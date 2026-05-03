Rusia a atacat Odesa: un mort și trei răniți. Ucraina a lovit nave din flota-fantomă a lui Putin. Zelenski: „Gata, s-a terminat"

Atac rusesc asupra orașului Odesa. Foto: Facebook/ Serviciul de Urgență al Ucrainei
Ucrainenii au atacat două petroliere din flota fantomă

Rusia a atacat din nou infrastructura civilă şi portuară din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, duminică dimineaţă devreme. Bombardamentele s-au soldat cu doi morţi şi cinci răniţi. La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că forţele ucrainene au atacat două petroliere din flota fantomă rusă în apele de la intrarea în portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră.

Dronele rusești au lovit trei clădiri rezidenţiale din Odesa şi au provocat avarii la alte două, conform unui mesaj de pe contul de Telegram al şefului Administraţiei Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper, preluat de EFE și Agerpres.

Potrivit Serviciului de Urgenţă de Stat (DSNS), o persoană a murit şi alte trei au fost rănite în această zonă rezidenţială.

Infrastructura portuară a fost de asemenea vizată în atac şi a izbucnit un incendiu, pe care echipele de intervenţie l-au stins. Un alt om a murit acolo, iar doi au fost răniţi, a relatat DSNS.

Potrivit lui Kiper, forţele de ordine documentează noi crime de război comise de armata rusă împotriva populaţiei civile din regiunea Odesa.

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica aceasta că forţele ucrainene au atacat două petroliere din flota fantomă rusă în apele de la intrarea în portul rusesc Novorossiisk de la Marea Neagră, relatează Reuters.

„Aceste petroliere au fost folosite în mod activ pentru transportul de petrol, dar gata, s-a terminat”, a scris Zelenski pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

„Capacităţile cu rază lungă de acţiune ale Ucrainei vor continua să fie dezvoltate în mod cuprinzător pe mare, în aer şi pe uscat”, a adăugat el.

Totodată, drone ucrainene au atacat duminică portul rusesc Primorsk de la Marea Baltică, incendiindu-l.

Guvernatorul local Aleksandr Drozdenko a anunţat pe Telegram că peste 60 de drone au fost doborâte în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică deasupra regiunii Leningrad din nord-vestul Rusiei.

Nu s-a produs nicio deversare de petrol în urma atacului asupra Primorskului, un important punct de export de petrol, iar incendiul a fost stins, a adăugat el.

