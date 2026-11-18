Statele Unite le-au recomandat cetăţenilor lor să dea dovadă de vigilenţă sporită atunci când vizitează Europa pe perioada premergătoare Crăciunului, potrivit unei alerte difuzate luni de ambasadele şi misiunile diplomatice americane din mai multe ţări europene, printre care România. Misiunile diplomatice ale SUA din întreaga Europă au îndemnat cetățenii americani să rămână vigilenți în perioada sărbătorilor, pe fondul îngrijorărilor legate de posibile atacuri teroriste. Diplomații SUA au sfătuit cetățenii americani să evite adunările mari și evenimentele publice, avertizând că astfel de locuri ar putea deveni ținte pentru teroriști și infractori. Un avertisment în acest sens a fost postat în pagina Ambasadei SUA la București.

„Teroriștii, inclusiv cei care acționează singuri, pot ataca fără avertisment sau cu un avertisment minim”, se menționează în alertă.

Printre potențialele ținte s-ar putea număra atracțiile turistice, piețele, centrele comerciale și lăcașurile de cult. De asemenea, cetățenilor americani li s-a recomandat să evite demonstrațiile. Misiunile diplomatice ale SUA au emis alerte de securitate similare pentru cetățenii americani aflați în mai multe alte țări europene, printre care Polonia, Spania, Germania, Irlanda, Regatul Unit, Franța, relatează TVPWorld. Avertismentul vine înaintea sezonului sărbătorilor de Crăciun, când destinațiile turistice din întreaga Europă atrag, de obicei, mulțimi numeroase. De asemenea, în Portugalia au loc, încă din octombrie, proteste la adresa creșterii costurilor locuințelor și a chiriilor. Polonia a fost zguduită de un atac armat în masă pe 7 noiembrie, când un bărbat înarmat a ucis șase persoane și a rănit alte 15 în Piața Principală din Cracovia, o destinație turistică din sudul Poloniei care atrage vizitatori din întreaga lume, amintește TVPWorld.

„Pe măsură ce se apropie perioada sărbătorilor, cetățenii americani ar trebui să rămână vigilenți la ceea ce se întâmplă în jurul lor și să adopte măsuri adecvate de securitate personală și de conștientizare a situației. Adunările mari și evenimentele publice pot reprezenta o țintă oportună pentru grupurile teroriste și infractori. Teroriștii - inclusiv actorii care acționează singuri - pot lansa atacuri cu puțin sau deloc preaviz, vizând obiective turistice precum piețele, nodurile de transport, centrele comerciale, lăcașurile de cult și alte zone publice.

Cetățenii americani ar trebui să dea dovadă de o vigilență sporită la festivalurile și evenimentele de sărbători, precum și în alte locuri cu aglomerație mare. Vizitatorii zonelor turistice aglomerate și populare ar trebui să acorde o atenție deosebită mediului înconjurător și să urmeze întotdeauna instrucțiunile poliției și ale personalului de intervenție în situații de urgență”, se arată în alerta de securitate.

„În perioada sărbătorilor, în întreaga Europă sunt încă posibile perturbări ale călătoriilor și ale vieții cotidiene. În ultimele luni, grevele și demonstrațiile au avut loc cu o frecvență mai mare. În noiembrie, amenințări false cu bombe au vizat aviația civilă în numeroase țări europene, perturbând zborurile. Cetățenii americani ar trebui să urmărească știrile locale în timpul călătoriilor de sărbători în străinătate pentru a rămâne informați cu privire la evenimentele sau evoluțiile locale care ar putea perturba transportul sau viața de zi cu zi. Îi încurajăm pe toți cetățenii SUA aflați în străinătate să se înscrie în Programul de înscriere pentru călători avizați (STEP) pentru a primi cele mai recente actualizări de securitate pentru destinațiile lor.

Măsuri de luat:

Rămâneți vigilenți.

Evitați demonstrațiile și zonele cu activitate intensă a forțelor de ordine.

Fiți atenți la ceea ce se întâmplă în jurul dumneavoastră.

Nu ieșiți în evidență.

Păstrați obiectele de valoare în siguranță, în bagaje sau asupra dumneavoastră, atunci când vă aflați în public.

Contactați compania aeriană pentru a afla dacă există perturbări ale planurilor dumneavoastră de călătorie.

Dacă vă aflați într-o locație care este evacuată sau într-un zbor care este redirecționat, vă rugăm să urmați instrucțiunile date de autoritățile locale sau de personalul de la fața locului.

Informați-vă familia, prietenii și alte persoane de încredere cu privire la planurile dvs. de călătorie și păstrați legătura cu aceștia.

Urmăriți știrile locale și respectați instrucțiunile autorităților locale.

Înscrieți-vă în Programul de înscriere pentru călători avizați (STEP) .

Urmăriți Departamentul de Stat pe X și Facebook .”, se mai arată în alerta de securitate.

Editor : M.C