România, printre țările UE care se vor reuni într-un summit la Helsinki în decembrie: Europa trebuie să-și consolideze apărarea

parlamentul finlandei
Parlamentul Finlandei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Statele membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia vor organiza primul lor summit comun la Helsinki luna viitoare, a anunțat guvernul finlandez, relatează TVP World.

Liderii a opt țări din flancul estic al UE se vor reuni în capitala Finlandei pe 16 decembrie, discuțiile urmând să se concentreze pe pregătirea în domeniul apărării, gestionarea frontierelor și amenințările la adresa securității europene. 

Lituania, Letonia, Estonia, România, Bulgaria, Suedia și Finlanda vor participa la discuții, iar Polonia va fi reprezentată de prim-ministrul Donald Tusk. 

Cinci dintre țările participante la summit au granițe terestre cu Rusia, în timp ce România și Bulgaria au ieșire la Marea Neagră, care a devenit teatru de operațiuni militare în timpul războiului în curs dintre Rusia și Ucraina. 

Într-o declarație publicată luni, prim-ministrul finlandez Petteri Orpo a afirmat: „Țările care au graniță comună cu Rusia se confruntă cu provocări comune în materie de securitate.

„În ultima perioadă, am asistat la o intensificare a operațiunilor hibride, a atacurilor cibernetice și a încălcărilor spațiului aerian. Europa trebuie să-și consolideze și mai mult apărarea la granița cu Rusia”, a adăugat el. 

Statele membre din flancul estic al UE au luat măsuri pentru a consolida legăturile în materie de securitate în ultimele luni, în urma unei serii de încălcări ale spațiului aerian comise de aeronave rusești cu și fără pilot, convenind în septembrie să instituie un „zid defensiv” anti-drone.

