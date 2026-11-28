Şeful guvernului israelian în exerciţiu, Benjamin Netanyahu, i-a propus sâmbătă rivalului său Gadi Eisenkot să fie primul care exercită funcţia de premier în cadrul acordului asupra unui cabinet condus prin alternanţă, relatează AFP şi Reuters.

Cu scopul de a face faţă diferitelor provocări „existenţiale” cu care se confruntă Israelul, „responsabilitatea mea în calitate de conducător mă obligă să las totul deoparte şi să accept ca Gadi Eisenkot să exercite primul atribuţiile de prim-ministru”, a scris Netanyahu pe X.

Însărcinat să formeze un guvern după alegerile legislative din 27 octombrie, care nu au asigurat niciunei tabere o majoritate absolută în parlament, Eisenkot s-a angajat vineri să anunţe formarea acestuia înainte de data limită de 6 decembrie.

Pentru a obţine majoritatea absolută în parlament, adică 61 de locuri din 120, blocul său are de ales între diverse opţiuni: să-şi ralieze partidele ultraortodoxe, să se apropie de formaţiuni arabe sau să formeze un guvern de uniune naţională cu Likud al lui Netanyahu.

Această ultimă formulă este susţinută de Netanyahu - ameninţat în caz contrar să piardă puterea - care o prezintă ca necesară, în special pentru securitatea Israelului.

Un guvern de uniune naţională ar putea să-i permită să păstreze o marjă de manevră politică, în timp ce este judecat pentru corupţie, şi să continue să se opună creării unei comisii de anchetă independente asupra deficienţelor de securitate care au precedat atacul Hamas din 7 octombrie 2023.

Eisenkot, care nu a reacţionat pentru moment la propunerea lui Netanyahu, afirmase recent că el refuză să împartă puterea cu rivalul său.

El îl acuză cu regularitate că poartă o responsabilitate personală în atacul Hamas şi, în special, că a ignorat avertismentele date de serviciile sale de securitate şi de Emiratele Arabe Unite, potrivit unor informaţii din presă.

Ironie

Opozanţii lui Netanyahu au ironizat sâmbătă propunerea sa.

„Majoritatea democratică a decis că acest guvern, marcat de sânge şi lipsă de acţiune, trebuie să plece. Este timpul să respecte voinţa comună a celei mai mari părţi din populaţie, evrei, ca şi arabi, să-l facă pe Netanyahu să plece”, a declarat Yousef Jabareen, liderul Listei unificate, formaţiune arabă israeliană, care ar urma să susţină un guvern condus de Eisenkot fără să participe la el.

Yair Lapid, şeful opoziţiei în cadrul legislaturii precedente, a estimat că propunerea lui Netanyahu nu este „decât cel mult o nouă înşelătorie grosolană din partea unui trişor recidivist”.

Săptămâna trecută, Eisenkot avertizase că dacă negocierile nu progresează, el va forma un „guvern de urgenţă naţională”, minoritar, pe care va încerca apoi să-l lărgească.

Israelul, unde alegerile legislative duc adeseori la negocieri îndelungate, a experimentat deja în trecut formula unui guvern condus de doi premieri prin alternanţă.

Editor : Sebastian Eduard