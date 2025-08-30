Rusia a atacat Ucraina cu 537 de drone şi 45 de rachete. Cel puțin o persoană a murit

Forţele aeriene ucrainene au anunţat sâmbătă că au doborât 510 din cele 537 de drone şi 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia vineri noaptea într-un atac asupra Ucrainei.

În 21 de cazuri, dronele şi rachetele lansate de armata rusă au cauzat pagube materiale.

Un atac al forţelor ruse a vizat oraşul Zaporojie, din sudul Ucrainei, unde o persoană a murit şi alte cel puţin 24 au fost rănite, printre care trei copii, relatează agențiile internaționale de presă, citate de Agerpres.

Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a scris pe aplicaţia Telegram că atacul a avariat infrastructura şi mai multe clădiri de apartamente.

Pe de altă parte, armata ucraineană a informat că în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă a lovit rafinăriile din oraşele ruseşti Krasnodar şi Sizran.

La rafinăria Krsanodar, ce produce anual 3 milioane de tone de produse petroliere uşoare, loviturile ucrainene au fost urmate de mai multe explozii şi de un incendiu.

