explicat că o astfel de acțiune nu ar fi posibilă, din cauza angajamentelor internaționale asumate de statul român.

„Problema nu se pune în aceşti termeni: România trebuie şi va avea capacitatea militară de a se apăra şi de a participa la apărarea aliaţilor săi din NATO în baza Tratatului de la Washington, conform Articolului 5”, a declarat Mateiu.

El a subliniat că România are mai multe modalități prin care poate sprijini Republica Moldova, inclusiv prin cooperare militară și pregătire comună, dar fără a se implica direct într-un conflict.

„În privinţa Republicii Moldova, România va acţiona: 1) pentru ajutorarea pe timp de pace a Republicii Moldova, inclusiv prin ajutorarea în domeniul apărării, de la pregătirea unor ofiţeri moldoveni în România la cumpărarea de echipament în cadrul ajutorului european; 2) prin pregătirea în comun, exerciţii comune ale armatelor Republicii Moldova şi ale României; 3) în caz de criză sau conflict, dacă Rusia atacă Republica Moldova – scenariu foarte puţin probabil câtă vreme Ucraina rezistă – România va folosi toate mijloacele pentru a-şi apăra cetăţenii din Republica Moldova, mai puţin intervenţia militară directă, deoarece, odată intrată în acest conflict, România ar pierde dreptul de a fi apărată de NATO”, a afirmat comandorul.

Ofițerul a avertizat și asupra intensificării acțiunilor hibride ale Rusiei în regiune, menite să destabilizeze Republica Moldova și să afecteze relațiile cu România.

El a explicat că Moscova continuă să investească în acțiuni de influență și manipulare în spațiul dintre Prut și Nistru.

„Rusia a pierdut o bătălie, nu războiul, urmând să investească mai departe în elementele de război hibrid, respectiv în forţele politice antidemocratice şi proruse”, a spus comandorul.

Potrivit acestuia, Rusia „va folosi și problema transnistreană pentru destabilizarea Republicii Moldova” și pentru deteriorarea relațiilor dintre Chișinău și București.

„Va folosi coloana a 5-a din România, destabilizând nu numai Republica Moldova, dar afectând şi relaţiile dintre Republica Moldova şi România, respectiv compromiţând ideea unirii”, a adăugat el.

Editor : Ș.A.