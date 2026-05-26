Rubio: SUA sunt în continuare pregătite să acţioneze ca mediator în conflictul din Ucraina

Statele Unite rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia şi Ucraina, a declarat marţi secretarul de stat american Marco Rubio, după o ofensivă rusească masivă asupra Kievului.

Statele Unite rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia şi Ucraina, a declarat marţi secretarul de stat american Marco Rubio, după o ofensivă rusească masivă asupra Kievului, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Statele Unite sunt pregătite şi dispuse să facă tot ce le stă în putinţă pentru a facilita încetarea acestui război şi sperăm că ocazia se va ivi la un moment dat”, le-a declarat el jurnaliştilor în timpul unei vizite oficiale în India, după o discuţie telefonică cu omologul său rus Serghei Lavrov.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, bombardamente masive au vizat Kievul şi regiunea sa, soldându-se cu cel puţin patru morţi, la doar câteva zile după un atac ucrainean cu drone asupra unui liceu dintr-o regiune ocupată de Rusia.

„De fiecare dată când vedem aceste atacuri majore de ambele părţi, ne amintim de ce acesta este un război teribil şi trebuie să se încheie”, a subliniat Rubio.

Rusia i-a avertizat luni pe cetăţenii străini care locuiesc în capitala Ucrainei, inclusiv personalul diplomatic, să părăsească Kievul înainte de noi bombardamente ale armatei ruse care vizează centre de decizie, puncte de comandă şi instalaţii ale industriei de apărare din capitala Ucrainei.

Marco Rubio a declarat că Moscova a avertizat „toate ambasadele”, nu doar ambasada Statelor Unite.

Zelenski: Progrese puține

„Din păcate, de multă vreme nu s-au înregistrat progrese în relaţia cu Statele Unite în privinţa extinderii producţiei de rachete antibalistice”, a recunoscut Zelenski în discursul său video de luni seara.

În acelaşi timp „încercăm să accelerăm aceste eforturi în Europa, producţia propriilor noastre sisteme antibalistice pe continent în cantităţi suficiente”, a spus el.

Ucraina continuă discuţiile cu SUA cu privire la modul în care acestea pot ajuta Ucraina, a afirmat preşedintele ucrainean, subliniind că leadership-ul Statelor Unite este vital.

Zelenski i-a mulţumit preşedintelui francez Emmanuel Macron pentru rolul său în dezvoltarea sistemelor de apărare antiaeriană şi a declarat că Europa a jucat un rol esenţial în acordarea de ajutor financiar Ucrainei pentru achiziţionarea de arme prin programul PURL.

„Europa ne ajută financiar. Dar leadership-ul SUA este, de asemenea, foarte necesar. Astăzi este foarte, foarte important să spunem acest lucru”, a insistat el.

Ucraina este recunoscătoare pentru expertiza SUA, dar este „foarte important să existe rezultate. Acelaşi lucru este valabil şi pentru diplomaţie. Ne aşteptăm la noi măsuri diplomatice cu reprezentanţii preşedintelui Statelor Unite ale Americii”, a adăugat liderul politic de la Kiev.

Iniţiativele diplomatice întreprinse de SUA pentru a avansa către o soluţie politică a războiului dus de Rusia de peste patru ani în Ucraina au intrat în impas, Washingtonul punând mai mult accentul pe războiul din Iran. Zelenski a declarat săptămâna trecută că aşteaptă noi propuneri din partea Statelor Unite cu privire la modul în care pot fi reluate negocierile.

