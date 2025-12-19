Secretarul de Stat al SUA avertizează că pacea nu este inevitabilă, în timp ce Washingtonul încearcă să afle dacă Moscova și Kievul sunt dispuse să facă concesii pentru a pune capăt războiului. Marco Rubio temperează așteptările – și accentuează miza – pe măsură ce administrația Trump continuă eforturile delicate de a negocia încetarea războiului Rusiei în Ucraina în acest weekend, scrie Kyiv Post.

În cadrul conferinței de presă de sfârșit de an, vineri, Rubio a clarificat că SUA nu intenționează să forțeze Kievul să accepte un armistițiu pe care nu îl poate accepta, chiar dacă Washingtonul presează ambele părți să clarifice ce sunt dispuse să ofere în schimb pentru a pune capăt unui război care se apropie de al cincilea an.

„Nu este vorba de a impune un acord nimănui”, i-a declarat Rubio corespondentului Kyiv Post la Departamentul de Stat, adăugând: „ O soluție negociată necesită două lucruri: ambele părți să obțină ceva din ea și ambele părți să ofere ceva.”

Acest mesaj, repetat de mai multe ori în cursul briefingului, a subliniat un ton mai prudent decât optimismul recent al președintelui Donald Trump.

Trump, optimist. Rubio, sceptic

Trump a declarat la începutul acestei săptămâni că un acord de pace era „mai aproape ca niciodată” în urma discuțiilor SUA cu oficialii ucraineni la Berlin. Rubio, în schimb, a subliniat incertitudinea – nu numai în ceea ce privește momentul, ci și intențiile Rusiei.

„Încă nu știm dacă Vladimir Putin dorește să încheie un acord sau dacă dorește să preia controlul asupra întregii Ucraine”, a spus Rubio, adăugând că Washingtonul încă încearcă să afle unde, dacă există, cererile Moscovei și Kievului s-ar putea suprapune.

Această întrebare este foarte importantă, în contextul în care reprezentanții SUA și Rusiei se pregătesc pentru o nouă rundă de discuții în acest weekend, la Miami.

După cum a relatat Kyiv Post anterior, negociatorii ucraineni și oficialii europeni aveau programată o nouă rundă de consultări cu omologii americani vineri – un proces pe care Kievul l-a prezentat public ca fiind coordonat și constructiv.

Trimisul Casei Albe, Steve Witkoff, și ginerele lui Trump, Jared Kushner, sunt așteptați să se întâlnească atât cu oficialii ucraineni, cât și cu trimisul Kremlinului, Kirill Dmitriev, în acest weekend la Miami.

Rubio a declarat că s-ar putea alătura unei părți din discuții sâmbătă.

Obiectivul, a spus Rubio, nu este atât finalizarea textului, cât mai degrabă să se afle dacă un acord este posibil.

„Poate că se va întâmpla săptămâna aceasta, poate că se va întâmpla luna viitoare, poate că nu va fi gata pentru câteva luni”, a spus el despre un potențial acord. „Sau poate că nu va fi posibil.”

Progrese – cu rezerve

Rubio a recunoscut că administrația consideră că a făcut „progrese” de la prezentarea propunerii revizuite a SUA luna trecută, în urma unei intense diplomații de navetă care a implicat Ucraina, aliații europeni și Rusia.

Ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov, a declarat în cursul zilei că el și locotenentul general Andrii Hnatov au început consultările cu partea americană, la invitația Washingtonului participând și partenerii europeni.

„Ne angajăm să urmăm un proces constructiv”, a declarat Umerov într-o postare pe rețelele sociale, adăugând că Ucraina îl va informa pe președintele Volodimir Zelenski după discuții și că acționează în conformitate cu prioritățile președintelui. „Securitatea Ucrainei trebuie garantată în mod fiabil și pe termen lung.”

Cu toate acestea, Rubio a subliniat că cele mai dificile probleme rămân nerezolvate – un avertisment familiar în eforturile diplomatice, dar unul care are o pondere suplimentară, având în vedere prăpastia dintre cele două părți.

„Cele mai dificile probleme sunt întotdeauna ultimele”, a declarat Rubio reporterului Kyiv Post.

Printre acestea se numără în primul rând viitorul regiunii Donbas, care rămâne atât un pivot militar strategic pentru Ucraina, cât și un obiectiv politic central pentru Kremlin.

Președintele Zelenski a dat semne de flexibilitate limitată, afirmând că Ucraina ar putea accepta o „zonă economică liberă” în aproximativ 15% din teritoriul Donbasului care se află încă sub control ucrainean – atâta timp cât nu este guvernată de Rusia.

Moscova, însă, nu a dat semne că ar fi dispusă să facă compromisuri. Kremlinul consideră Donbasul ca făcând parte integral din Rusia, iar Putin a afirmat că forțele ruse vor cuceri restul regiunii „cu forța”, dacă va fi necesar.

Garanțiile de securitate reprezintă o altă linie de fractură majoră. Zelenski a afirmat clar că garanțiile susținute de Occident sunt esențiale pentru a preveni viitoare agresiuni rusești, numindu-le cel mai important element al oricărui acord.

SUA au lansat ideea unor protecții „asemănătoare articolului 5”, fără a ajunge la aderarea la NATO – o idee față de care Zelenski s-a arătat deschis.

Rusia a respins categoric perspectiva prezenței trupelor occidentale sau a garanțiilor de tip NATO în Ucraina, insistând că astfel de aranjamente sunt inacceptabile.

„Nu este războiul nostru”

Rubio a descris rolul SUA ca fiind indispensabil, dar în cele din urmă limitat. „Există un motiv pentru care acest război nu s-a încheiat”, a spus el, adăugând: „Nu este războiul nostru, este un război pe un alt continent”.

În același timp, Rubio a susținut că Washingtonul este singurul actor capabil să medieze între Kiev și Moscova.

„Ni s-a spus că există o singură națiune pe pământ care poate vorbi cu ambele părți”, a spus el. „Aceasta este Statele Unite”.

Această influență, a sugerat Rubio, vine cu constrângeri. Niciuna dintre părți nu pare aproape de capitulare și niciuna nu este încă pregătită să precizeze concesii pe care le-ar putea face.

„Încercăm să aflăm cu ce se poate împăca Ucraina și cu ce se poate împăca Rusia”, a spus Rubio. „În final, decizia va aparține Ucrainei și Rusiei. Nu va aparține Statelor Unite”.

Sfidarea lui Putin

Dacă remarca lui Rubio a fost menită să reducă așteptările, comentariile lui Putin de vineri nu au oferit prea multe speranțe că Moscova își va înmuia poziția înaintea discuțiilor de la Miami.

În timpul unei conferințe de presă de patru ore și jumătate, președintele rus s-a lăudat cu victoriile obținute pe câmpul de luptă din Ucraina și a respins sugestiile că Rusia ar avea ambiții de a extinde conflictul în Europa – cu condiția ca interesele sale să fie respectate.

„Nu vor exista operațiuni dacă ne tratați cu respect, dacă ne respectați interesele așa cum noi am încercat întotdeauna să le respectăm pe ale voastre”, a spus Putin.

El nu a oferit noi compromisuri și a reiterat că ceea ce el numește „cauzele profunde” ale războiului – o expresie folosită de mult timp de Kremlin pentru a-și justifica invazia – trebuie abordate.

Pentru Rubio și administrația Trump, contrastul dintre optimismul public și realitatea diplomatică pare din ce în ce mai evident.

În timp ce discuțiile continuă și canalele rămân deschise, secretarul de stat a clarificat că progresul nu trebuie confundat cu inevitabilitatea.

Administrația, a sugerat Rubio, încă încearcă să răspundă la cea mai fundamentală întrebare: dacă pacea este ceva ce ambele părți doresc cu adevărat – sau doar ceva pe care îl testează până când se va ivi următorul avantaj.

Umerov - „Avem o atitudine pozitivă”

Negociatorii ucraineni pentru pace încep o nouă rundă de discuţii cu echipa americană privind propunerile pentru încheierea războiului cu Rusia, a declarat şeful delegaţiei de la Kiev, Rustem Umerov, potrivit Reuters.

Umerov, care se află în Statele Unite pentru discuţii, a mai precizat pe aplicaţia de mesagerie Telegram că partenerii europeni ai Kievului vor fi implicaţi.

„Avem o atitudine constructivă. Am avut deja consultări preliminare cu colegii noştri europeni şi ne pregătim pentru discuţii suplimentare cu partea americană”, a declarat Umerov. „... Securitatea Ucrainei trebuie garantată în mod fiabil şi pe termen lung.”

Administraţia preşedintelui american Donald Trump face presiuni pentru a pune capăt unui război care durează de aproape patru ani.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că s-ar putea alătura unei părţi din discuţiile privind Ucraina de sâmbătă, afirmând că s-au înregistrat progrese în discuţiile pentru încheierea războiului, dar că mai este încă mult de parcurs.

Editor : M.C