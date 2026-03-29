Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă hipersonică și peste 400 de drone. Un civil a fost ucis în Belgorod după riposta ucraineană

Rusia a lansat un atac major asupra Ucrainei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, folosind o rachetă hipersonică Kinjal și 442 de drone de atac din șapte direcții. Forțele ucrainene de apărare antiaeriană au reușit să doboare majoritatea UAV-urilor inamice, potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, scrie RBC Ukraine. De cealaltă parte, după o rispostă a Ucrainei, un civil și-a pierdut viața în urma unui atac cu dronă lansat în regiunea rusă Belgorod, a anunțat guvernatorul Viaceslav Gladkov.

De seara până dimineața, Rusia a lansat racheta hipersonică Kinjal din spațiul aerian peste regiunea Riazan și 442 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, Italmas și alte tipuri, din următoarele direcții: Bryansk, Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk – Rusia; Hvardiyke și Chauda – Crimeea temporar ocupată. Aproximativ 300 dintre dronele lansate au fost Shahed.

Atacul aerian a fost respins de Forțele Aeriene Ucrainene, unitățile de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic, sistemele anti-drone și grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Rezultatele apărării antiaeriene

Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a neutralizat 380 de drone inamice. Lovituri ale 16 drone de atac au fost înregistrate în șapte locații, iar resturi ale dronelor distruse au căzut în 14 locații.

„Atacul este în desfășurare, mai multe drone inamice fiind încă în spațiul aerian. Respectați regulile de siguranță!” a avertizat Forța Aeriană Ucraineană.

Bombardamente în alte regiuni ucrainene

În seara zilei de 28 martie, Rusia a lansat aeronave MiG-31K și rachete Kinjal asupra Ucrainei. Explozii au fost raportate în regiunea Hmelnițki.

În aceeași perioadă, regiunea Mîkolaiv a fost atacată cu drone Shahed, provocând răniți, inclusiv adolescenți. În noaptea de 28 martie, forțele rusești au lansat peste 60 de drone de atac asupra orașului Odesa, soldate cu decese, răniți și pagube semnificative.

Riposta Ucrainei în Rusia

În aceeași perioadă, Ucraina a lansat mai multe atacuri cu drone în Rusia. Un civil a fost ucis în regiunea Belgorod, după ce o dronă ucraineană a lovit o mașină în comuna Graivoron. „Locuitorii au încercat să stingă incendiul, dar în acel moment o altă dronă a lovit, omorând un bărbat”, a declarat guvernatorul regiunii, Viaceslav Gladkov, pe Telegram.

Ucraina lansează zeci de drone în fiecare noapte către Rusia, ca represalii la bombardamentele zilnice de peste patru ani pe teritoriul ucrainean.

