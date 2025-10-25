Rusia a condamnat administratorul în vârstă de 21 de ani al canalului Telegram „Melitopol este Ucraina” la 14 ani de închisoare

O femeie de origine ucraineană, care administra un canal Telegram numit „Melitopol este Ucraina” în orașul ocupat de Rusia, a fost condamnată la 14 ani de închisoare, a anunțat Tribunalul Militar al Districtului Sudic din Rostov-pe-Don.

Iana Suvorova, în vârstă de 21 de ani, a fost reținută pe 20 august 2023, în Melitopol, împreună cu alți șase jurnaliști RIA Melitopol și administratori ai canalului.

Suvorova a fost reținută inițial în centrul de detenție din Mariupol, după care a fost transferată în centrul de detenție nr. 2 din Taganrog, Rusia, cunoscut pentru utilizarea torturii împotriva deținuților, scrie Kyiv Independent.

Oleksandr Nikolaenko, iubitul Suvorovei, a declarat pentru Novosti Pryazovia că, înainte de invazia pe scară largă, Nikolaenko se pregătea să intre la universitate, „făcea gene și unghii fetelor și visa să lucreze în domeniul reabilitării și stretchingului”.

„Odată cu începerea invaziei pe scară largă, ea, fiind o persoană grijulie, a creat un chat pentru a ajuta oamenii să rezolve problemele cotidiene. În Melitopol, exista o problemă umanitară cu medicamentele și alimentele. Oamenii aveau nevoie să știe de unde să obțină alimente și medicamente, la ce medic să meargă – care medici au rămas în oraș”, a spus el.

Rusia a acuzat-o de „organizarea și participarea la un grup terorist”, „acte teroriste”, „spionaj” și „comiterea unui act terorist cu consecințe semnificative ca parte a unui grup”, precum și de faptul că ar fi fost recrutată de serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR).

Instanța a declarat că Suvorova a publicat postări pro-ucrainene pe canalul Telegram și „a colectat și verificat informații privind desfășurarea personalului militar și a ofițerilor de aplicare a legii din Federația Rusă”.

„Iana Suvorova a fost condamnată de Rusia, într-un proces nedrept, la 14 ani de închisoare pentru „terorism” și „spionaj” pentru că și-a făcut pur și simplu meseria de jurnalistă”, a declarat Reporteri fără Frontiere pe 23 octombrie.

Orașul Melitopol, situat în sudul regiunii Zaporojie din Ucraina, se află sub ocupație rusă din martie 2022.

Potrivit lui Alexander, care păstrează legătura cu Suvorova prin intermediul unor scrisori livrate de voluntari, ea se află într-o stare psihologică dificilă.

„Din scrisorile ei, înțeleg că așteaptă cu nerăbdare schimbul și că este speriată pentru că nu știe unde va fi transferată după proces.”

Anterior, pe 2 septembrie, doi administratori ucraineni ai canalelor Telegram din Melitopol au fost condamnați de instanțele controlate de Rusia la pedepse cu închisoarea de până la 16 ani.

