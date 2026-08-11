Românii pot zbura din nou direct la Beijing. De când introduce Air China trei curse săptămânale

Românii vor putea călători din nou direct către Republica Populară Chineză, începând din 4 septembrie, când va fi reluată oficial ruta aeriană București-Beijing. Zborurile vor fi operate de compania Air China, de trei ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri.

Ambasada României în Republica Populară Chineză a găzduit ceremonia dedicată reluării zborurilor directe dintre Beijing și București, eveniment care marchează o nouă etapă în relațiile bilaterale dintre cele două țări, scrie Agerpres.

„Ambasada României în Republica Populară Chineză a marcat un moment de referință în planul relațiilor bilaterale dintre România și Republica Populară Chineză, prin găzduirea ceremoniei dedicată reluării zborurilor directe dintre Beijing și București, începând din 4 septembrie anul curent. Noua rută aeriană operată de compania Air China, tur-retur, pe destinația: Beijing (PEK) - București (OTP) - Zagreb (ZAG), marchează o nouă etapă în dezvoltarea conectivității și cooperării dintre țările noastre, contribuind la poziționarea Bucureștiului ca un punct de legătură tot mai bine conectat cu marile centre economice, culturale și politice ale Chinei și Asiei”, precizează comunicatul citat de agenția de presă menționată.

Potrivit Ambasadei României, reluarea zborurilor directe reflectă angajamentul comun pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două state și facilitarea contactelor bilaterale, în special în domenii precum turismul, cooperarea economică, schimburile culturale și relațiile interumane.

Trei zboruri pe săptămână

Cursele Air China vor fi operate în fiecare săptămână, luni, miercuri și vineri. Ruta va asigura o conexiune directă între cele două capitale, contribuind la reducerea timpilor de călătorie și la optimizarea fluxurilor de transport prin eliminarea escalelor.

„Reluarea zborurilor directe între București și Beijing reprezintă un succes diplomatic și economic major, menit să apropie comunitățile noastre. Acest coridor de conectivitate va impulsiona și deschide noi oportunități de dialog și cooperare, generând avantaje concrete pe multiple paliere de interes comun”, a declarat ambasadorul României în R.P. Chineză, Dan-Horia Maxim, citat în comunicat.

Ceremonia de inaugurare oficială a noii rute Beijing - București - Zagreb a fost găzduită de Ambasada României la Beijing, în parteneriat cu Ambasada Croației și compania Air China.

La eveniment au participat oficiali din Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Chineze, precum și reprezentanți ai altor instituții și agenții specializate, printre care Administrația Aeronautică Civilă din China (CAAC). Au fost prezenți, de asemenea, reprezentanți ai unor agenții și trusturi de presă locale și internaționale, ai mediului de afaceri și ai sectorului turistic.

Conexiunea aeriană directă dintre România și China are o istorie de peste cinci decenii. În 1974, compania TAROM a lansat, în premieră, un zbor pe ruta București - Beijing, inaugurând o punte aeriană între cele două țări aflate pe continente diferite.

Editor : Ana Petrescu