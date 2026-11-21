Incursiunile cu drone, sabotajele și atacurile din Marea Neagră pun la încercare hotărârea aliaților. Ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, a declarat că România și Polonia sunt „doi piloni ai stabilității” pe flancul estic al Europei, în contextul în care ambele țări continuă să se confrunte cu incursiuni cu drone și alte consecințe ale războiului pe care Rusia îl duce în prezent în Ucraina.

Dan Neculăescu a declarat vineri pentru TVP World că Polonia și România, care se învecinează amândouă cu Ucraina, au avut experiențe similare în ceea ce privește atacurile hibride suspectate a fi rusești și incursiunile cu drone de când Moscova a lansat invazia în Ucraina, în 2022.

„România și Polonia împărtășesc securitatea flancului estic, iar eu le consider pe România și pe Polonia ca fiind pilonii gemeni ai stabilității pe flancul estic.

De asemenea, ne confruntăm, la fel ca Polonia, cu tentative de sabotaj și chiar cu acte de sabotaj despre care s-a dovedit că aparțin serviciilor rusești și care sunt acum urmărite penal. În consecință, suntem asemănători cu Polonia, iar Polonia este asemănătoare cu România”, a adăugat el.

Declarațiile lui Neculăescu vin după ce Polonia a înregistrat o încălcare a spațiului său aerian de către mai multe obiecte în timpul atacurilor rusești din timpul nopții asupra Ucrainei, ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, afirmând că unul dintre obiecte era o rachetă de croazieră rusă.

„Provocare rusă”

Avioane NATO au fost mobilizate ca răspuns la incident, pe care Kosiniak-Kamysz l-a calificat drept „o altă provocare rusă”. Toate cele trei obiecte s-au prăbușit pe teritoriul polonez și nu s-au înregistrat victime.

România, care a înregistrat, de asemenea, incursiuni frecvente ale dronelor în spațiul său aerian pe durata războiului în curs al Rusiei, a înregistrat mai recent o intensificare a atacurilor asupra navelor comerciale în largul coastelor sale, dată fiind poziția strategică a țării la Marea Neagră.

Neculăescu a declarat pentru TVP World că România a înregistrat „sute” de incidente legate de războiul pe care Rusia îl poartă în prezent în Ucraina.

„Cred că ceea ce am văzut în ultima vreme în Marea Neagră reprezintă un test de rezistență al reacției și al hotărârii noastre… Avem mobilizări de avioane aproape în fiecare zi. Avem echipe care se deplasează pentru a ajuta marinarii aflați în pericol în Marea Neagră”, a declarat ministrul român al Afacerilor Externe.

El a adăugat că poziția atât a Poloniei, cât și a României pe flancul estic al NATO, înseamnă că cele două țări aduc expertiză alianței militare și Uniunii Europene „astfel încât să putem consolida răspunsul colectiv” la incidentele de securitate.

Editor : M.C