Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, într-un interviu pentru Fox News, că România a restricționat zborurile comerciale din București pentru a facilita operațiunile militare americane în conflictul cu Iranul. Înaintea unei întâlniri cu președintele Donald Trump, șeful Alianței a invocat acest exemplu pentru a evidenția sprijinul oferit de statele europene acțiunilor militare ale SUA.

„Când vine vorba de NATO, ştiu că există o anumită dezamăgire, dar haideţi să privim la acestea ca la nişte cazuri izolate", a declarat Rutte la Fox News, marți, referindu-se la ţările membre ale Alianţei care s-au eschivat de o colaborare în cadrul ofensivei SUA şi a Israelului împotriva Iranului.

Oficiali americani au criticat în mod repetat ceea ce au considerat a fi drept un sprijin insuficient din partea aliaţilor în timpul războiului din Iran, inclusiv accesul la baze şi dreptul de survol.

În acest sens, Rutte a argumentat că au existat mii de decolări şi aterizări ale avioanelor militare americane de la baze europene în timpul conflictului, calificând continentul drept o „platformă de proiecţie a puterii" pentru Statele Unite, întrucât bazele europene, datorită proximităţii lor geografice, facilitează semnificativ operaţiunile militare ale SUA în regiuni precum Africa şi Orientul Mijlociu.

„Înțeleg dezamăgirea (n.r. președintelui). Dar dacă e să luăm drept exemplu Italia, 500 de avioane americane au decolat din baza americane din Italia pentru a participa la Operațiunea Furie Epică. Este un număr uriaș. Dacă privim către toată Europa, în ansamblu, este vorba de undeva între patru-cinci mii de zboruri.

Rutte: România a trebuit să reducă numărul de zboruri comerciale

Într-o țară precum România, capitala sa, București, a trebuit să reducă numărul de zboruri comerciale, pentru că americanii au trebuit să folosească aeroportul pentru instalațiile destinate avioanelor-cisternă. S-au întâmplat toate aceste lucruri”, a declarat Mark Rutte.

Șeful NATO a mai afirmat că atunci „când privim investițiile pe care țările le fac în propria apărare observăm sume amețitoare”.

„Succesul lui (n.r. lui Trump) începând cu primul mandat și acum, cu al doilea, este faptul că face întreaga Alianță mai puternică, face SUA mai puternică prin investițiile în apărare, dar și prin faptul că obligă aliații din NATO să investească mai mult în apărarea lor, este ceva uriaș și la fel se întâmplă și cu locurile de muncă noi care apar în industria apărării de ambele părți ale Atlanticului”, a spus el.

Mark Rutte urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump miercuri, la Washington, înaintea summitului NATO, programat peste două săptămâni la Ankara, în cadrul unor discuţii menite să reducă tensiunile din interiorul Alianţei Nord-Atlantice.

Trump a acuzat din nou săptămâna aceasta mai mulţi aliaţi europeni că nu au oferit un sprijin adecvat, menţionând Regatul Unit, Germania şi Italia, fără a oferi detalii.

Editor : C.S.