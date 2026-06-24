Live TV

Video România, dată exemplu de Mark Rutte pentru sprijinul SUA în războiul cu Iranul: Bucureștiul a trebuit să reducă zborurile comerciale

Data actualizării: Data publicării:
Mark Rutte
Mark Rutte. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Rutte: România a trebuit să reducă numărul de zboruri comerciale

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat, într-un interviu pentru Fox News, că România a restricționat zborurile comerciale din București pentru a facilita operațiunile militare americane în conflictul cu Iranul. Înaintea unei întâlniri cu președintele Donald Trump, șeful Alianței a invocat acest exemplu pentru a evidenția sprijinul oferit de statele europene acțiunilor militare ale SUA.

„Când vine vorba de NATO, ştiu că există o anumită dezamăgire, dar haideţi să privim la acestea ca la nişte cazuri izolate", a declarat Rutte la Fox News, marți, referindu-se la ţările membre ale Alianţei care s-au eschivat de o colaborare în cadrul ofensivei SUA şi a Israelului împotriva Iranului.

Oficiali americani au criticat în mod repetat ceea ce au considerat a fi drept un sprijin insuficient din partea aliaţilor în timpul războiului din Iran, inclusiv accesul la baze şi dreptul de survol.

În acest sens, Rutte a argumentat că au existat mii de decolări şi aterizări ale avioanelor militare americane de la baze europene în timpul conflictului, calificând continentul drept o „platformă de proiecţie a puterii" pentru Statele Unite, întrucât bazele europene, datorită proximităţii lor geografice, facilitează semnificativ operaţiunile militare ale SUA în regiuni precum Africa şi Orientul Mijlociu.

„Înțeleg dezamăgirea (n.r. președintelui). Dar dacă e să luăm drept exemplu Italia, 500 de avioane americane au decolat din baza americane din Italia pentru a participa la Operațiunea Furie Epică. Este un număr uriaș. Dacă privim către toată Europa, în ansamblu, este vorba de undeva între patru-cinci mii de zboruri. 

Rutte: România a trebuit să reducă numărul de zboruri comerciale

Într-o țară precum România, capitala sa, București, a trebuit să reducă numărul de zboruri comerciale, pentru că americanii au trebuit să folosească aeroportul pentru instalațiile destinate avioanelor-cisternă. S-au întâmplat toate aceste lucruri”, a declarat Mark Rutte.

Șeful NATO a mai afirmat că atunci „când privim investițiile pe care țările le fac în propria apărare observăm sume amețitoare”.

„Succesul lui (n.r. lui Trump) începând cu primul mandat și acum, cu al doilea, este faptul că face întreaga Alianță mai puternică, face SUA mai puternică prin investițiile în apărare, dar și prin faptul că obligă aliații din NATO să investească mai mult în apărarea lor, este ceva uriaș și la fel se întâmplă și cu locurile de muncă noi care apar în industria apărării de ambele părți ale Atlanticului”, a spus el. 

Mark Rutte urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump miercuri, la Washington, înaintea summitului NATO, programat peste două săptămâni la Ankara, în cadrul unor discuţii menite să reducă tensiunile din interiorul Alianţei Nord-Atlantice.

Trump a acuzat din nou săptămâna aceasta mai mulţi aliaţi europeni că nu au oferit un sprijin adecvat, menţionând Regatul Unit, Germania şi Italia, fără a oferi detalii. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
2026-06-22-9852
2
Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament...
Nicușor Dan.
3
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor...
becali
4
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Anunț oficial! SUA, decizie total neașteptată în privința Iranului, după primele două meciuri de la Cupa Mondială
Digi Sport
Anunț oficial! SUA, decizie total neașteptată în privința Iranului, după primele două meciuri de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Donald Trump Hosts A Congressional Picnic
Lovitură politică pentru Trump în Senat: O rezoluție susținută și de republicani îi cere să oprească războiul cu Iranul
donald trump
Popularitatea lui Trump a atins cel mai scăzut nivel din mandat. Care sunt nemulțumirile americanilor - sondaj Reuters/Ipsos
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
„Președintele crede în pace prin forță”. Cum a obținut Ucraina sprijinul lui Trump pentru a acționa „mai îndrăzneț” față de Rusia
avion
Biletele de avion ar putea rămâne scumpe, chiar dacă acordul SUA-Iran reduce preţul combustibilului. Care e explicația
Trofeul Campionatului Mondial de Fotbal 2026 cupa cm 2026 cupa mondiala
Anunțul lui Gianni Infantino: cine va înmână alături de el trofeul CM 2026 echipei câștigătoare
Recomandările redacţiei
psd
Conducerea PSD intră în ședință. Social-democrații iau în calcul să...
Subiecte la matematică, Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Subiectele la matematică de la Evaluarea Națională 2026 au apărut...
Președintele UDMR, Kelemen Hunor.
Kelemen Hunor, despre consultările de la Cotroceni: „Au fost două...
Invasive Red Sea species spotted expanding in waters off Antalya
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de...
Ultimele știri
Momentul în care un șofer de TIR trece peste bariera de cale ferată, în Constanța. Circulaţia feroviară a fost afectată
CM 2026. Doi suporteri sunt plătiți cu 50.000 de dolari pentru a urmări toate meciurile Cupei Mondiale
Aproape toată țara va fi sub alertă de caniculă: ANM anunță până la 35 de grade. A fost emis și cod galben de furtuni în 23 de județe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Hermione din „Harry Potter”, azi o activistă puternică: Emma Watson, apariție spectaculoasă alături de...
Cancan
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
Fanatik.ro
Csikszereda, gest emoționant pentru o legendă a naționalei României. Rentă viageră lunară
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
„M-am trezit plângând, nu pot să cred…!“ Dezvăluirea emoționantă a lui Vasile Mogoș după despărțirea de...
Adevărul
Viperele, adevărații stăpâni ai Cetății Devei. „Scena care se prezintă ochilor îți strecoară fiori pe șira...
Playtech
Ce studii și ce avere are Sorin Grindeanu, ar putea ajunge din nou premier. Ce urmează după căderea...
Digi FM
Scandal la Evaluarea Națională 2026. Profesorii acuză că au fost ținuți până la opt ore în școli din cauza...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Echipele calificate în 16-imile Cupei Mondiale 2026, după încheierea etapei a doua a fazei grupelor. 5...
Pro FM
"M-a înjurat în nemțește crezând că nu mă prind". Ce a pățit Andreea Bănică pe Aeroportul Otopeni înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jennifer Lopez, noi controverse după divorțul de Ben Affleck: „Nu e fericită singură, așa cum spune...
Adevarul
„Wow, ce mare e”. Cum a reușit o școală mică de la sat să elimine complet abandonul școlar și să-și ducă...
Newsweek
Cum poți lua un bonus la pensie de 7.600 lei cu o contribuție de doar 167 lei? 1.000.000 români au făcut asta
Digi FM
„A fost ciudat să am Hollywoodul în salonul de spital”. Angelina Jolie, față în față cu una dintre cele mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce șoferii nu au rău de mașină. Organismul folosește simultan informații din mai multe surse
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
El strălucește în „The Pitt”, ea și-a făcut debutul în film. Fiica lui Noah Wyle, fermecătoare alături de...
UTV
Cabral a vorbit despre viața după divorțul de Andreea Ibacka. „Stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva...