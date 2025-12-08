Rusia a deschis un dosar de „terorism” împotriva lui Robert „Magyar” Brovdi, comandantul dronelor ucrainene

Moscova susține că maiorul Robert Brovdi a conspirat pentru a ucide un reporter de război rus. Trupele de drone ale lui Brovdi sunt, cu o marjă semnificativă, cea mai letală ramură a armatei ucrainene.

O secție a Procuraturii din Moscova a deschis o anchetă privind „crimele de război” comise, se pare, de comandantul șef al USF (Forțele Sistemelor fără Pilot) din Ucraina – ramura armatei ucrainene responsabilă de distrugerea a sute de tancuri rusești și a altor arme grele, precum și de moartea sau rănirea gravă a mii de soldați ruși, în fiecare lună, scrie Kyiv Post.

Pe 5 decembrie, Comitetul de anchetă al Federației Ruse l-a inclus pe maiorul Robert „Magyar” Brovdi pe lista internațională a persoanelor căutate pentru terorism și l-a acuzat de complicitate la un atac cu drone din 26 martie, în care a fost ucisă reportera rusă Anna Prokofieva în regiunea Kursk din vestul Rusiei.

Prokofieva, în vârstă de 35 de ani, efectua reportaje pe teren împreună cu o echipă de filmare angajată de programul de televiziune Channel One, controlat de statul rus. Conform rapoartelor ulterioare ale canalului respectiv, Prokofieva a murit după ce vehiculul în care se afla a lovit o mină terestră în apropierea satului Demydivka, la aproximativ 5-10 km (3-6 mile) de granița cu Ucraina.

Explozia a ucis-o pe Prokofieva pe loc sau la scurt timp după aceea, din cauza rănilor grave. Operatorul ei de cameră, Dmitri Volkov, a fost grav rănit de șrapnel și de explozie, dar a supraviețuit.

În conformitate cu politica editorială a Channel One față de Ucraina și invazia Rusiei în această țară, Prokofieva a prezentat în repetate rânduri conținut care descria Ucraina ca un stat eșuat, condus de naziști.

Într-o fotografie postată pe canalul său personal de Telegram pe 25 martie, cu o zi înainte de moartea sa, Prokofieva a postat o fotografie cu ea în uniformă militară, cu o cameră montată pe cap.

Legenda scria: „Undeva la granița cu țara 404”, folosind o insultă pro-rusă care sugerează inexistența Ucrainei. Liderul rus Vladimir Putin i-a acordat postum lui Prokofieva Ordinul Curajului.

Cine este Robert „Magyar” Brovdi

Brovdi, în vârstă de 50 de ani, era un om de afaceri de succes din orașul Uzhhorod, din vestul Ucrainei, înainte de război.

Comandant autodidact fără experiență militară anterioară, Brovdi a trecut, începând din 2022, de la soldat simplu la inginer șef și forță motrice în spatele creșterii explozive a USF din Ucraina. Ramura militară ucraineană include avioane tactice mici, avioane mari cu rază lungă de acțiune, drone maritime și drone terestre, precum și operatorii și personalul de sprijin al acestora.

Președintele Volodimir Zelenski l-a promovat pe Brovdi la comanda generală a USF în iunie 2025.

USF din Ucraina este cel mai mare, mai capabil și mai letal operator militar de drone din lume. În 2025, potrivit analiștilor locali și statisticilor USF, atacurile USF au reprezentat între 60 și 70% din totalul pierderilor de echipament militar rus pe front și un procent similar din pierderile de personal rus, totalizând între 800.000 și un milion de oameni uciși sau grav răniți. Principalele arme utilizate în aceste lupte sunt dronele First Person View (FPV) și dronele bombardier.

În prezent, potrivit analiștilor militari din Ucraina, operatorii USF ai lui Brovdi efectuează probabil între 100.000 și 120.000 de misiuni pe lună.

