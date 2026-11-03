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România și alte state europene pot deveni țințe ale rachetelor iraniene. Amenințări în presa din Teheran

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rachete iraniene
Foto: Profimedia
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Baze americane din România, Marea Britanie, Italia, Grecia, Albania şi Cipru ar putea deveni ţinte ale rachetelor iraniene dacă Statele Unite reiau războiul împotriva Iranului, scrie marţi o publicaţie iraniană de orientare radicală, ziarul Kayhan, citat de Reuters.

Iranul şi SUA sunt în continuare departe de un acord de pace, a declarat marţi pentru Reuters un înalt oficial iranian, în pofida eforturilor diplomatice intensificate menite să evite o reluare a atacurilor aeriene americane şi, eventual, israeliene, după alegerile intermediare care au loc marţi în SUA.

Deja din noaptea de luni spre marţi Statele Unite au atacat ţinte pe insula iraniană Qeshm. Un oficial american a afirmat că atacul a ţintit rachete antiaeriene. Un alt oficial a afirmat că acest atac pare să fi fost limitat şi nu indică o reluare a unor operaţiuni militare de anvergură.

Qatarul şi-a intensificat eforturile de mediere, pe fondul temerilor că acest conflict, declanşat de SUA şi Israel în februarie, s-ar putea reaprinde după alegerile de marţi.

„Mediatorii lucrează intens pentru a reduce divergenţele dintre Teheran şi Washington”, a declarat înaltul oficial iranian, după ce mediatori din Qatar au sosit luni seară la Teheran pentru discuţii asupra unui proiect de acord americano-iranian negociat în ultimele opt zile.

Dar, „condiţiile Teheranului trebuie îndeplinite dacă Statele Unite doresc redeschiderea Strâmtorii Ormuz”, a avertizat acelaşi oficial iranian, adăugând că negocierile asupra programului nuclear al Iranului ar putea începe numai după îndeplinirea acestor condiţii şi că Teheranul nu va accepta „cererile excesive” ale Washingtonului.

Atacurile pe insula iraniană Qeshm au avut loc înaintea alegerilor intermediare din SUA, care vor decide dacă republicanii sau democrații vor deține controlul asupra Congresului.

Președintele american Donald Trump se confruntă cu o scădere a popularității în sondaje și cu presiuni din interiorul partidului său pentru a pune capăt războiului, care a început când SUA și Israelul au atacat Iranul în februarie.

Luni, el a declarat reporterilor că „nu se grăbește” să intensifice atacurile asupra Iranului. „Într-un fel sau altul, vom face ceva, dar nu e nicio grabă. I-am lăsat fără resurse financiare”, a declarat el pentru Axios.

„Nu au bani, nu au benzină, iar poporul lor începe să se sature de situația asta”.

De asemenea, el a afirmat că SUA „ar putea fi nevoite să ia măsuri împotriva Pickaxe (n. red - Muntele Târnăcopului)”, un sit legat de programul nuclear al Iranului, într-un interviu acordat Fox News în ajunul alegerilor de la jumătatea mandatului. „Nu este mare lucru” și se poate rezolva în „o oră”, a adăugat Trump.

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Editor : C.L.B.

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