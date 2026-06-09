Roxana Mînzatu a reprezentat UE la Conferința Internațională a Muncii și la reuniunea G7 de la Geneva. Cu cine s-a întâlnit

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a reprezentat marți, 9 iunie, Uniunea Europeană la întâlnirea miniștrilor muncii și ai ocupării forței de muncă din G7, găzduită de președinția franceză, și la cea de-a 114-a Conferință Internațională a Muncii (ILC).

În cadrul reuniunii G7, aceasta a participat la discuții privind promovarea locurilor de muncă de calitate, dezvoltarea competențelor necesare viitorului, combaterea muncii forțate în extracția materiilor prime critice și menținerea unor condiții de concurență echitabile la nivel global. Totodată, aceasta a avut întâlniri bilaterale cu reprezentanți ai Canadei, Japoniei și Republicii Coreea, conform unui comunicat de presă.

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În cadrul Conferinței Internaționale a Muncii de la Geneva, Roxana Mînzatu a susținut un discurs despre abordarea europeană a inteligenței artificiale în lumea muncii - o abordare centrată pe om - subliniind că progresul tehnologic trebuie să fie în beneficiul lucrătorilor și să contribuie la crearea unor locuri de muncă mai bune.

În plus, la Geneva, aceasta s-a întâlnit cu directorul general al Organizației Mondiale a Muncii, Gilbert Houngbo. Cei doi au discutat despre cooperarea UE–OIM în promovarea locurilor de muncă de calitate la nivel global.

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După întrevederea cu Houngbo, vicepreședinta Comisiei Europene a transmis că blocul comunitar „își reafirmă angajamentul deplin de a sprijini OIM și misiunea sa principală – muncă decentă și justiție socială pentru toți.

În calitate de cel mai mare donator, UE și statele sale membre susțin reforma OIM pentru a face organizația mai puternică, mai eficientă și mai rezilientă”.

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Editor : A.M.G.