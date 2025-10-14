Live TV

Rusia a bombardat un convoi care transporta ajutor umanitar în sudul Ucrainei

Data publicării:
onu ucraina
Sursa foto: X
Din articol
Dispreț total

Un convoi ONU cu ajutoare umanitare a fost, marţi, ţinta unui atac rus, în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, anunţă guvernatorul ucrainean al regiunii, Oleksandr Prohudin, care consideră o ”minune” faptul că nicio persoană nu a fost rănită.

Potrivit guvernatorului, patru vehicule albe - cu sigla ONU - care transportau mai multe tone de ajutor, a fost ţintit în mod deliberat în comuna Bilozerka de tiruri cu drone şi de artilerie ruseşti.

Unul dintre vehicule a fost incendiat, iar altul a fost avariat grav, însă nimeni nu a fost rănit, potrivit guvernatorului, relatează AFP, potrivit news.ro.

Într-o imagine difuzată de către Oleksandr Prohudin pe Telegram apare un camoin avariat - cu sigla WFP (World Food Programme, o agenţie a ONU) - din care iese o coloană densă de fum negru, la marginea unui câmp.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Dispreț total

”Este o minune că n-a fost rănit nimeni”, comentează guvernatorul.

El subliniază că unul dintre cele patru vehicule a fost distrus de foc, iar altul a fost grav avariat.

Atacul a avut loc în comuna Bilozerka, situată la câţiva kilometri de fluviul Nipru, care marchezză linia frontului în acest sector.

Trupe ruseşti ocupă partea regiunii Herson situată la est de Nipru.

Schimburi de tiruri motrale, de ambele tabere, au loc aproape zilnic de ambele părţi ale fluviului.

Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga a denunţat pe X ”o nouă încălcare brutală a dreptului internţaional” de către Rusia, o dovadă a ”dispreţului total” al Moscovei faţă de vieţile civililor şi obligaţiile internţaionale pe care le are.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
extrageri loto
5
Au fost trase numerele câștigătoare la LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Reportul la la 6/49...
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
Digi Sport
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ecusona al politiei romane
„Salariu de excelență” de la șefi pentru șefi. Bonusul de performanță...
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Nicușor Dan vrea să implice SRI în lupta anticorupție, dar cere...
mașini care se bușesc
Se schimbă modul în care vor fi constatate accidentele rutiere. Ce...
lavinia
Povestea care a făcut statul să-și recunoască greșelile: Lavinia...
Ultimele știri
Mai multe organizații media americane refuză să semneze noile reguli de acces pentru presă ale Pentagonului
Fii salvator. Prim ajutor în caz de hematurie
Victor Negrescu se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcție vizează europarlamentarul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Mihail Hodorkovski
FSB i-a deschis dosar penal lui Mihail Hodorkovski. Îl acuză de crearea unei „organizații teroriste”
Thames House, the headquarters of the British Security Service (MI5) is seen in London
Avertisment rar al celebrului serviciu secret britanic MI5. Ce mesaj public are pentru politicienii din Marea Britanie
NDQwJmhhc2g9ZmZiMTFjNmU1YTQ2MDZmMTA3YmRiYzMwZDI4MDZiNzA=.thumb
De ce un armistițiu în Ucraina e periculos pentru Europa. Avertismentul ISW despre un război Rusia-NATO
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
Memorial ceremony for former Ukrainian parliamentary speaker Andriy Parubiy on Maidan in Kyiv
Ucraina poate învinge Rusia fără trupe străine, afirmă fostul președinte Petro Poroșenko
Partenerii noștri
Pe Roz
Tragedie după o naștere acasă. O mamă de 34 de ani și fetița ei au murit subit, în decurs de câteva zile
Cancan
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu...
Fanatik.ro
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Dialogul uluitor în timpul meciului cu Austria avut de Mircea Lucescu cu un ziarist: “Nea Mircea, nu schimbi...
Adevărul
Economia României se sufocă: vânzările scad, firmele concediază și reduc cheltuielile. Negrescu: „Funcționăm...
Playtech
Compania cu cel mai mare preţ al energiei electrice. Cine are cel mai mic tarif
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Lupta de patru ani cu bulimia a lui Diane Keaton. Cum a ajutat-o Woody Allen să treacă peste cea mai dificilă...
Adevarul
Cifrele care arată modul costisitor în care poartă Rusia războiul. Pierderi uriașe pe câmpul de luptă în 2025
Newsweek
Ministrul economiei recunoaște nedreptatea făcută la pensie celor cu grupe de muncă. Au tăiat puncte
Digi FM
Fiica Danei Rogoz, la primul job la numai 5 ani: "Azi am fost doar mama Liei. Sunt tare mândră de ea"
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Moment de groază la un hotel din India. Un leopard sălbatic a năvălit în sala de mese în timp ce un bărbat...
Film Now
Rebecca Ferguson face noi dezvăluiri despre actorul care a țipat la ea pe platoul de filmare. I-a fost...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...