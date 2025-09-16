Live TV

Video Românul acuzat de atacuri antisemite în Londra s-a declarat nevinovat. „Mark Zuckerberg este David al Israelului”

Data publicării:
London,,Uk,14,January,2024.,Police,Patrol,In,Front,Of
Poliția metropolitană din Londra. Foto: Shutterstock

Ionuț-Cristian Bold, în vârstă de 37 de ani, fără domiciliu stabil, s-a declarat nevinovat la șase capete de acuzare de distrugere agravată din motive rasiale sau religioase, în fața Curții de Magistrați de la Highbury Corner, nordul Londrei. El este acuzat că a împrăștiat urină și fecale peste sinagogi, școli și locuințe evreiești din nord-vestul Londrei, între aprilie și septembrie 2025. Acuzațiile se referă la presupuse incidente de deteriorare a porților, gardurilor și zidurilor sinagogilor, potrivit BBC.

Înainte de a răspunde cum se declară, vinovat sau nevinovat, Bold a spus în fața instanței: „Mark Zuckerberg este David al Israelului. Prințul Harry este Henric al VIII-lea”, scrie BBC.

El a fost informat că va rămâne în închisoare până la proces.

Instanța a fost informată că acesta nu are antecedente penale și că locuia într-o casă ocupată ilegal la momentul arestării.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Echipa sa de apărare a solicitat judecătorului să îl trimită la o evaluare efectuată de un specialist în sănătate mintală. Avocații au informat instanța că Bold este liber profesionist, locuiește în Marea Britanie de 11 ani cu permis de ședere pe termen nelimitat și are un copil în China cu partenera sa.

Procuroarea de ședință, Penny Ferguson, a spus că pașaportul său românesc nu a fost recuperat și că acesta prezenta riscul de a părăsi țara.

Judecătoarea Rebecca Saillet a decis că Bold va rămâne în arest preventiv din motive de sănătate mintală și pentru propria sa protecție. El va compărea în fața Curții Coroanei (echivalentul tribunalului) din Harrow pe 13 octombrie. Capetele de acuzare sunt prea grave pentru a fi judecate de Curtea de Magistrați care are în competență infracțiuni pasibile de maximum șase luni de închisoare.

Infracțiunile au vizat cartierele Golders Green și Hendon, unde locuiesc numeroși evrei. Seria de atacuri a început pe 15 august, scrie International Jewish News. Timp de câteva săptămâni, fecale și urină au fost împrăștiate la intrările sinagogilor, școlilor evreiești, reședințelor private și chiar pe o mașină legată de o congregație.

Joia trecut, excremente au acoperit încuietoarea cu cod a unei sinagogi și a unei școli. Cu câteva zile înainte, Shomrim North West London, un grup evreiesc de supraveghere a cartierului, a publicat imagini de pe camerele de supraveghere care arătau un bărbat aruncând lichid pe o școală evreiască. Ulterior s-a confirmat că lichidul era urină. Anchetatorii au legat cel puțin șapte incidente de același suspect.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
Radoslaw Sikorski face declaratii
3
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
4
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Digi Sport
Lupte cu "demonii", tendință de autodistrugere. A venit momentul adevărului și nu s-a ferit de cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona ruseasca cazuta in polonia, soldati polonezi la fata locului
Polonia susține impunerea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei...
volodimir zelenski si donald trump dau noroc in biroul oval
Donald Trump se va întâlni cu Volodimir Zelenski. Avertismentul...
CARTI DE IDENTITTE ELECTRONICE
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Instituțiile din România nu pot...
bataie in strada craiova
Polițiștii au dovezi că răfuiala mortală de la Craiova a fost...
Ultimele știri
Zelenski: Putin testează NATO cu incursiunile de drone. Ce alt mesaj le transmite președintele rus țărilor din Alianță
Sondaj: Aproape jumătate dintre români vor unirea cu Republica Moldova
Israelul comite genocid în Fâșia Gaza, acuză ONU. Printre atrocitățile comise, soldații ar fi apelat la viol și tortură sexuală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-09-15 233600
„Vă vânăm”. Donald Trump anunță distrugerea unei ambarcațiuni a traficanților de droguri din Venezuela: trei morți
drapel al marii britanii
Un proces istoric a început în Marea Britanie. Un soldat este judecat după mai bine de 50 de când ar fi împușcat protestatari irlandezi
F 16 decolează de pe baza Borcea, România
Marea Britanie l-a convocat pe ambasadorul Rusiei, după incidentele cu drone din Polonia și România: „O încălcare fără precedent”
Metropolitan Police car, London, UK
Un bărbat cu nume aparent românesc, acuzat de vandalizarea unor sinagogi. El va fi audiat luni în Londra
'Unite the Kingdom' march led by Tommy Robinson gathers hundreds of thousands protestors in central London, England, UK, 13th September 2025
Elon Musk, mesaj la cea mai mare demonstrație a extremei drepte din Marea Britanie: „Violența vine la tine. Ripostezi sau mori”
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, declarații rare la 67 de ani: „În prima parte a vieții ai fața cu care te-ai născut, în a doua...
Cancan
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Ce dimensiune trebuie să aibă o fosă septică pentru o casă cu 2, 3 sau 4 camere. Cât costă vidanjarea în 2025
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat în fața...
Pro FM
Ce pedeapsă va primi Dorian Popa după ce a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan
Film Now
Harrison Ford, criticat dur pentru ce a făcut la gala Emmy, unde a ratat trofeul: „Han Solo ar fi trebuit să...
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Premiile Emmy 2025. Catherine Zeta-Jones, răvășitoare la 55 de ani, într-o rochie cu spatele gol. Actrița e...
UTV
Monica Gabor, mesaj emoționant din SUA pentru Cătălin Botezatu. Irina Columbeanu, debut pe podium la...