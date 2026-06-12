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Rusa nu mai este limbă protejată în Ucraina: ce modificări aduce legea semnată de Zelenski și cum îi afectează pe oamenii de rând

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Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Preşedintele Volodimir Zelenski a semnat vineri o lege prin care retrage limbii ruse statutul de limbă protejată în Ucraina, unde aceasta rămâne limba principală folosită de o parte a populaţiei, în ciuda unui declin înregistrat de la invazia rusă, relatează AFP.

„Preşedintele Ucrainei a semnat legea (...), o decizie importantă pentru protejarea spaţiului lingvistic ucrainean şi îndeplinirea obligaţiilor noastre europene”, a declarat pe Facebook preşedintele Parlamentului, Ruslan Stefanciuk, scrie News.ro.

„Limba unui stat agresor nu poate beneficia de instrumente de protecţie concepute pentru a susţine limbile popoarelor autohtone şi ale comunităţilor naţionale”, a afirmat el, invocând „dreptatea şi securitatea lingvistică a Ucrainei”.

Această lege retrage limbii ruse protecţiile prevăzute de Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, un tratat al Consiliului Europei pe care Ucraina îl ratificase.

Măsura nu face limba rusă ilegală în Ucraina, dar statul nu mai este obligat, în special, să ofere servicii publice în limba rusă şi poate restricţiona predarea în această limbă.

Conform cifrelor oficiale, aproape o treime din populaţia ucraineană avea limba rusă ca limbă principală înainte de război, în special în estul şi sudul ţării.

Conform sondajelor, utilizarea limbii ruse a scăzut de la începutul invaziei din 2022 în Ucraina, dar situaţia lingvistică este complicată de faptul că Rusia ocupă 19% din teritoriu.

Tensiunile legate de statutul limbii ruse au fost unul dintre motivele invocate de rebeliunea separatistă condusă de Moscova în estul Ucrainei în 2014.

Editor : B.E.

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