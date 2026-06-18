Date surprinzătoare de la Institutul de Statistic al Spaniei: o treime dintre românii de acolo au părăsit țara în ultimul deceniu. Pe de altă parte, în Italia și Germania nu se înregistrează aceeași evoluție.

Comunitatea românească din Spania a înregistrat o scădere de aproximativ 300.000 de persoane în ultimul deceniu, de la circa 900.000 la 600.000, potrivit datelor de la Institutul de Statistic al Spaniei. Evoluția este pusă în principal pe seama factorilor economici.

Unul dintre motivele principale este reducerea diferențelor economice dintre Spania și România în ultimii ani. În acest context, tot mai mulți români aleg să se întoarcă în țară.

Datele din sondajele citate de presa spaniolă arată că 59% dintre românii care încă trăiesc în Spania iau în calcul revenirea în România. Procentul este cu aproximativ 11% mai mare decât în rândul românilor din Germania și Italia.

În același timp, o parte dintre românii care au părăsit Spania au ales să plece către alte state europene, în special Marea Britanie și Germania, în căutarea unor salarii mai mari.

Situația este diferită în Italia, unde trăiesc aproximativ 1,7 milioane de români, cea mai mare comunitate de cetățeni străini din această țară. Acolo, mulți români aleg să rămână pe termen lung, influențați de stabilitatea sistemului de sănătate și a celui de pensii. Aceste beneficii sunt invocate frecvent ca motive pentru a nu reveni în România.

Diferențe apar și în cazul generațiilor tinere: mulți copii născuți în Spania sau care au crescut acolo nu mai sunt reflectați în statisticile comunității, deoarece aleg să obțină cetățenia spaniolă.

În plus, în Italia, copiii românilor pot obține relativ ușor cetățenia italiană, fără a renunța la cea română, datorită recunoașterii dublei cetățenii.

Pe de altă parte, în Spania, în cazul românilor nu este permisă în mod obișnuit dubla cetățenie, ceea ce influențează și opțiunile administrative ale noilor generații.

Editor : C.S.