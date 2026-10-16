Rusia a construit o nouă bază pentru drone de atac în doar șase săptămâni, arată imaginile din satelit

Analiștii militari afirmă că Rusia și-a reorientat capacitățile de producție a dronelor către modele cu propulsie cu reacție, pe măsură ce Ucraina se confruntă cu dificultăți în a le contracara. Rusia a finalizat aproape în întregime construirea unei noi baze importante pentru lansarea dronelor cu motor cu reacție în doar șase săptămâni, potrivit experților în domeniul apărării și unei analize Reuters a imaginilor din satelit, aceasta fiind cea mai recentă extindere a capacității sale de atac în apropierea Ucrainei, scrie TVPWorld.

Locul care, pe 31 august, era un câmp gol în regiunea Rostov din sud-vestul Rusiei, devenise până miercuri o instalație complexă de dimensiunea a aproximativ 126 de terenuri de fotbal, după cum au arătat imaginile comerciale furnizate de Planet Labs și Airbus.

russia built a major drone launch base in Millerovo in just ONE MONTH. On September 1, it was an empty field. Now, the first phase is nearing completion: ▪️ 8 launch positions ▪️ 32 drone preparation sites Satellite imagery shows drones already being unloaded. russia is scaling up its terror campaign against Ukraine while Trump pretends Moscow wants peace. — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) October 13, 2026

Construcția coincide cu o intensificare a utilizării dronelor de atac rusești cu motor cu reacție împotriva Ucrainei, care se confruntă cu dificultăți în interceptarea acestor arme mai rapide, capabile să atingă viteze de până la 600 km pe oră.

În contextul în care războiul a intrat deja în al cincilea an, Kievul se așteaptă ca Rusia să intensifice și mai mult atacurile cu drone cu motor cu reacție și rachete în această iarnă.

Mike Monnik, fondatorul și directorul general al companiei private de informații DroneSec, a declarat că amplasamentul vizibil în imagini ar fi capabil să lanseze modelele Geran-4 și Geran-5, cele mai noi tipuri de drone cu propulsie cu reacție ale Rusiei.

El a afirmat că marginea vestică a complexului prezenta opt platforme pentru șine de lansare capabile să lanseze aceste drone, completând rețeaua rusă existentă de cel puțin 11 amplasamente fixe de lansare utilizate pentru atacuri cu drone asupra Ucrainei.

„Viteza de construcție... demonstrează ușurința cu care Rusia poate pune rapid în aplicare capacitățile ofensive pe care le-a dezvoltat deja”, a spus Monnik.

El a adăugat că locația părea aproape de finalizare și că „probabil va dura doar câteva săptămâni până când va fi pe deplin operațională, dacă nu chiar mai devreme”.

O provocare pentru NATO

Construcția facilității coincide cu înrăutățirea relațiilor dintre Rusia și alianța militară NATO.

Guvernele europene acuză Moscova că intensifică o campanie de sabotaj, incursiuni cu drone și atacuri cibernetice împotriva lor, în timp ce Rusia a avertizat luna trecută că ar putea folosi arme nucleare dacă NATO ar încerca să-i izoleze exclava Kaliningrad.

Monnik a afirmat că combinația dintre producția industrială de drone cu propulsie cu reacție, sofisticarea lor tot mai mare și lipsa relativă a unor sisteme cuprinzătoare de apărare împotriva dronelor în multe țări NATO reprezintă o provocare pentru Occident.

„Această capacitate de a mobiliza rapid mijloace pentru lansarea unor atacuri la scară largă folosind UAS (sisteme aeriene fără pilot) reprezintă o vulnerabilitate strategică pentru țările NATO”, a spus el.

Monnik a afirmat că instalația ar putea avea potențialul de a lansa 100 de drone cu propulsie cu reacție sau mai multe în 24 de ore, deși Rusia le lansează de obicei în număr redus pe parcursul zilei. Acest lucru ar depinde, de asemenea, de factori precum stocurile disponibile și obiectivele vizate.

Rob Jordan, director de program la centrul de studii RUSI din Londra, a declarat că platformele de beton și cele două posibile șine de decolare vizibile în imagini par să corespundă pistelor de lansare pentru dronele rusești Geran.

„Acest nivel de construcție într-un timp atât de scurt este impresionant”, a spus el. „Acest lucru arată încrederea relativă pe care Rusia o acordă capacității sale de lovitură la distanță – posibil în detrimentul forțelor sale terestre convenționale.”

Ministerul Apărării din Rusia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la această instalație și, în general, la programul său de drone cu propulsie cu reacție.

Utilizarea dronelor cu propulsie cu reacție crește vertiginos

Analiștii militari afirmă că Rusia și-a reorientat capacitățile de producție de drone către modelele cu propulsie cu reacție, pe măsură ce Ucraina s-a confruntat cu dificultăți în a le contracara.

Rusia și-a intensificat utilizarea dronelor cu propulsie cu reacție de aproximativ șase ori în decursul a trei luni în această vară, potrivit datelor militare ucrainene raportate de Reuters luna trecută. Datele au arătat că Kievul și regiunea înconjurătoare au fost țintele cele mai frecvente.

Dronele cu propulsie cu reacție reprezintă o problemă deoarece sunt prea rapide pentru dronele de interceptare proiectate de Ucraina pentru a le intercepta la un cost redus pe predecesoarele lor mai lente, cu propulsie cu piston. Kievul se străduiește acum să găsească o soluție.

Imaginile aeriene ale noii instalații, realizate pe 31 august, arătau câteva vehicule într-un câmp, dar niciun semn de construcție. Imaginile realizate în dimineața următoare au arătat că lucrările începuseră.

Amplasamentul, care ocupă o suprafață de aproximativ 0,9 kilometri pătrați, se află la circa 3,5 km de baza aeriană rusă Millerovo, unde își are sediul Regimentul 31 de Aviație de Vânătoare al Gărzii.

Potrivit DroneSec, noua bază de lansare se află probabil în interiorul „bulei” de apărare aeriană asigurată de sistemele de la baza aeriană, ceea ce îngreunează încercările ucrainene de a ataca noua instalație.

Dintre cele opt platforme de lansare, două erau deja prevăzute cu șine, conform unei analize a agenției Reuters. Se construiau șine și pe alte două platforme, iar în decursul a trei zile din această săptămână au fost vizibile din spațiu și alte lucrări de construcție.

Editor : M.C