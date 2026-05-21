Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de 1,4 miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei

Gazprom is a Russian majority state-owned multinational energy corporation. Gas burner on the background of the Gazprom logo. Bright burning gas.
O instanță din Kazahstan a autorizat compania „Naftogaz Ucraina” să recupereze de la „Gazprom” din Rusia activele aflate în țară, în urma unei acțiuni în justiție în valoare de 1,4 miliarde de dolari.

„Aceasta este prima hotărâre judecătorească străină publică care permite executarea silită a acestei hotărâri arbitrale într-o jurisdicție separată”, a declarat președintele consiliului de administrație al „Naftogaz”, Serghei Koretsky. El a subliniat că compania ucraineană va continua eforturile sistematice de recuperare a acestei sume de la monopolul rus al gazelor naturale în alte jurisdicții.

Disputa dintre „Naftogaz” și „Gazprom” a apărut din cauza contractului din 2019 privind tranzitul gazului rusesc prin Ucraina. După începerea războiului în 2022, tranzitul prin stația de distribuție a gazului „Sohranovka” din regiunea Luhansk a încetat, dar livrările au continuat prin punctul „Sujha”. „Naftogaz” a declarat că, în urma acestui fapt, monopolul rus a încetat să plătească integral serviciile prevăzute în contract. În septembrie 2022, compania ucraineană a inițiat o procedură de arbitraj în Elveția. În iunie 2025, arbitrajul a obligat „Gazprom” să plătească „Naftogaz” 1,4 miliarde de dolari reprezentând datoriile pentru serviciile de transport al gazului, precum și să acopere cheltuielile de judecată. Partea rusă a încercat să conteste această decizie, dar Curtea Federală a Elveției a menținut-o definitiv în vigoare în martie 2026.

Conform estimărilor Reuters, de la începutul războiului din Ucraina, valoarea totală a pretențiilor foștilor parteneri ai „Gazprom” față de compania rusă se ridică la cel puțin 19,5 miliarde de euro. Pe lângă „Naftogaz”, au depus plângeri împotriva „Gazprom” pentru încălcarea obligațiilor contractuale compania finlandeză Gasum, compania franceză Engie, compania italiană Eni, compania slovacă ZSE Energia și compania austriacă OMV. De asemenea, au sesizat instanța germanele RWE și Unipro, cehele Net4gas și Innogy Energie, olandezele Gasunie Transport Services și BBL Company V.O.F, elvețiana DXT Commodities și greaca DEPA.

