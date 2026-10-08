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Rubio avertizează că războiul din Ucraina a ajuns într-un „impas strategic” care s-ar putea extinde dincolo de granițele țării

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Marco Rubio.
Marco Rubio. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Risc de escaladare dincolo de granițele Ucrainei Rusia ar putea intensifica atacurile asupra infrastructurii energetice Zelenski solicită o presiune mai mare asupra Moscovei

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a avertizat că războiul din Ucraina a ajuns într-un „impas strategic” care riscă să degenereze într-un conflict mai amplu, cu puține șanse de a se ajunge la o soluție negociată. Cererea Moscovei privind controlul asupra întregii regiuni Donețk rămâne un obstacol major în calea negocierilor de pace, scrie TVPWorld.

Într-un interviu acordat cotidianului grec Kathimerini publicat joi, Rubio a afirmat că solicitarea Rusiei privind controlul deplin asupra regiunii Donețk din estul Ucrainei rămâne un obstacol major în calea negocierilor de pace. „În acest moment, nu par să existe perspective pentru o soluție negociată”, a spus el.

„Rușii au definit victoria ca fiind controlul total asupra regiunii Donețk; au afirmat în repetate rânduri că acesta este obiectivul lor și continuă să susțină acest lucru. Iar aceasta este o condiție care, pentru Ucraina, este pur și simplu inacceptabilă”, a adăugat el.

Rubio a făcut aceste declarații în timpul unei vizite de două zile la Atena, unde a purtat discuții cu oficiali greci privind cooperarea în domeniul apărării și securitatea regională.

Rubio a sugerat, de asemenea, că războiul pe scară largă, aflat acum în al cincilea an, nu s-a desfășurat așa cum intenționase inițial președintele rus Vladimir Putin.

„Nu cred că acesta era planul lui Putin pentru acest război, așa că lucrurile nu au mers așa cum și-a planificat el”, a spus el.

Washingtonul a depus eforturi diplomatice pentru a pune capăt luptelor încă de când Donald Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie 2025, dar negocierile nu au reușit până acum să producă un progres decisiv în vederea încheierii războiului.

Rubio a reiterat însă că Washingtonul rămâne pregătit să contribuie la facilitarea unei soluții negociate, în ciuda lipsei de progrese.

„Considerăm că ar fi benefic atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina, dar, până acum, acest lucru se dovedește a fi greu de realizat”, a spus el.

Risc de escaladare dincolo de granițele Ucrainei

Rubio a avertizat că impasul prelungit prezintă riscul unei escaladări dincolo de granițele Ucrainei.

„Impasurile strategice se pot depăși doar în unul dintre cele două moduri: a) printr-o soluție negociată sau b) printr-o escaladare din partea uneia sau a ambelor părți, care ajunge să se extindă dincolo de limitele conflictului inițial”, a spus el.

Secretarul de Stat al SUA și-a exprimat îngrijorarea deosebită cu privire la posibilitatea unor acte de sabotaj în țările vecine Ucrainei.

„Ne îngrijorează o operațiune de sabotaj într-o țară vecină care ar putea scăpa de sub control”, a spus el.

Avertismentul său vine pe fondul îngrijorării crescânde la nivel european cu privire la presupuse acte de sabotaj care au legătură cu Rusia și atacuri cibernetice, precum și la incursiunile dronelor rusești și alte încălcări ale spațiului aerian care afectează țările NATO.

Polonia, care se învecinează cu Ucraina, Belarus și exclava Kaliningrad a Rusiei, puternic militarizată, a fost deosebit de îngrijorată de riscul ca conflictul să se extindă pe teritoriul NATO.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat luna trecută că Moscova ar putea lansa atacuri cu drone sau rachete împotriva țărilor care susțin Ucraina și le-ar putea prezenta ca fiind accidentale, în încercarea de a testa reacția Alianței.

Rusia ar putea intensifica atacurile asupra infrastructurii energetice

Rubio a avertizat, de asemenea, că Moscova pare hotărâtă să profite de apropierea iernii prin intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

„Cred că există indicii clare că Rusia va folosi iarna care se apropie pentru a distruge ceea ce a mai rămas din rețeaua electrică a Ucrainei și pentru a o forța să capituleze”, a spus el.

Rusia a vizat în repetate rânduri infrastructura de producere și transport a energiei electrice din Ucraina de la lansarea invaziei sale pe scară largă în februarie 2022, lăsând milioane de oameni vulnerabili la întreruperi de curent electric și de încălzire.

Zelenski solicită o presiune mai mare asupra Moscovei

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că negociatorii ucraineni se vor deplasa în Statele Unite pentru discuții vineri și sâmbătă, îndemnându-l pe Trump să intensifice presiunea asupra Rusiei.

Vorbind în timpul unei vizite în orașul Prilukii din nordul țării, în urma unui atac rus mortal, Zelenski a pus sub semnul întrebării abordarea Washingtonului în ceea ce privește negocierile cu Moscova.

„Nu se poate, pe de o parte, să se negocieze cu rușii despre viitoare proiecte economice, iar pe de altă parte să se spună că ne aflăm într-un fel de... impas diplomatic”, a spus el.

Editor : M.C

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