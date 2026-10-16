Live TV

Rusia a construit o nouă bază pentru drone de atac în doar șase săptămâni, arată imaginile din satelit

Data publicării:
Noua bază construită de ruși. Foto X
Noua bază construită de ruși. Foto: X
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
O provocare pentru NATO Utilizarea dronelor cu propulsie cu reacție crește vertiginos

Analiștii militari afirmă că Rusia și-a reorientat capacitățile de producție a dronelor către modele cu propulsie cu reacție, pe măsură ce Ucraina se confruntă cu dificultăți în a le contracara. Rusia a finalizat aproape în întregime construirea unei noi baze importante pentru lansarea dronelor cu motor cu reacție în doar șase săptămâni, potrivit experților în domeniul apărării și unei analize Reuters a imaginilor din satelit, aceasta fiind cea mai recentă extindere a capacității sale de atac în apropierea Ucrainei, scrie TVPWorld.

Locul care, pe 31 august, era un câmp gol în regiunea Rostov din sud-vestul Rusiei, devenise până miercuri o instalație complexă de dimensiunea a aproximativ 126 de terenuri de fotbal, după cum au arătat imaginile comerciale furnizate de Planet Labs și Airbus.

russia built a major drone launch base in Millerovo in just ONE MONTH. On September 1, it was an empty field. Now, the first phase is nearing completion: ▪️ 8 launch positions ▪️ 32 drone preparation sites Satellite imagery shows drones already being unloaded. russia is scaling up its terror campaign against Ukraine while Trump pretends Moscow wants peace.

— UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) October 13, 2026

Construcția coincide cu o intensificare a utilizării dronelor de atac rusești cu motor cu reacție împotriva Ucrainei, care se confruntă cu dificultăți în interceptarea acestor arme mai rapide, capabile să atingă viteze de până la 600 km pe oră.

În contextul în care războiul a intrat deja în al cincilea an, Kievul se așteaptă ca Rusia să intensifice și mai mult atacurile cu drone cu motor cu reacție și rachete în această iarnă.

Mike Monnik, fondatorul și directorul general al companiei private de informații DroneSec, a declarat că amplasamentul vizibil în imagini ar fi capabil să lanseze modelele Geran-4 și Geran-5, cele mai noi tipuri de drone cu propulsie cu reacție ale Rusiei.

El a afirmat că marginea vestică a complexului prezenta opt platforme pentru șine de lansare capabile să lanseze aceste drone, completând rețeaua rusă existentă de cel puțin 11 amplasamente fixe de lansare utilizate pentru atacuri cu drone asupra Ucrainei.

„Viteza de construcție... demonstrează ușurința cu care Rusia poate pune rapid în aplicare capacitățile ofensive pe care le-a dezvoltat deja”, a spus Monnik.

El a adăugat că locația părea aproape de finalizare și că „probabil va dura doar câteva săptămâni până când va fi pe deplin operațională, dacă nu chiar mai devreme”.

O provocare pentru NATO

Construcția facilității coincide cu înrăutățirea relațiilor dintre Rusia și alianța militară NATO.

Guvernele europene acuză Moscova că intensifică o campanie de sabotaj, incursiuni cu drone și atacuri cibernetice împotriva lor, în timp ce Rusia a avertizat luna trecută că ar putea folosi arme nucleare dacă NATO ar încerca să-i izoleze exclava Kaliningrad.

Monnik a afirmat că combinația dintre producția industrială de drone cu propulsie cu reacție, sofisticarea lor tot mai mare și lipsa relativă a unor sisteme cuprinzătoare de apărare împotriva dronelor în multe țări NATO reprezintă o provocare pentru Occident.

„Această capacitate de a mobiliza rapid mijloace pentru lansarea unor atacuri la scară largă folosind UAS (sisteme aeriene fără pilot) reprezintă o vulnerabilitate strategică pentru țările NATO”, a spus el.

Monnik a afirmat că instalația ar putea avea potențialul de a lansa 100 de drone cu propulsie cu reacție sau mai multe în 24 de ore, deși Rusia le lansează de obicei în număr redus pe parcursul zilei. Acest lucru ar depinde, de asemenea, de factori precum stocurile disponibile și obiectivele vizate.

Rob Jordan, director de program la centrul de studii RUSI din Londra, a declarat că platformele de beton și cele două posibile șine de decolare vizibile în imagini par să corespundă pistelor de lansare pentru dronele rusești Geran.

„Acest nivel de construcție într-un timp atât de scurt este impresionant”, a spus el. „Acest lucru arată încrederea relativă pe care Rusia o acordă capacității sale de lovitură la distanță – posibil în detrimentul forțelor sale terestre convenționale.”

Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la această instalație și, în general, la programul său de drone cu propulsie cu reacție.

Utilizarea dronelor cu propulsie cu reacție crește vertiginos

Analiștii militari afirmă că Rusia și-a reorientat capacitățile de producție de drone către modelele cu propulsie cu reacție, pe măsură ce Ucraina s-a confruntat cu dificultăți în a le contracara.

Rusia și-a intensificat utilizarea dronelor cu propulsie cu reacție de aproximativ șase ori în decursul a trei luni în această vară, potrivit datelor militare ucrainene raportate de Reuters luna trecută. Datele au arătat că Kievul și regiunea înconjurătoare au fost țintele cele mai frecvente.

Dronele cu propulsie cu reacție reprezintă o problemă deoarece sunt prea rapide pentru dronele de interceptare proiectate de Ucraina pentru a le intercepta la un cost redus pe predecesoarele lor mai lente, cu propulsie cu piston. Kievul se străduiește acum să găsească o soluție.

Imaginile aeriene ale noii instalații, realizate pe 31 august, arătau câteva vehicule într-un câmp, dar niciun semn de construcție. Imaginile realizate în dimineața următoare au arătat că lucrările începuseră.

Amplasamentul, care ocupă o suprafață de aproximativ 0,9 kilometri pătrați, se află la circa 3,5 km de baza aeriană rusă Millerovo, unde își are sediul Regimentul 31 de Aviație de Vânătoare al Gărzii.

Potrivit DroneSec, noua bază de lansare se află probabil în interiorul „bulei” de apărare aeriană asigurată de sistemele de la baza aeriană, ceea ce îngreunează încercările ucrainene de a ataca noua instalație.

Dintre cele opt platforme de lansare, două erau deja prevăzute cu șine, conform unei analize a agenției Reuters. Se construiau șine și pe alte două platforme, iar în decursul a trei zile din această săptămână au fost vizibile din spațiu și alte lucrări de construcție.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
2
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
Vladimir Putin
3
Putin cheamă armata, FSB și Consiliul de Securitate la raport după ce ucrainenii au...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
INSTANT_PSD_GRINDEANU_006INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Sorin Grindeanu a prezentat oficial cele 10 priorități pentru Guvernul Luca Niculescu...
Erling Haaland pleacă de la Manchester City, iar agenții au început discuțiile cu singurul club la care vrea norvegianul
Digi Sport
Erling Haaland pleacă de la Manchester City, iar agenții au început discuțiile cu singurul club la care vrea norvegianul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
operator-drona-ucraina
Surse Reuters: Ordinul de limitare a serviciului Starshield pentru Ucraina a venit din interiorul Casei Albe
europarlamentari proruși / Vladimir Putin / Viaceslav Volodin
„Che Guevara” al Slovaciei și „legiunea franceză” pro-Putin: Cine sunt europarlamentarii care fac jocurile Kremlinului (The Insider)
Vladimir Putin.
Rusia a găsit o breșă în legislația UE pentru a debloca miliarde de dolari. Mecanismul care ar putea ajuta oligarhii sancționați
The Netherlands will transfer six more F-16 fighters to Ukraine
Armele și informațiile pe care numai americanii le pot oferi Ucrainei
incendiu după un bombardament rusesc asupra Kievului
Kremlinul crede că o lună de bombardament va reuși ceea ce patru ierni de atacuri au eșuat: doborârea sistemului energetic al Ucrainei
Recomandările redacţiei
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Programul de guvernare al Guvernului Luca Niculescu: pensii indexate...
Membrii comunității își exprimă durerea în cadrul unei veghe la lumina lumânărilor organizată în Drake Park , Oregon.
Un adolescent de 16 ani a ucis trei copii și un profesor la o școală...
luca niculescu inquam george calin
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la...
Impozit dublu pentru modificări în apartament fără autorizație. Sursă Foto Getty Images
Românii pot plăti impozit dublu pentru închiderea balconului sau...
Ultimele știri
ANM a actualizat estimările pentru următoarele patru săptămâni. Când se mai încălzește vremea
Cum a redeschis judo-ul ușa Rusiei către competițiile internaționale. Sportul preferat al lui Putin, folosit ca instrument de influență
De ce eșuează ofensiva lui Trump împotriva traficului de cocaină (WSJ). În SUA și Europa, aceasta se ieftinește
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii atrag succesul și oportunitățile pe 15 octombrie 2026. Ziua în care pot face un pas important spre...
Cancan
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Fanatik.ro
Politicianul acuzat în trecut de spălare de bani decide soarta clubului Steaua. Cine este Radu Oprea...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist japonez riscă până la 20 de ani de închisoare pentru presupus spionaj în Rusia
Fanatik.ro
De ce egalul Craiovei cu Getafe este de fapt o victorie. Ce l-a impresionat pe Ștefan Beldie în meciul cu...
Adevărul
Lecția Poloniei pentru România. Cum a ajuns dintr-o țară comunistă în top 20 economii ale lumii
Digieconomic
Cu cât timp înainte de pensionare ar trebui verificată vechimea în muncă
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
MM Stoica a făcut accident: ”Mașina e daună totală”
Pro FM
Paul McCartney susține că își amintește momentul în care s-a născut, în urmă cu 84 de ani: „Țin minte un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Hilary Swank, însărcinată la 52 de ani! Actrița din „Million Dollar Baby” va deveni mamă pentru a treia oară
Adevarul
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027
Newsweek
Programul de guvernare anunță indexarea pensiilor plus un pachet de ajutoare pentru pensionari în 2027
Digi FM
Adoarme în cadă, pe toaletă și în timpul întâlnirilor. Coșmarul trăit de o tânără de 23 de ani, diagnosticată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
Descoperire importantă a cercetătorilor. Cum își recunosc pisicile identitatea prin „cartea de vizită” chimică
Film Now
Judi Dench, declarație neașteptată la 91 de ani: "Vreau să mor în cabina mea, după un spectacol". Actrița își...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro