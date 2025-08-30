Live TV

Rusia a atacat Ucraina cu 537 de drone şi 45 de rachete. Cel puțin o persoană a murit

Atac rusesc la Zaporojie.
Forţele aeriene ucrainene au anunţat sâmbătă că au doborât 510 din cele 537 de drone şi 38 din cele 45 de rachete lansate de Rusia vineri noaptea într-un atac asupra Ucrainei.

În 21 de cazuri, dronele şi rachetele lansate de armata rusă au cauzat pagube materiale.

Un atac al forţelor ruse a vizat oraşul Zaporojie, din sudul Ucrainei, unde o persoană a murit şi alte cel puţin 24 au fost rănite, printre care trei copii, relatează agențiile internaționale de presă, citate de Agerpres.

Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a scris pe aplicaţia Telegram că atacul a avariat infrastructura şi mai multe clădiri de apartamente.

Pe de altă parte, armata ucraineană a informat că în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă a lovit rafinăriile din oraşele ruseşti Krasnodar şi Sizran.

La rafinăria Krsanodar, ce produce anual 3 milioane de tone de produse petroliere uşoare, loviturile ucrainene au fost urmate de mai multe explozii şi de un incendiu.

