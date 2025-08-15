Live TV

Ruptura șocantă dintre SUA și India. În doar patru luni, Trump a ajuns la un pas să distrugă o relație clădită într-un sfert de secol

Data publicării:
Figurile lui Donald Trump și Narendra Modi incendiate la un protest în India / întâlnire între Donald Trump și Narendra Modi la Casa Albă
India se confruntă acum cu tarife comerciale impuse de SUA mai mari chiar și decât cele împotriva Chinei, țara pe care până nu demult Washingtonul voia ca New Delhi să o ajute să o izoleze. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
Trump a zdruncinat din temelii parteneriatul dintre SUA și India Strategia salvatoare pentru politica externă a Indiei

În ultimii 25 de ani, legăturile diplomatice dintre India și Statele Unite au devenit mai strânse ca niciodată, cele două mari țări democratice unindu-și forțele pentru a contracara ascensiunea Chinei. Dar, în ultimele patru luni, această relație atent cultivată a scăpat brusc de sub control, iar întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă amenință acum să distrugă tot progresul realizat de Washington și New Delhi în ultimul sfert de secol.

Statele Unite au tratat cândva India ca pe un partener important din Asia al americanilor. Acum, India se confruntă cu tarife comerciale de 50% drept pedeapsă pentru cantitățile mari de petrol ieftin cumpărat din Rusia după invadarea Ucrainei în 2022.

Taxele vamale impuse de Trump împotriva Indiei sunt mai mari și decât cele ce se aplică în cazul Chinei, țara pe care până nu demult Washingtonul voia ca New Delhi să o ajute să o izoleze.

Trump pare mult mai dornic să ajungă la un acord cu China decât să renunțe la atitudinea dură față de India. Mai mult, președintele american a anunțat o înțelegere în luna iulie cu Pakistan prin care Statele Unite s-au angajat să dezvolte rezervele de petrol ale rivalei Indiei.

Când Trump a anunțat că a intermediat un acord de încetare a focului între India și Pakistan în luna mai, New Delhi a negat acest lucru, în timp ce Islamabadul a acceptat imediat intervenția lui Trump și l-a propus chiar pentru Premiul Nobel pentru Pace.

India a fost furioasă, dar a înțeles că o reacție agresivă nu i-ar aduce niciun beneficiu. Astfel că New Delhi a decis să aștepte să treacă furtuna, alegându-și cu atenție retorica pentru a nu inflama situația și mai mult, însă arătând în același timp că nu va ceda pur și simplu în fața presiunilor Casei Albe, potrivit unei analize Foreign Affairs.

xi-jinping-donald-trump (2)
Donald Trump pare mult mai dornic să ajungă la un acord cu liderul chinez Xi Jinping decât să păstreze relațiile bune pe care SUA le aveau cu India. Foto: Profimedia Images

Trump a zdruncinat din temelii parteneriatul dintre SUA și India

Politica externă a lui Trump a zdruncinat fundația pe care a fost clădit parteneriatul dintre SUA și India. Politica Indiei de „multi-aliniere” prin care caută prieteni peste tot, dar refuză să formeze alianțe clare, s-a dovedit ineficientă.

În ciuda refuzului de a condamna Rusia pentru atacarea Ucrainei, India a rămas un partener important atât pentru SUA, cât și pentru Europa. Întoarcerea lui Trump la Washington a schimbat, însă, strategia americană cu care New Delhi era obișnuită: în loc să se pregătească pentru competiția între marile puteri, administrația lui Trump caută în toată lumea câștiguri pe termen scurt.

Cu o astfel de perspectivă, Washingtonul are mult mai multe de câștigat de la China decât de la India, războiul din Ucraina ar trebui să se încheie pentru că susținerea Kievului nu merită toate cheltuielile suportate de plătitorii de taxe americani, iar problemele Europei cu Rusia sunt doar ale Europei, nu și ale Americii.

Dacă Trump va continua să privească lumea prin acest filtru, statutul geopolitic al Indiei automat va scădea. Politica externă a lui Trump va ajuta Beijingul să își consolideze influența în regiune, în detrimentul Indiei.

vladimir putin si Narendra Modi
Premierul Indiei, Narendra Modi, nu s-a lăsat intimidat de amenințările lui Trump și va continua să importe petrol din Rusia. Foto: Profimedia Images

Strategia salvatoare pentru politica externă a Indiei

India s-a gândit că va beneficia de pe urma competiției între marile puteri, în timp ce își ajustează poziția față de China, Rusia și SUA în avantajul ei. Strategia a funcționat până când dinamica acestei competiții s-a schimbat dramatic.

Trump caută să ajungă la înțelegeri cu China și Rusia, își intimidează aliații tradiționali și pare că își dorește cât mai repede o lume în care Washingtonul și Beijingul își împart zonele de influență între ele.

Într-o astfel de lume, importanța geopolitică a Indiei se prăbușește. Și în această situație dificilă nu se află doar India, ci și aliații Statelor Unite din Europa și Asia.

O strategie salvatoare pentru politica externă a Indiei ar putea fi să dezvolte relații mult mai apropiate cu țările europene și cu puteri importante din Asia, precum Japonia și Coreea de Sud, care se confruntă cu dileme similare în privința încrederii pe care o pot avea în administrația Trump.

India ar putea, de asemenea, să cultive relații mai strânse cu China și Rusia pentru a contrabalansa pierderea susținerii americane. Premierul Narendra Modi a anunțat de curând că Putin va face o vizită în India anul acesta.

Editor : Raul Nețoiu

