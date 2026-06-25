Rubio: Introducerea de taxe pentru traversarea Strâmtorii Ormuz „s-ar putea răspândi în întreaga lume ca o epidemie”

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-un turneu în Golf, a avertizat joi în legătură cu „haosul total” pe care l-ar putea provoca introducerea de către Iran a unor taxe pe care navele ar trebui sa le achite pentru traversarea Strâmtorii Ormuz.

Teheranul ameninţase anterior cu „măsuri adecvate" orice navă care s-ar „aventura" să traverseze strâmtoarea fără autorizaţia sa, aparent într-o reacţie la anunţul făcut de Oman privind deschiderea unui „coridor maritim temporar", prezentată ca o iniţiativă coordonată cu ONU.

Ormuz este o cale navigabilă îngustă, de numai 30 km lăţime, care separă Iranul de Oman, dar singurul traseu autorizat de Iran este un culoar de-a lungul coastelor sale, amintește AFP, citată de Agerpres.

Iranul se gândeşte să impună „taxe de redevenţă", care nu existau înainte de război, cărora SUA li se opun categoric - acesta fiind unul dintre punctele în dispută între cele două ţări, care au semnat recent un memorandum de înţelegere pentru a pune capăt definitiv războiului în Orientul Mijlociu.

„Dacă acceptăm că s-ar putea percepe taxe pentru utilizarea unei căi navigabile internaţionale doar pentru că se află în apropierea spaţiului teritorial al unei ţări, aceasta s-ar putea răspândi în întreaga lume precum o epidemie”, a avertizat Marco Rubio, în timpul unei întâlniri cu omologii săi din Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) la Manama (Bahrain).

Şeful diplomaţiei americane - care a dorit să liniştească aliaţii din Golf, vizaţi pe scară largă de Teheran în cursul războiului, ca represalii pentru bombardamentele americano-israeliene asupra Iranului - a adăugat că SUA doresc un acord de pace cu Iranul, dar "nu cu orice preţ".

„Ne dorim un acord bun, un acord real, care să poată fi verificat şi vrem un acord care să fie respectat", a spus în continuare Rubio.

Secretarul de stat american, care s-a deplasat în Emiratele Arabe Unite (EAU), în Kuweit şi în Bahrain, a dat, de asemenea, asigurări că interesele ţărilor din Golf vor fi luate în considerare.

„Dorim să ne asigurăm că nicio parte a acestui acord nu va aduce atingere, în vreun fel, securităţii, stabilităţii sau prosperităţii vreunuia dintre partenerii noştri din regiunea Golfului", a subliniat el.

Omologul său din Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, a evidenţiat „incertitudinile" care afectează aceste ţări.

Monarhiile din Golf au plătit un preţ ridicat în urma ofensivei americano-israeliene lansate pe 28 februarie împotriva Iranului. Acestea găzduiesc baze militare americane şi au fost vizate de rachete şi drone iraniene ca represalii.

Editor : M.B.