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Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația

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Rumen Radev
Rumen Radev. Foto: Profimedia
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România a acuzat Rusia că se află în spatele atacurilor cu drone din Marea Neagră, ceea ce a dus la noi lovituri asupra navelor din zona economică exclusivă a României, susține premierul bulgar Rumen Radev, citat de publicația Trud.bg.

„În primele minute ale tragediilor care au avut loc în zona noastră economică exclusivă, echipele noastre de salvare au fost acolo, în ciuda întunericului nopții și a condițiilor meteorologice severe. Am arătat că Bulgaria, ca țară civilizată, își poate îndeplini obligațiile internaționale în materie de căutare și salvare în situații de urgență”, a spus Radev la Forumul Economic de la Sofia.

„Am fost singurul prim-ministru dintre cele trei state membre NATO de la Marea Neagră care l-a convocat pe ambasadorul rus și și-a exprimat foarte clar poziția. Dar am principii. Când acuz, înainte de a acuza, trebuie să am dovezi clare. Nu o pot face pe baza unor lozinci”, a adăugat Radev.

„Acționăm extrem de dinamic și responsabil. Am făcut tot posibilul, în condiții dificile, pentru a recupera nava Chelsea 3 și pentru a începe o anchetă amănunțită. Ancora securității noastre este UE și NATO și un parteneriat transatlantic puternic cu aliatul nostru, SUA”, a mai spus Radev.

În perioada 5-23 octombrie, opt nave comerciale au fost lovite sau implicate în incidente legate de atacuri cu drone în largul Bulgariei și României.

Potrivit unei analize Financial Times, Marea Neagră a devenit cea mai periculoasă rută maritimă din lume.

Peste 570 de nave au fost lovite numai în 2026 și cel puțin 40 de marinari au murit. Pe de altă parte, în Strâmtoarea Ormuz au fost confirmate 24 de decese.

În urma acestor atacuri, NATO a anunțat că va desfăşura resurse suplimentare în Marea Neagră.

„NATO şi-a consolidat deja postura de-a lungul flancului estic, inclusiv prin capacităţi de combatere a dronelor. NATO va trimite resurse suplimentare în regiune, în special pentru a sprijini activităţile de supraveghere, recunoaştere şi investigaţie”, a scris purtătoarea de cuvânt Allison Hart pe platforma de socializare X

„Vom continua să fim uniţi şi să ne asigurăm că suntem pregătiţi şi capabili să răspundem oricărei ameninţări”, a subliniat ea.

De asemenea, România vrea să își consolideze capacitatea de reacție la incidentele de securitate din Marea Neagră, prin dezvoltarea sistemelor de supraveghere maritimă, întărirea capabilităților de combatere a minelor marine și îmbunătățirea intervenției împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național. Acestea se numără printre prioritățile discutate săptămâna trecută în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Editor : M.B.

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