Live TV

Rusia a condamnat administratorul în vârstă de 21 de ani al canalului Telegram „Melitopol este Ucraina” la 14 ani de închisoare

Data publicării:
Aplicația Telegram. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto- Profimedia Images
Aplicația Telegram. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto- Profimedia Images

O femeie de origine ucraineană, care administra un canal Telegram numit „Melitopol este Ucraina” în orașul ocupat de Rusia, a fost condamnată la 14 ani de închisoare, a anunțat Tribunalul Militar al Districtului Sudic din Rostov-pe-Don.

Iana Suvorova, în vârstă de 21 de ani, a fost reținută pe 20 august 2023, în Melitopol, împreună cu alți șase jurnaliști RIA Melitopol și administratori ai canalului.
Suvorova a fost reținută inițial în centrul de detenție din Mariupol, după care a fost transferată în centrul de detenție nr. 2 din Taganrog, Rusia, cunoscut pentru utilizarea torturii împotriva deținuților, scrie Kyiv Independent.

Oleksandr Nikolaenko, iubitul Suvorovei, a declarat pentru Novosti Pryazovia că, înainte de invazia pe scară largă, Nikolaenko se pregătea să intre la universitate, „făcea gene și unghii fetelor și visa să lucreze în domeniul reabilitării și stretchingului”.

„Odată cu începerea invaziei pe scară largă, ea, fiind o persoană grijulie, a creat un chat pentru a ajuta oamenii să rezolve problemele cotidiene. În Melitopol, exista o problemă umanitară cu medicamentele și alimentele. Oamenii aveau nevoie să știe de unde să obțină alimente și medicamente, la ce medic să meargă – care medici au rămas în oraș”, a spus el.

Rusia a acuzat-o de „organizarea și participarea la un grup terorist”, „acte teroriste”, „spionaj” și „comiterea unui act terorist cu consecințe semnificative ca parte a unui grup”, precum și de faptul că ar fi fost recrutată de serviciile de informații militare ale Ucrainei (HUR).

Instanța a declarat că Suvorova a publicat postări pro-ucrainene pe canalul Telegram și „a colectat și verificat informații privind desfășurarea personalului militar și a ofițerilor de aplicare a legii din Federația Rusă”.

„Iana Suvorova a fost condamnată de Rusia, într-un proces nedrept, la 14 ani de închisoare pentru „terorism” și „spionaj” pentru că și-a făcut pur și simplu meseria de jurnalistă”, a declarat Reporteri fără Frontiere pe 23 octombrie.

Orașul Melitopol, situat în sudul regiunii Zaporojie din Ucraina, se află sub ocupație rusă din martie 2022.

Potrivit lui Alexander, care păstrează legătura cu Suvorova prin intermediul unor scrisori livrate de voluntari, ea se află într-o stare psihologică dificilă.

„Din scrisorile ei, înțeleg că așteaptă cu nerăbdare schimbul și că este speriată pentru că nu știe unde va fi transferată după proces.”

Anterior, pe 2 septembrie, doi administratori ucraineni ai canalelor Telegram din Melitopol au fost condamnați de instanțele controlate de Rusia la pedepse cu închisoarea de până la 16 ani.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
vladimir putin - octombrie 2025
1
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
cosuri carrefour
2
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață
Ilie Bolojan
3
Ilie Bolojan critică cheltuielile din sectorul public: Nu e normal să mărim impozite...
2025-01-10 instant-4635
4
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin Georgescu, după ce...
multime
5
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național. Cum a reacționat...
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Digi Sport
Lovitura primită de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-10-22 150726
Administrația Trump pregătește noi sancțiuni împotriva sectoarelor...
Obuziere autopropulsate K9 Thunder din Coreea de Sud
România află în sfârșit când poate începe producția locală de...
militari români
Ilie Bolojan: „Războiul din Ucraina a schimbat ce consideram stabil...
conducta gaze-rusia-ungaria
Ungaria își schimbă poziția față de relațiile energetice cu Rusia: a...
Ultimele știri
Accident grav în Munții Făgăraș: Doi oameni au murit după ce au căzut în gol câteva sute de metri
Mesaje de „La mulți ani” pentru aniversarea onomastică de Sfântul Dumitru. Îndemnul preotului pentru sărbătoriții zilei de 26 octombrie
RFK Jr se pregătește să recomande americanilor să consume mai multe grăsimi saturate, contrazicând două decenii de studii medicale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
JAS 39 Gripen
Primele avioane Gripen vor ajunge în Ucraina mai devreme decât se credea inițial
maria zaharova face declaratii
Reacția Moscovei după ce al 19-lea pachet de sancțiuni UE a interzis exportul de licheni și mușchi către Rusia
Tanc
Momentul în care gărzile de frontieră ucrainene distrug două tancuri rusești lângă Vovchansk. „Le-am transformat în fiare vechi”
ambasada ucrainei in bucuresti
Ambasada Ucrainei în România a premiat organizaţii, instituţii şi personalităţi ale Tulcei
Kiev
Ministrul german al economiei a trebuit să se adăpostească într-un buncăr în timpul bombardării Kievului. „O experiență dureroasă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop 27 octombrie - 2 noiembrie. Zodiile care vor avea succes pe toate planurile, odată cu intrarea lui...
Cancan
Cauza morții Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți fără suflare în zona Lacului Frumoasa. Primele rezultate...
Fanatik.ro
Cât de mult a scăzut averea Simonei Halep de la retragerea din tenis. Suma e una halucinantă
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Imagini pentru istorie! Gabi Tamaș a revenit pe terenul de fotbal la aproape 42 de ani. Video
Adevărul
Simona Halep și-a pierdut o treime din avere. Anunțul cutremurător al americanilor. 18 milioane de dolari...
Playtech
Recordurile pe care le-a stabilit Catedrala Mântuirii Neamului. Cea mai mare biserică ortodoxă din lume...
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi Sport
”Taci, mă!”. Adrian Mutu l-a făcut ”praf”, după ce a văzut că i-a pronunțat numele lui Cristi Chivu
Pro FM
Cine va moșteni averea de sute de milioane de euro a lui Julio Iglesias. Are afaceri de succes, un avion de...
Film Now
Matt LeBlanc este tatăl unei fete de 21 de ani. Actorul din „Friends”, fotografiat la o plimbare împreună cu...
Adevarul
Un medic cardiolog a dezvăluit cele cinci alimente „sănătoase” pe care nu le-ar mânca niciodată
Newsweek
Cât va ajunge pensia ta peste trei ani dacă azi ai între 2.000 și 6.000 lei? Două vești proaste
Digi FM
Capitala europeană care va interzice închirierea de trotinete electrice începând din 2026. „Provocau haos pe...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ce avere are Jean-Claude Van Damme, după ce a jucat în numeroase filme de acțiune
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...