Rusia a cerut pe cale diplomatică Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta spre Venezuela

Petrolierul Bella 1 a făcut cale întoarsă pentru a nu fi confiscat de Paza de Coastă a SUA. Sursă foto: Marinetraffic.com
Rusia a transmis o solicitare diplomatică oficială prin care cere Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta iniţial spre Venezuela şi care a evitat custodia SUA timp de aproape două săptămâni. Demersul, transmis către Departamentul de Stat în ajunul Anului Nou, vine în momentul în care nava, numită Bella 1, a apărut în registrul oficial al navelor din Rusia sub un nou nume.

Nu este clar dacă solicitarea diplomatică a Moscovei va opri eforturile SUA de a intercepta petrolierul, care se îndrepta iniţial spre Venezuela înainte de a se întoarce pentru a evita confiscarea de către Paza de Coastă a SUA.

Paza de Coastă americană urmăreşte această navă de aproape două săptămâni. Pe 21 decembrie, vasul a rezistat confiscării, făcând o întoarcere în Caraibe după ce Paza de Coastă a încercat să o intercepteze în timp ce se îndrepta spre Venezuela pentru a fi încărcată cu petrol, au declarat pentru CNN două surse familiarizate cu această chestiune, potrivit News.ro.

Solicitarea Rusiei vine în contextul în care administraţia Trump continuă eforturile intense de a pune capăt războiului Moscovei în Ucraina, iar Trump a vorbit de două ori cu preşedintele rus Vladimir Putin în ultima săptămână.

Ofensiva lui Trump în Caraibe

Petrolierul se află în prezent în Atlanticul de Nord, potrivit datelor disponibile public, care au fost raportate pentru prima dată de The New York Times.

Casa Albă, Departamentul de Stat şi Ambasada Rusiei la Washington, DC, nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Urmărirea de către Paza de Coastă a petrolierului vechi şi ruginit face parte dintr-o serie de acţiuni din ce în ce mai intense întreprinse de Statele Unite împotriva Venezuelei şi a liderului său, Nicolás Maduro, inclusiv o consolidare militară în Caraibe şi zeci de atacuri împotriva ambarcaţiunilor pe care SUA le acuză de trafic de droguri.

Aceste atacuri au ucis zeci de oameni şi au ridicat semne de întrebare cu privire la legalitatea lor. Atacurile asupra ambarcaţiunilor au stârnit critici, deoarece au avut loc în ciuda promisiunii făcute de preşedintele Donald Trump în campania electorală de a retrage SUA din conflictele externe.

Petroliere confiscate

SUA au început să lanseze şi atacuri terestre în Venezuela, CIA efectuând luna trecută un atac cu drone asupra unei instalaţii portuare.

Urmărirea navei Bella 1 vine după ce Trump a declarat luna trecută o blocadă totală pentru petrolierele sancţionate care tranzitează spre sau dinspre Venezuela. SUA au confiscat deja două petroliere la începutul lunii decembrie.

Deşi Trump a afirmat în repetate rânduri că acţiunile sale dure împotriva Venezuelei fac parte dintr-un efort de a împiedica fluxul de droguri către Statele Unite, unii dintre cei mai apropiaţi consilieri ai săi au subminat această afirmaţie.

Şefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, a sugerat într-o serie de interviuri acordate revistei Vanity Fair şi publicate luna trecută că obiectivul administraţiei este schimbarea regimului, nu combaterea traficului de droguri.

Ea a afirmat că Trump doreşte „să continue să arunce în aer nave până când Maduro va ceda”.

