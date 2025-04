Rusia a atacat masiv Ucraina cu drone, după întâlnirea Trump-Zelenski de la Vatican

Ucraina a anunțat că a fost atacată de 149 de drone rusești în cursul nopții - până la primele ore ale zilei de duminică - iar atacul a venit la câteva ore după ce Donald Trump s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la funeraliile papei Francisc, relatează ABC News.

Forțele aeriene ucrainene au declarat într-o postare pe Telegram că 57 dintre drone au fost doborâte și 67 au fost pierdute în zbor. Șase regiuni ale țării - Jitomir, Dnipropetrovsk, Odesa, Donețk, Sumi și Cerkasî - au înregistrat pagube în urma atacurilor cu drone, au declarat forțele aeriene.

Forțele aeriene au declarat într-o altă postare pe Telegram că, în săptămâna precedentă, Rusia a atacat Ucraina cu 48 de rachete de diferite tipuri și 442 de drone de atac.

Ministerul rus al Apărării, între timp, a precizat că forțele sale au doborât opt drone ucrainene în cursul nopții de duminică spre luni dimineață.

Ultimul schimb de drone a avut loc la scurt timp după ce Trump și Zelenski s-au întâlnit la Vatican, în timp ce Casa Albă își continua eforturile de a intermedia o încetare a focului și un acord de pace, pentru a pune capăt invaziei de trei ani a Moscovei asupra vecinului său - operațiunea în curs de desfășurare fiind cel mai recent capitol în mai mult de un deceniu de agresiune rusească transfrontalieră.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat pentru grupul de presă care a călătorit cu Trump că cei doi șefi de stat au avut o "discuție foarte productivă".

Zelenski a descris întâlnirea ca fiind "bună" într-o postare pe X.

"Am discutat multe unul câte unul", a scris el. "Sper să obținem rezultate cu privire la tot ceea ce am discutat. Protejarea vieții poporului nostru. O încetare a focului completă și necondiționată. Pace fiabilă și durabilă care va împiedica izbucnirea unui nou război. Întâlnire foarte simbolică care are potențialul de a deveni istorică, dacă vom obține rezultate comune."

După întâlnirea lor, Trump l-a criticat pe președintele rus Vladimir Putin pentru bombardamentele continue ale Moscovei asupra orașelor ucrainene, care la sfârșitul săptămânii trecute au inclus o lovitură mortală cu rachetă balistică asupra Kievului.

Nu a existat "niciun motiv pentru care Putin să tragă cu rachete în zone civile, orașe și localități, în ultimele câteva zile", a scris Trump.

"Mă face să cred că poate nu vrea să oprească războiul, ci doar mă bate la cap, și trebuie să fie tratat diferit, prin 'Bănci' sau 'Sancțiuni secundare'? Prea mulți oameni mor!!!", a adăugat el.

Întâlnirea de la Vatican a urmat întâlnirii de vineri a trimisului special Steve Witkoff cu Putin la Moscova, înainte de care Trump a postat că a fost "o zi bună în discuțiile și întâlnirile cu Rusia și Ucraina" și a sugerat că este timpul ca combatanții să se întâlnească la "niveluri foarte înalte".

"Sunt foarte aproape de un acord, iar cele două părți ar trebui acum să se întâlnească, la niveluri foarte înalte, pentru a-l "finaliza"", a scris Trump pe site-ul său de socializare.

"Majoritatea punctelor majore sunt convenite. Opriți vărsarea de sânge, ACUM. Vom fi acolo unde este necesar pentru a facilita SFÂRȘITUL acestui război crud și fără sens!" a adăugat Trump în postare, dar nu a furnizat informații suplimentare cu privire la progresul aparent.

