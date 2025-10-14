Rusia a bombardat un convoi care transporta ajutor umanitar în sudul Ucrainei

Un convoi ONU cu ajutoare umanitare a fost, marţi, ţinta unui atac rus, în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, anunţă guvernatorul ucrainean al regiunii, Oleksandr Prohudin, care consideră o ”minune” faptul că nicio persoană nu a fost rănită.

Potrivit guvernatorului, patru vehicule albe - cu sigla ONU - care transportau mai multe tone de ajutor, a fost ţintit în mod deliberat în comuna Bilozerka de tiruri cu drone şi de artilerie ruseşti.

Unul dintre vehicule a fost incendiat, iar altul a fost avariat grav, însă nimeni nu a fost rănit, potrivit guvernatorului, relatează AFP, potrivit news.ro.

Într-o imagine difuzată de către Oleksandr Prohudin pe Telegram apare un camoin avariat - cu sigla WFP (World Food Programme, o agenţie a ONU) - din care iese o coloană densă de fum negru, la marginea unui câmp.

Dispreț total

”Este o minune că n-a fost rănit nimeni”, comentează guvernatorul.

Atacul a avut loc în comuna Bilozerka, situată la câţiva kilometri de fluviul Nipru, care marchezză linia frontului în acest sector.

Trupe ruseşti ocupă partea regiunii Herson situată la est de Nipru.

Schimburi de tiruri motrale, de ambele tabere, au loc aproape zilnic de ambele părţi ale fluviului.

Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga a denunţat pe X ”o nouă încălcare brutală a dreptului internţaional” de către Rusia, o dovadă a ”dispreţului total” al Moscovei faţă de vieţile civililor şi obligaţiile internţaionale pe care le are.

