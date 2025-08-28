Live TV

Rusia a bombardat din nou Kievul: trei morți, printre care un copil. Valul de rachete și drone a provocat pagube majore

Data publicării:
Atac rusesc in Ucraina
Atac rusesc asupra Kievului. Foto: Telegram/Andrii Iermak

Ucraina a fost bombardată intens de Rusia în cursul nopții, un copil fiind printre cele trei persoane ucise la Kiev, au declarat oficiali ucraineni joi dimineață, potrivit BBC.

Primarul Vitali Kliciko a declarat că atacul asupra capitalei Ucrainei a fost „masiv”, oficialii militari confirmând că cel puțin 24 de persoane au fost rănite.
O clădire cu cinci etaje s-a prăbușit în cartierul Darnițki, iar un incendiu a fost raportat și la o clădire rezidențială înaltă din cartierul vecin Dnipro, a adăugat primarul.

Valul de rachete vine după ce peste 100.000 de locuințe ucrainene au rămas fără curent electric în urma ultimelor atacuri cu drone rusești asupra infrastructurii energetice, a declarat miercuri președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Într-o postare pe Telegram, Timur Tkacenko, șeful administrației militare din Kiev, a declarat că fetița ucisă avea 14 ani. Cel puțin cinci copii au fost răniți în ultimele atacuri cu drone.

El a menționat că peste 20 de districte au fost vizate, multe clădiri, inclusiv o grădiniță, luând foc.

La trei ani și jumătate de la invazia completă a Ucrainei de către Rusia, luptele de la sol nu dau semne de diminuare.

Cel mai recent efort internațional de a obține un armistițiu în Ucraina a fost lansat de președintele american Donald Trump la începutul acestei luni. Acesta s-a întâlnit cu omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, și cu Zelenski și liderii europeni la Washington.

Trump a insistat asupra unui summit Putin-Zelenski. Președintele Ucrainei a susținut această mișcare, dar a solicitat garanții de securitate din partea aliaților occidentali pentru a preveni orice viitor atac rusesc în cazul unui acord de pace.

Marți, Zelenski s-a întâlnit la Kiev cu șeful forțelor armate britanice, amiralul Tony Radakin, unde au discutat despre eforturile de a pune capăt războiului.
Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat că se va întâlni cu reprezentanți ai Ucrainei la New York săptămâna aceasta, declarând pentru Fox News că „vorbim cu rușii în fiecare zi”.

Reprezentanta politicii externe a UE, Kaja Kallas, a avertizat că predarea teritoriului ucrainean către Rusia, ca parte a unui acord de pace, ar fi o „capcană”.

