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Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice, în timp ce Zelenski poartă discuţii cu Trump pentru a pune capăt războiului

Data publicării:
Kiev atacat
Foto: Profimedia
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Din articol
Ce spune Trump Întâlniri ale liderilor UE

Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice, au anunţat în noaptea de miercuri spre joi autorităţile locale, îndemnând locuitorii să se adăpostească, atacul având loc la câteva ore după ce preşedintele Volodimir Zelenski a purtat discuţii cu preşedintele SUA, Donald Trump, şi cu lideri europeni despre cum s-ar putea pune capăt războiului declanşat de Moscova în urmă cu mai bine de patru ani.

Un martor Reuters a auzit explozii în Kiev şi Poltava (centrul Ucrainei), în timp ce autorităţile din oraşul Sumî, din nord-estul Ucrainei, au declarat că o persoană a fost ucisă într-un atac cu drone, pe fondul emiterii de alerte de atac aerian pentru cea mai mare parte a teritoriului Ucrainei.

„Inamicul atacă capitala cu rachete balistice. Rămâneţi în locuri sigure până când alerta de raid aerian se va termina!”, a transmis Timur Tkacenko, şeful administraţiei militare din Kiev, într-o postare pe Telegram joi dimineaţă. Ulterior, a urmat şi un atac cu drone, potrivit presei ucrainene.

Atacul asupra Kievului este al doilea atac aerian al Rusiei din această săptămână. O mănăstire veche de 1.000 de ani, care simbolizează moştenirea spirituală şi culturală a Ucrainei, a fost grav avariată luni în urma unui atac de amploare al Rusiei, care a provocat moartea a 10 persoane şi a atras condamnarea liderilor europeni.

În oraşul ucrainean Enerhodar, unde locuieşte majoritatea personalului centralei nucleare Zaporojie, controlată de ruşi, primarul numit de Rusia, Maksim Phov, a declarat pe Telegram că atacurile ucrainene au ucis o persoană şi au rănit patru. De asemenea, în regiunea de frontieră rusă Belgorod, oficialii locali au declarat că un atac cu drone ucrainene a ucis un bărbat aflat în maşina sa.

Miercuri, Moscova a acuzat Ucraina că a atacat un autobuz care transporta elevi din Belarus, o acuzaţie pe care Kievul a calificat-o drept „falsă”

Aflat în Franţa, Zelenski a discutat cu Trump şi cu preşedintele francez Emmanuel Macron, după ce s-a întâlnit cu alţi lideri prezenţi la reuniunea Grupului celor Şapte. El a descris discuţia ca fiind una de „coordonare”, menită să pună capăt războiului rus împotriva Ucrainei. Zelenski ar urma să se întâlnească joi cu liderii europeni, care se reunesc pentru summitul lor periodic.

Ce spune Trump

Trump a declarat miercuri că Rusia pierde mai mulţi soldaţi decât Ucraina, după ce a sugerat că atât preşedintele rus Vladimir Putin, cât şi Zelenski par dispuşi să ia măsuri în legătură cu războiul. El a spus că amândoi ar dori să pună capăt războiului, dar „nu ştiu cum”.

Putin nu a discutat posibilitatea unei întâlniri cu Zelenski în timpul ultimei sale convorbiri telefonice cu Trump, a declarat Kremlinul săptămâna aceasta. Rusia a susţinut în repetate rânduri că Ucraina este cea care pierde.

Zelenski, într-o postare pe Telegram făcută miercuri, a declarat că a discutat despre rezultatele summitului de la Evian şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles. „Cel mai important lucru este să lucrăm la consolidarea apărării noastre şi să obţinem licenţe din partea SUA pentru producerea sistemelor de apărare aeriană”, a scris Zelenski. El i-a mulţumit lui Rutte pentru sprijinul acordat dorind ca summitul NATO de luna viitoare de la Ankara să fie „eficient pentru apărarea Ucrainei”.

Întâlniri ale liderilor UE

Zelenski a subliniat importanţa reuniunii de joi a grupului „Ramstein”, o alianţă formată din peste 50 de ţări care oferă ajutor financiar şi militar Kievului. De asemenea, liderii UE urmează să se întâlnească joi.

Ministrul ucrainean al apărării, Mihail Fedorov, a declarat miercuri că Kievul solicită aliaţilor săi o finanţare militară suplimentară de 20 de miliarde de dolari. O sursă din cadrul Ministerului Apărării ucrainean a declarat săptămâna trecută pentru Reuters că Ucraina va formula această solicitare în cadrul reuniunii grupului Ramstein.

Editor : Sebastian Eduard

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