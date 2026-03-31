Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”

Marco Rubio
„Aceste aspecte vor trebui reevaluate”

Secretarul de stat american Marco Rubio a criticat Spania şi alţi aliaţi din cadrul NATO pentru sprijinul limitat acordat în războiul cu Iranul, sugerând că Washingtonul şi-ar putea reevalua poziţia faţă de Alianţa Nord-Atlantică după încheierea conflictului în Orientul Mijlociu.

SUA au constatat că Spania, ţară membră NATO pe care s-au angajat să o apere, a refuzat să acorde Statelor Unite acces la spaţiul său aerian şi s-a lăudat cu aceasta, potrivit unei transcrieri a declaraţiilor făcute de Marco Rubio pentru canalul de televiziune qatarez Al Jazeera, publicată luni de Departamentul de Stat și preluată de dpa și Agerpres.

Mai mult, Washingtonul s-a confruntat cu o rezistenţă în ceea ce priveşte utilizarea bazelor militare din Spania şi din alte părţi, a spus el.

NATO este util SUA, întrucât permite staţionarea de trupe şi echipamente (americane) în străinătate, a indicat Rubio.

„Dar dacă NATO se rezumă doar la apărarea Europei în cazul unui atac, dar ne sunt refuzate drepturile de bază atunci când avem nevoie, acesta nu este un aranjament bun”, a declarat secretarul de stat american.

„Aceste aspecte vor trebui reevaluate”

În aceste condiţii, „e greu să rămâi angajat şi să spui că acest lucru este benefic pentru SUA. Aşadar, toate aceste aspecte vor trebui să fie reevaluate”, a adăugat Rubio, subliniind că NATO „nu poate fi o stradă cu sens unic”.

„Să sperăm că vom reuşi să rezolvăm problema. Vom avea timp să ne ocupăm de aceasta mai târziu”, a spus el.

Spania şi-a închis recent spaţiul aerian pentru zborurile având legătură cu războiul din Iran, iar anterior au interzis SUA utilizarea bazelor Rota şi Moron din Andaluzia pentru operaţiuni. Aceste instalaţii sunt operate de mult timp în comun de Spania şi SUA.

Preşedintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri aliaţii din cadrul NATO pentru ceea ce el consideră a fi un sprijin insuficient în acest conflict. Articolul 5 din clauza de apărare reciprocă a NATO nu se aplică războiului declanşat de SUA şi Israel împotriva Iranului, notează dpa.

