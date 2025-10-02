Într-o intervenție la Clubul de discuții Valdai, desfășurat în stațiunea Soci de la Marea Neagră, Vladimir Putin a lansat critici la adresa modului în care unele țări gestionează procesele electorale, menționând România. Președintele Rusiei a subliniat că manipulare voinței alegătorilor și transformarea alegerilor într-o farsă nu pot continua la nesfârșit, conform agenției TASS.

„În unele țări se încearcă interzicerea oponenților politici care au dobândit deja o mare legitimitate și o mare încredere din partea alegătorilor. Știm, am trecut prin asta”, a spus președintele Rusiei. „Dar acest lucru nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează”.

Vladimir Putin a mai precizat că sondajele din țările europene arată„ o respingere tot mai puternică a ambițiilor exagerate ale elitelor politice”, a notat sursa citată.

„Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, recurge la înșelăciunea directă a propriilor cetățeni, agravează situația la nivel extern, recurge la orice șiretlicuri în interiorul țărilor sale – din ce în ce mai des la limita legii sau chiar dincolo de ea. Însă nu va fi posibil să transformi la nesfârșit procedurile electorale democratice într-o farsă, să manipulezi voința poporului, așa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”, a subliniat liderul rus. El a adăugat că procese similare se observă în multe țări.

„Fie ca liderii țărilor să se ocupe de problemele cetățenilor, să aibă grijă de siguranța și calitatea vieții lor, în loc să alerge după himere”.

Declarațiile lui Putin vin în contextul în care Nicușor Dan a prezentat „raportul Georgescu”, care arată cum Rusia a influențat anularea alegerilor din România, în cadrul summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga.

Amintim că procurorul general al României, Alex Florența, a prezentat rezultatele anchetei privind anularea alegerilor prezidențiale 2024. El a afirmat că decizia a fost influențată de un amplu război hibrid orchestrat de Rusia, care a combinat atacuri cibernetice asupra unor instituții cheie cu o campanie online agresivă realizată prin inteligența artificială.

Potrivit procurorului, platforme care au legături directe cu Federația Rusă, site-uri care împrăștiau propaganda rusă și campanii artificiale pe TikTok, sunt doar câteva dintre mecanismele propagandei din spatele fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, trimis acum în judecată pentru tentativă la lovitură de stat.

Citește și:

Cum s-a folosit Călin Georgescu de Tik Tok. Nicușor Dan vrea reglementarea rețelelor sociale

Editor : A.M.G.