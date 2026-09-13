Rusia a atacat sudul Ucrainei. Explozii la Odesa și pene de curent în mai multe cartiere din Nikolaev

Forțele ruse au lansat noi atacuri asupra sudului Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică, 13 septembrie. Explozii au fost raportate la Odesa, iar mai multe cartiere din Nikolaev au rămas parțial fără electricitate după lovirea infrastructurii energetice, relatează Kyiv Post.

„Inamicul a atacat din nou Odesa”

La Odesa, forțele ruse au atacat capitala regiunii în jurul miezului nopții de sâmbătă spre duminică și au avariat un bloc de locuințe cu mai multe etaje, a anunțat șeful Administrației Militare a orașului Odesa, Serhii Lîsak.

„Inamicul a atacat din nou Odesa. Un bloc cu mai multe etaje a fost avariat”, a transmis Lîsak pe Telegram, îndemnându-i pe locuitori să rămână în adăposturi, întrucât amenințarea aeriană continua.

Înaintea exploziilor, Forțele Aeriene ucrainene emiseseră avertizări după ce detectaseră muniții rusești de tip „Banderol”, care se îndreptau direct spre Odesa.

Anterior, sâmbătă seara, o dronă rusească cu propulsie cu reacție a lovit o unitate a companiei poștale și de logistică Nova Poshta din regiunea Odesa, rănind două persoane.

Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, a confirmat atacul pe rețelele sociale și a publicat fotografii care arată pagubele produse filialei logistice.

„În urma unui atac inamic cu o dronă cu propulsie cu reacție, o filială a unei companii de logistică a fost avariată. Fațada clădirii, geamurile și un vehicul de transport marfă au fost avariate. Două persoane au fost rănite”, a declarat Kiper.

Pene de curent la Nikolaev după atacul asupra rețelei energetice

Tot sâmbătă seara, forțele ruse au atacat infrastructura energetică din orașul Nikolaev, situat în sudul Ucrainei, provocând pene de curent în mai multe cartiere.

Șeful interimar al Administrației Militare Regionale Nikolaev, Heorhii Reșetilov, a anunțat că rețelele electrice municipale au fost lovite direct.

„Seara, inamicul a atacat infrastructura energetică din Nikolaev. Mai multe cartiere ale centrului regional au rămas parțial fără energie electrică”, a declarat Reșetilov.

Acesta a adăugat că echipele de intervenție vor începe lucrările pentru restabilirea alimentării cu energie electrică imediat ce situația de securitate din zonă o va permite.

Atacuri succesive asupra regiunilor din sudul Ucrainei

Atacurile din weekend au avut loc după un bombardament masiv, efectuat cu rachete și drone, care a vizat regiunea Odesa în dimineața zilei de sâmbătă, 12 septembrie. Cel puțin 35 de civili au fost răniți în capitala regională, iar mai multe blocuri de locuințe și conducte energetice au fost avariate.

În timpul atacului de sâmbătă dimineață, etajele 21–23 ale unui bloc cu 25 de niveluri din Odesa au fost cuprinse de incendiu. Serviciile de urgență au salvat 13 locatari, inclusiv persoane rămase blocate în lifturi. Ulterior, echipele de căutare și salvare au recuperat dintre dărâmături trupul neînsuflețit al unui locatar.

În orașul Ciornomorsk, aflat în apropiere, atacurile de sâmbătă au rănit cinci persoane, dintre care patru copii, și au distrus locuințe private și un hotel care găzduia un centru de recuperare.

Editor : Ș.A.