Forţele ruse au atacat capitala ucraineană Kiev cu rachete balistice, miercuri seara târziu, lovind un centru comercial şi alte două clădiri. Primarul Vitali Kliciko a anunțat că avertismentul pentru locuitori de a rămâne în adăposturi este în continuare în vigoare.

Martori citaţi de Reuters au relatat că au avut loc două serii de explozii puternice în oraş, scrie News.ro.

Kliciko a transmis pe Telegram că atacul continuă şi i-a avertizat pe locuitori să rămână în adăposturi. Patru persoane au fost rănite, două dintre acestea fiind în stare gravă, a adăugat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Kliciko a precizat că rachetele au lovit un centru comercial şi alte două clădiri pe malul estic al râului Nipru, care traversează oraşul. El a menţionat că o clădire a suferit avarii grave.

Potrivit serviciilor de urgență, șapte persoane au fost rănite în yrma atacurilor, iar alte patru, dintre care doi copii, au fost evacuate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Forţele ruse atacă în mod constant Kievul şi alte oraşe ucrainene încă din luna septembrie. Joia trecută, un alt atac asupra oraşului Harkov – al doilea ca mărime din Ucraina – s-a soldat cu rănirea a trei persoane, iar altele au rămas blocate sub dărâmături, a declarat primarul oraşului.

La începutul acestei săptămâni, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, potrivit informaţiilor serviciilor de spionaj, forţele ruse pregătesc un nou atac major asupra Ucrainei.

Atât Ucraina, cât şi Rusia neagă faptul că ar viza obiective civile.

Editor : B.P.